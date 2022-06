Qué más pue… / Carlos Coutiño

Libertad de expresión

Después de la vida, la libertad es lo más importante y este 7 de junio es el día de la libertad de expresión, el cual no se consagra en los medios de comunicación, sino en todos los ciudadanos, no es un asunto para unos y poner al margen a otros, tampoco debe entenderse que la libertad lo otorga el gobierno, ni todo puede considerarse como una libertad.

La expresión radica en la palabra, el canto, la mímica, las letras, las marchas, las protestas, la sonrisa, el llanto, el hacer lo que uno considere propicio, pero sin que esta signifique en un momento dado, el ataque hacia otros.

Por eso mismo, la libertad de expresión está en juego a cada momento, porque la usan todos en contra de todos, no para un beneficio generalizado a favor de la ciudadanía, ejemplo el imponer ideologías cualesquiera que sean estos, no tanto por el tener razón, sino por intereses económicos y políticos de poder.

La libertad cada vez es menos en el mundo, desde luego que incluye a México, primero porque no se puede opinar, decir o señalar la violencia, porque causa escozor en quienes se sienten ofendidos, ahora estamos en una constante de que todo ofende y que nada es permitido, las diferencias solo causan malestar y no beneficios.

De acuerdo a datos, quienes alzaron la voz para la defensa de su libertad, fueron los denominados Provida y Profamilia quienes en Europa por ejemplo, la Unión Europea los está acusando de censura bajo inculparlos por el delito de discurso de odio, solo por el hecho de defender el tema de la vida.

El problema radica en que se considera en todos los casos, como disidencia y no realmente como un asunto de discusión formal que permita entender que cada uno tiene una opinión y decisión distinta, más allá de creencias e ideologías, lo que si es necesario es el hecho de poder respetar y aceptar pero si es de preocuparse que haya cerrazón en todo momento.

En cuanto a otros grupos, también hay censura y eso es lamentable, finalmente las libertades implican la aceptación de otros, aunque no se comulgue en la misma posición, es ahora cuando las cosas deben mejorar y no empeorar como está ocurriendo en todo el mundo.

En cuanto a los medios de comunicación, no deberían por respeto y prudencia, adjudicarse esta fecha como propia, pues no solo no lo es, sino que ellos de acuerdo a los géneros periodísticos, solo podría pensarse que en una columna es donde esto impera, no así en una nota informativa e incluso en una crónica.

Por ende, pensar que la prensa es sinónimo de expresión es un equívoco, la libertad de prensa tiene su propio espacio, mientras que la libertad de expresión es para todos, desde el indígena, campesino, ama de casa, estudiante, maestro, profesionista, ambulante, comerciante, gobierno, político, periodista, en fin, exactamente para todos.

CATOLICISMO

La Iglesia católica todos los días está de luto, por lo menos alguien ha sido asesinado o agredido en esta grey, sin embargo dos puntos son los que resaltan en este inicio de mes, por ejemplo en el caso de Nigeria, 40 personas fueron asesinadas dentro de un templo cuando estos realizaban el rito con relación a Pentecostés.

Un grupo de nigerianos ingresaron y terminaron con la vida de estas personas que profesaban el catolicismo, sin embargo el problema fue mayor, porque había en su interior varios niños y esto hace más doloroso el luto para el mundo, porque no fue un asesinato simple, sino el hecho de que su delito era ser católicos.

Eso hace que Nigeria no solo piense realizar sus ceremonias religiosas abiertas, sino que tengan que pensar en cerrar por determinados espacios los templos, que hoy se pintan de rojo pero no por gloria, sino de sangre y negro por el luto de ellos en esta parte del mundo.

Pero no es el único caso, también se observa en Nicaragua, donde se ha empezado a detener a sacerdotes, que se les acusa de ser un enemigo del gobierno, por pensar de una manera distinta y que puede poner en riesgo ante una presunta sublevación de los nicas que ya se dicen estar cansados del ritmo del gobierno.

La realidad es que Nicaragua está siendo punta de lanza en otros puntos de América para una ofensiva en contra de esta grey que sostiene que su fe los mueve y que es producto de un ser Divino, que lo terrenal no es lo espiritual, pero que para lograr el segundo el primero es importante.

Los ataques hacia esta Iglesia van en aumento por varias partes, incluso puede calificarse como un acto para muchos normal, argumentando que se lo merece por los delitos que han cometido, algunos recuerdan la época de la inquisición, otros más cerca la pederastia y violaciones a mujeres.

Pero el ataque se basa en dos aspectos, el primero es el que se hace de manera personal a quienes profesan la fe, por lo que podría entenderse como sin razón, se ataca verbalmente y física a los sacerdotes que no han sido señalados, pero por el solo hecho de ser curas, ya merecen un ataque, la tercera y última como la más condenable, es la agresión en físico hacia todo lo Consagrado, se llama al aborto, a la maldición, al mismo Satanás para que haga presencia.

Eso significa que aunque se tenga razón en cuanto a denuncias, el fin es otro, es la desaparición o por lo menos el intento de que la fe católica no exista, pero llama la atención, como esto ha sucedido en miles de ocasiones y pese a ello, cuando solo queda un grupo totalmente reducido de cristianos, resurge y todo aquello que lo golpeaba, desaparece por un tiempo.

Habrá que entender que el catolicismo no es algo de este mundo, es decir, queda comprobado que su creador o fundador en efecto, tiene razón cuando dijo “que las puertas del infierno, no prevalecerán sobre su iglesia”, y vaya que se han dado cismas.