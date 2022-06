Qué más pue… / Carlos Coutiño 

Donación de sangre

Este martes, es el día del donante de sangre; no es un día cualquiera, es una fecha que significa vida y casi todos pueden aportar para que muchos puedan seguir viviendo, donar significa no lucrar con el dolor y angustia de los demás, donar es entregar el amor al prójimo.

En Chiapas a pesar de los esfuerzos de médicos y espacios públicos, la gente no toma conciencia de esto, de acuerdo a familiares que acuden a los medios de comunicación, piden donantes, siempre se acercan entre 3 a 7 personas, pero todas con la petición de un pago.

Luego entonces, cual donación si es ya un negocio, se les pregunta los nombres y son los mismos que llegan, a parte hay que darle un desayuno, porque para ellos es necesario el poder recuperarse lo más rápido posible de la unidad que fueron a vender a alguien que le urgía.

Donar pues, es una palabra mal dicha en Chiapas al menos; porque subrayo, se paga para salvar vidas, somos en la entidad 5 millones 800 mil ciudadanos y a ello hay que poner la población flotante que puede alcanzar ya los 200 mil, pero solo el 0.1% es quien asiste a «donar».

Se pregunta en el banco de sangre y hospitales quienes son los que asisten, la respuesta es inmediata, son los policías del gobierno del estado y los militares, de ahí nadie más, rara es la persona que asiste y hasta eso se tendrá que ver si está en las condiciones.

No todos pueden donar o vender su sangre, hay que ver su peso, si no tiene VIH o SIDA, hepatitis o cualquier otra enfermedad que envenene a la sangre, si sus muelas no están picadas y otros más, lo que empeora más las condiciones para obtener sangre.

Entonces lo que hay que hacer, es sí, crear conciencia, pero también entender que no tiene porque ser un solo tipo, pues el problema se presenta con aquella denominada como no universal, el banco de sangre debe existir en por lo menos cinco municipios de Chiapas.

Desde luego Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y valdría en Palenque u Ocosingo, y hasta uno más en Villaflores, es tan importante ello, que no depende solo del gobierno, sino de la sociedad para que se active en un beneficio común, donde el único que sale ganando es el pueblo.

Ojalá haya donación de sangre, de órganos, de dinero e instrumentos, todo eso porque estamos tan enfermos, que no prevenimos y ese es el riesgo para que cuando se llegue a una edad o al hospital, se nos diga que tenemos poco tiempo de vida o peor aún, que podemos salvarnos, pero que no hay como.

Por eso, no solo debe de hablarse en un día como fecha correspondiente, sino de manera constante e incluso exagerado, hasta aburrir si es preciso, todo porque es importante el entender y atender el tema.

PAPÁ

Más allá del tema comercial, el tema debe enfocarse a lo jurídico; evitar que la paternidad se convierta en un juego perverso y económico por parte de la pareja o de familiares que muestran su encono hacia quien califican de lo peor por el hecho de ser como es, de no aceptar condiciones.

Y es que la paternidad no es, ni significa por obligación el dar recursos económicos para la familia, la paternidad es entegarse con todo su ser para proteger, apoyar, atender, entender, criar con todo el amor para esa familia que se ha formado.