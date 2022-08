Qué más pué… / Carlos Coutiño

Iglesia

Para el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, dejó entrever que lo que pasa en Nicaragua, en una franca persecución religiosa, pudiera darse en México, por lo que subrayó que a nivel mundial hay una influencia hacia el socialismo mal entendido.

El clérigo al hacer una analogía, lo expuso como el covid, que se ha regado por todo el mundo y que hay quienes quieren agarrar y adueñarse del mundo, ir en contra de la dignidad de las personas, así como de su libertad, por eso mismo se tiene que estar atentos.

Llamó la atención que se expresara que tiene que haber más católicos inmersos en la política, porque es así como se va a combatir con acciones directas a la mala política, defender las libertades y la fe, así como la vida, el cual muchos ya lo están intentando hacer.

En este punto, en realidad no es faltar al estado laico, pues eso solo es un dicho como la democracia y otras más que conocen solo por los diccionarios, pero que simplemente no existen en la vida real.

Solo en Chiapas, no hay que olvidar que hubo un gobernante que fue pastor evangélico, que acudía a su templo los domingos y posteriormente se iba de gira si así consideraba, presidentes municipales que abrazan el protestantismo de manera férrea y agreden a quienes son católicos.

A nivel nacional, que decir de Vicente Fox, quien se decía católico y tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, salía en medios de comunicación recibiendo la Comunión, lo cual dejaba mucho que desear como un creyente real, pero que usó la fe de millones en ese momento.

En la actualidad, el propio López Obrador se ha declarado creyente de una doctrina religiosa, por lo tanto y en efecto, la gran mayoría aún se mantiene en dentro de una religión, aunque otros digan solamente que creen en Dios pero no en la iglesia.

La idea de Monseñor Fabio, no es que haya un avasallamiento de católicos en el Congreso por ejemplo, sino de personas que defiendan la vida en contra del aborto, de la honestidad real, que no cobre impuestos sobre impuestos, que se cumpla con lo justo solamente.

Tiene razón, porque el mundo ha sido así, no son solamente los sacerdotes los que están en peligro ahora, sino todos los que se consideran católicos, aunque esto se sabe pasará, porque la Biblia así lo marca, también es cierto que hay cosas que se tienen que analizar por el bien de la humanidad.

Hay que aclarar, que no es cuestión de fe religiosa, sino de un compromiso real humanitario hacia el resto de la sociedad para todos y por todos, no se trata de que haya una sola creencia, sino de que todas acepten a las demás con respeto y finalmente, que siempre haya una armonía y una concordia.

De que sirve un gobierno emanado de la sociedad, si la sociedad no sabe que quiere y que solo expone su propia miseria, pero son ellos quienes optan por personas que no merecen llegar, porque estarán aniquilándolas, los gobierno han sido desde siempre, pero también es cierto que las dictaduras se van por momentos, pero su regreso cada vez más, es aniquilador.

No importa tanto si es protestante o católico quien gobierne, siempre y cuando no irrumpa las libertades de todos ser humano, que no haya ideologías que solo muestran una acción aberrante, donde el matar es mejor que vivir, confundir palabras, llegar a acciones en nombre de Dios, entre otros.

Orgasmo

De acuerdo a datos estadísticos y médicos, las mujeres no alcanzan un orgasmo por distintos factores, sin embargo no es tal como se ha dicho que es la mayoría, muchas de ellas si lo tienen pero no lo consideran como tal, por ello no siempre se presenta de la misma forma.

Dicen los médicos que una mujer que no presenta un orgasmo, puede ser un problema y tiene que ver con su propio organismo, por lo que hay tratamientos, pero sobre todo, es importante el que haya esa sinceridad en la pareja, para atender el caso.

En algunos casos, se cofunde un orgasmo por el hecho de ver películas que literalmente mojan las sábanas, lo cual no necesariamente tiene que presentarse así, tampoco es una cantidad enorme de fluidos, por ello se insiste, es necesario acudir a las ginecólogas.

Por lo que refiere a la palabra, es otro fenómeno que se ha confundido, este es exclusivamente para las mujeres, hoy se dice que un hombre es virgen y tiene orgasmos; cuando ellos son castos y presentan eyaculación, dos cosas totalmente distintas que han sido deformadas en su apreciación.

Las mujeres que no tienen el orgasmo, es porque hay resequedad, no hay deseo sexual, incluso puede ser traumático al tener contacto sexual, todo eso es parte de lo que padecen ellas, por eso mismo se ha dicho, aunque de manera incorrecta, que el sexo es más masculino que femenino.

Para las autoridades de salud, invitan acudir ante doctoras para una información, como tratarlo y sobre todo como entenderlo, se pide que estén atentas incluso cuando hay algún tipo de enfermedad, otros casos por la edad, aunque no necesariamente; así como el tema de el deseo a través de la mente.

En el contexto político, hay grupo de mujeres que hablan sobre la posibilidad de se tenga que defender la libertad de tener orgasmos, que se considere un derecho de ellas, lo que llama la atención que aunque se dice, hasta el momento no hay una forma de como expresarla.

Este 8 de agosto, es el día del orgasmo, pero también hay día del clítoris, como de la mujer, de las glándulas mamarias y quizá más adelante de otros órganos sexuales e internos de las personas.

El problema, es que se ha convertido en un tema de discusión y también es un tabú, por lo desde esa óptica las cosas cambian, quizá algo que debería ser normal, se está «politizando» y lejos de ayudar y generar conciencia, se empeora más.