Qué más pué… / Carlos Coutiño 

ISSSTE

La reforma laboral que incluye ya para los trabajadores actuales de no más de 10 años en servicio, es no contar con jubilación ni pensión, es más ni siquiera habrá una especie de atención en nada, por lo que están totalmente desprotegidos y es un error del gobierno federal accionar así.

Uno de los problemas que esto traerá, es que el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores (ISSSTE), está a punto de colapsar, con lo que podría desaparecer en no menos de 10 años casi en su totalidad, es decir al no haber trabajadores afiliados, no podría mantenerse de pie.

De hecho, ahora mismo con millones de pesos que ingresan mensualmente, tiene dificultad de poder brindar un buen servicio, ahora si dinero, pues menos; quizá todos pasen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en su caso, vivir como en la época de Juárez o Porfirio Díaz, donde cada quien veía como se curaba.

El gobierno quizá tenga otras intensiones que le reditúe el no pagar tanto a los empleados, alguien dice que podría ser a través de un fideicomiso, que igual no va a funcionar pero que será como un paliativo para que los empleados le den gracias a Dios, por el solo hecho de contar un empleo, a pesar de que serán explotados y marginados.

El gobierno como los empresarios e industriales son grande mentes creativas que saben perfectamente como salir de las crisis, no así el pueblo, por eso mismo están haciendo todo lo anterior, volveremos a las tiendas de raya, aunque hoy con otros nombres, trabajaremos sintiéndonos dueños de lo que nunca tendremos más que la pobreza.

Ejemplo de ello, es cuando vemos que a marcas distribuyendo catálogos y cientos de miles o un par de millones de personas se dicen ser sus propios jefes, pero que ganan como si fueran chalán de de los chalanes; es decir les hacen creer que con vender se harán ricos, entre más vendes más ganas.

Error sin duda, pues el único que gana es la empresa, ellos son ganchos para que el negocio siga y ellos de manera tonta aceptan, pues no tienen vacaciones, el día que no salen no venden y no ganan, no tienen servicios médicos, una opción de vivienda, tampoco reparto de utilidades, menos aguinaldo.

Pero las cosas no quedan ahí, si ellos se enganchan una compra por decirlo así de 10 mil pesos, pagan a la empresa para recibir el producto, luego si el que se los compra ya no les paga, quien perdió es el supuesto «se tu propio jefe», sumarle los pasajes que tiene hacer para ir a promover y para a cobrar, luego entonces cual ganancia.

Todo eso es lo que viene, el gobierno sabe que es el camino a seguir, ya quitó empleos y les da opción de ser explotados por la Iniciativa Privada (IP), convirtiéndolas en «NENIS», y eso es el inicio de lo que viene en cuanto a las autoridades para acabar con los beneficios a todo trabajador.

Aguilar Molina

El presidente Andrés Manuel López Obrador, ha hecho bien en suspender el horario de verano para el país, que en nada ayuda a los mexicanos, pero no es una lucha en Chiapas actual, hay que reconocer que hubo voces ciudadanas que insistieron a través de los medios de comunicación.

Recuerdo bien que en el gobierno panista, la periodista Arlett Aguilar Molina, fue una impulsora de la suspensión de este horario, usaba los micrófonos de dos espacios a la cual sirvió de la iniciativa privada, para que el pueblo se manifestara en contra y ella misma daba argumentos.

No puedo negar que siempre la intentaron censurar y que a pesar de ello, sabía como dar voz a los ciudadanos y no tengo el dato exacto, pero promovió firmas para que eso fuera cancelado, las firmas fueron mucho más de las esperadas y sí, más allá de partidos, fue creciendo en popularidad y tomada en cuenta para representar a Chiapas en el Congreso federal.

Aguilar Molina hizo lo que pudo, pues el monstruo de mil cabezas no se destruye sino se transforma y aniquilarlo no solo es muy difícil, en realidad es imposible; pero el tema es que entre quienes estuvieron en su momento más álgido fue ella y dio la cara de frente a pesar de las adversidades y adversarios.

En su momento el gobierno se sintió ofendido por el hecho de pedir la suspensión de este proyecto que nació en el gobierno priista de Ernesto Zedillo Ponce de León, a pesar de todo lo que se mencionó de los beneficios, los verdaderos perjuicios no son en el sentido económico, sino físico al pasar de un estado a otro por la sola diferencia de una hora.

Los alumnos se dormían en clases, otros más llegaban tarde y era un problema serio en ese aspecto, pero también se tenía problemas y esos si considerados como graves, que el desayunar antes o ingerir alimentos en horarios diferentes, llegó a ocasionar su asistencia al médico.

Hoy el gobierno hace lo que el pueblo siempre quiso, eso es bueno, pero también sería bueno que hubiera otros beneficios aprovechando el viaje y es el atender temas relacionados a la salud, pues el estrés fue uno de ellos.

El horario de verano concluye el 30 de octubre próximo, por lo que los 3 meses y medio que falta, para unos será eterno y otros más dirán que se acabe incluso a principios de de septiembre y no esperar más, la idea es que no esté presente en la ciudadanía.

Así como en Chiapas fueron varios los ciudadanos como Aguilar Molina, muchos más hicieron lo propio en otras partes, que más allá de la profesión que ejercen como periodistas o políticos, también fueron luchadores sociales en este tema que pasará a la historia como un punto negativo.