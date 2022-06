Qué más pue… / Carlos Coutiño

Carlos Morales

El actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, es uno de los políticos que ha mantenido distancia y discreción; puede criticarse su falta de accionar en algunos temas de la capital, pero solamente y eso no afecta en realidad su imagen que está de manera positiva donde tiene que estar.

Carlos Morales Vázquez, es uno de los que puede aparecer en el siguiente año como candidato a la gubernatura de Chiapas, todo dependerá de la cúpula morenista, pues se determinará quienes van en campaña y quienes van a llegar a ganar y quienes realmente a perder.

Hoy se puede mencionar que de ser así, serían solo dos los aspirantes a ocupar la silla de la gubernatura chiapaneca, Zoé Robledo y Carlos Morales; los demás están descartados por las razones que solo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sabe.

Zoé es uno de los que más posicionado está en la mente de Obrador, pero también hay que decir que MORENA en Chiapas no tiene estructura, que la que hizo ganar en Chiapas fueron los ex priistas y hoy del PVEM, por lo tanto es complicado poder dar victorias anticipadas.

Robledo Aburto tiene un pie en palacio de gobierno el 8 de diciembre del 2024, pero la astucia de Carlos Morales ha hecho que esté en la idea del presidente; de no ir por la gubernatura sería diputado federal, no irá por el Senado porque esos son cosas de más arriba.

Morales Vázquez es uno de los que Obrador aprecia, lo ha impulsado y por él es nuevamente presidente municipal en Tuxtla, lo conoce desde que salió del PRI para incrustarse en el PRD y hoy del PT más que de MORENA; al presidente no le importa mucho de que partido sea, sino que tanto le sirve.

Carlos tiene más estructura en este momento que cualquiera, pues no hay que olvidar que su padrino local es Manuel Velasco Coello, quien lo dejó literal en el Ayuntamiento para tapar todo lo malo de Fernando Castellanos.

De ser Carlos el candidato y el gobernador, nuevamente gana Manuel Velasco, pues ya que no podrá con el actual senador, lo hará con el edil de Tuxtla; son muchas formas de ganar y ganar; mal por Chiapas pero bien por Morales Vázquez, que supo como posicionarse.

Es el único priista, perredista y ahora petista con tintes morenistas, que ha logrado ser lo que quiere, no se le puede negar que es hábil y muy ingenioso, sabe hacer cosas por la sociedad, pero también es cierto que necesita de su hermano para lograrlo, sin él sería difícil estar.

Me refiero a Jorge, quien es un tipo astuto y muy movido, no así Plácido que ha intentado pero no puede ni alcanza nada; los Morales han gobernador 3 municipios, lo han hecho bien después de todo, pero nada en la política es casualidad, así que lo que viene en los siguientes meses serán cruciales.

REFUGIADO

Al conmemorarse este día, de acuerdo a datos de la ACNUR, se presentó el año pasado poco más de 131 mil solicitudes, lo que significa la gravedad en el mundo por la violencia, economía y salud en particular, hoy se ve con los migrantes que también piden verse como tal.

Para Chiapas, desde el pasado 25 de mayo se aperturó la Dirección de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas en el municipio de Motozintla, oficina que presta apoyo directo a migrantes y refugiados en situación de vulnerabilidad, tanto a los que están en tránsito como a los recién llegados.

El objetivo de la oficina es fortalecer los mecanismos de protección y asistencia integral a los migrantes en situación de vulnerabilidad, el empoderamiento de los servidores públicos en la asistencia a los grupos vulnerables y la contribución a su seguridad y la defensa de sus derechos humanos, dijo el Jefe de Misión de la OIM de México, Christopher Gascon.

Pero también Chiapas por su violencia, ha colocado en Estados Unidos a varios ciudadanos asilados, uno de ellos ocurrió en Comitán cuando por violencia homofóbica logró con apoyo de una ONG vivir ya en Texas hace 10 años, el último de dos periodistas de Tapachula por amenazas de muerte.

No hay que olvidar que por la guerra en Guatemala, muchos chapines aún viven y sus descendientes en la zona comiteca, ahí la COMAR y ACNUR intervinieron y es así como se han quedado ya en Chiapas, aunque no todos, pues algunos regresaron después de firmarse la paz.

Hay que hacer referencia porque en Chiapas hay un buen trato a los asilados y refugiados, el cual se debe a un sentido humano sin duda, pero también porque es un compromiso internacional, ya que en los tratados se dice que cualquier persona puede buscar protección, no importa quién sea ni en qué crea. Buscar protección es un derecho humano que no está sujeto a negociación.

Hoy solicitar asilo es un derecho humano. Cualquier persona que esté huyendo de persecuciones, conflictos o violaciones a los derechos humanos tiene derecho a solicitar protección en otro país, aunque no siempre se aprueba y muchos tienen que internarse de manera ilegal.

Según la ONU es importante proteger y mejorar la vida de las personas refugiadas todos los días, los días internacionales como el Día Mundial del Refugiado ayudan a centrar la atención del mundo en la difícil situación de quienes huyen de conflictos o persecuciones. Muchas de las actividades que se realizan en el Día Mundial del Refugiado crean oportunidades para apoyar a las personas refugiadas.

Vale la pena reseñar que los motivos en este nuevo siglo y para ser más exactos, de 1995 a la fecha lo que orilla a pedir refugio en otras naciones es el tema del narcotráfico, son ellos quienes están motivando realmente a provocar este fenómeno que hoy causa pánico cada que se enfrentan a otros grupos o atentan contra la sociedad y en cuanto a los gobiernos solo se da entre ellos por pugnas del poder.