Qué más pue… / Carlos Coutiño

Adán Augusto

Aunque no es el momento de definir quién será el candidato a la presidencia de la República por MORENA, pero hay que destacar que los dados están cargados hacia el actual Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, lo dicen todos, pero todos aquellos que están en el partido guinda.

Hay que aclarar que cualquier tema referente a esto y que se mencione en los medios de comunicación, no son más que especulaciones, pensamientos y opiniones personales, que va de acuerdo a la conciencia y visualización de la política.

Pero porque decir que es López Hernández, primero porque es el hombre de más confianza del presidente, segundo porque es quien conoce a ciencia cierta la 4T y además es quien ha seguido al mismo presidente desde que éste era priista y luego perredista, hasta llegar a su partido MORENA.

Nadie mejor que Adán Augusto para sustituirlo en el 24, en un absurdo, podríamos decir que es la confianza que tuvo Cristo a Pedro, le entregó las llaves del cielo, aquí le entrega las llaves del partido Obrador a su amigo y además la candidatura con el cual será el presidente de México.

En segunda opción sería Marcelo Ebrad, aunque esto no sería más que pagar un favor, es decir haberse quitado una vez de la candidatura presidencial para cederla al ahora mandatario federal, eso fue un acto muy inteligente y por supuesto que Obrador sabe pagar en tiempo y forma.

En cuanto a Claudia, es como entregar la iglesia a manos de Lutero, lo que no es ni sería la mejor opción para MORENA, la señora no podría nunca, por lo menos en 4 sexenios más, llegar a gobernar México, ni el Ciudad de México tiene la mayoría, habrá que ver como la han corrido de Coyoacán y otras delegaciones.

Tal pareciera que esta columna va dirigida a favor de Adán Augusto, sin embargo no es así, la realidad es que Claudia como Marcelo, ya saben que será el Secretario de Gobernación, solo están haciendo un trabajo y al final se van a unir para favorecer al tabasqueño, se escuchará con aplausos y vítores esa adhesión.

Los dos han platicado con sus respectivos equipos y esa es la instrucción, “sino paso nos vamos con quien sea”, en realidad es hacia López Hernández, son las voces de los dos aspirantes, no es el del particular o el chofer, son ellos Claudia y Marcelo, quienes de cualquier forma si fueran los candidatos, ganarían, porque simplemente no hay oposición.

Lo que viene para Chiapas, es una gubernatura de MORENA, que igual es hombre si va en alianza con otros partidos y mujer si va solo, en la entidad sigue Obrador pagando facturas a Manuel Velasco, por lo que no hay que descartar algunos puestos políticos, en política todo puede pasar.

Lo que es una realidad, es que de manera inteligente, MORENA no va a fracturarse con los candidatos, se está uniendo, crea una red increíble y todos van a ganar; el que está fuera es Ricardo Monreal, quien al verse no favorecido, buscará ser el jefe de gobierno de la CDMX, pero se encontrará con Martí Batres o Miguel Torruco, estos dos últimos son los reales y futuro mandatario.

Iglesia

Ante los cambios a través de las ideologías, la NASA envió una serie de imágenes para su análisis, curiosamente esas ideologías dijeron que como no se ve el cuerpo de Cristo flotando ni a sus ángeles y Dios mismo, pues éste no existe.

Al respecto el jesuita Guy Consolmagno, director del Observatorio del Vaticano, hizo un pronunciamiento, diciendo que en realidad es de asombrarse en todo momento, pero no de lo que hay, sino del poder de Dios y ese amor por su propia creación.

“Estoy realmente entusiasmado con las nuevas imágenes del telescopio Web», las imágenes son hermosas, como cada quien puede ver por sí mismo. Es un vistazo tentador de lo que podremos aprender sobre el universo con este telescopio en el futuro”, dijo el jesuita Consolmagno.

Más que verlo con los ojos humanos siguió diciendo, “tales imágenes son un alimento necesario para el espíritu humano”, ya que “no solo de pan vivimos, especialmente en estos tiempos”, “La ciencia detrás de este telescopio es nuestro intento de usar nuestra inteligencia dada por Dios para comprender la lógica del universo. El universo no funcionaría si no fuera lógico”, explicó el científico.

Entonces queda claro que Dios no es visible ante los ojos de la humanidad, que es espíritu y que solo son los escogidos por el mismo como Moisés, Salomón y otros, quienes pudieron verlo, aunque Cristo dijo que quien lo veía a él, veía al padre.

También quedó claro para los que no saben que inventar, que un solo platillo volador no se vio ni se habló del mismo, por lo que como dijo el Ejército de Estados Unidos, son más terrestres y más asiáticos que otra cosa, el universo, hasta donde se conoce no hay seres vivos, al menos no como humanos ni como animales ni plantas.

Consolmagno aseguró estar “asombrado y agradecido de que Dios nos haya dado a los humanos, Su creación, la capacidad de ver y comprender lo que Él ha hecho”.

Con raíces que datan de 1582, el Observatorio del Vaticano que dirige Consolmagno es uno de los observatorios astronómicos activos más antiguos del mundo. Su sede está en Castel Gandolfo, un pueblo a las afueras de Roma y la ubicación de la residencia de verano de los papas.

Quizá los únicos que tienen derecho a exponer sobre el tema del universo, sean los científicos, la sociedad no sabe ni lo que tiene en sus pies y manos, como podría entender lo que está en el exterior, si se asombra de la forma de las nubes, granizadas, un halo, porque entonces darle crédito a su opinión de lo que ni siquiera ha visto y menos conoce.