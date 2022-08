Qué más pue… / Carlos Coutiño

Adán, el Secretario

Aunque en primera instancia se habló mucho de que el candidato idóneo a la presidencia sería Marcelo Ebrad, la aparición de Adán Augusto, logró impactar, aunque también hay que decir que no es el primer secretario de gobernación que ocupa la primera magistratura.

Como se ha dicho, la importancia de Adán está en dos vertientes, es de Tabasco y es la línea que se tiene que seguir, pues junto a Obrador fueron parte de una transformación que fueron construyendo poco a poco, de hecho por décadas, siempre se tuvo esa idea de cambiar al país de un mal régimen que solo ha usado a los pobres.

Pero quien es él, bueno nació el 24 de septiembre de 1963, en el poblado Paraíso en Tabasco, es abogado y egresado de la universidad de su estado, pero también tiene una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de París II, Francia; es casado y su experiencia en la administración como en la política es amplia.

Solo recordemos los últimos 22 años de su vida, en 2000 fue coordinador de Manuel Andrade Díaz, fue electo seis años más tarde como diputado local de Tabasco, en el 2014 renuncia al PRD para ser parte de MORENA, que dicho sea de paso, estaba solo formándose por algunos de ellos.

Llega al Senado de la República en el siguiente año y en el 2016 es asignado como coordinador estatal de la Soberanía, para 2019 es gobernador de Tabasco, donde su experiencia fue difícil, ya que gobernar esa entidad no es tarea fácil, pero logró mantener un equilibrio y con ello asignar materias importantes en bien de los ciudadanos, incluso con la prensa con quien sigue teniendo excelente relación.

Ya el año pasado fue designado como Secretario de Gobernación, un hecho que demostró la importancia de su presencia en MORENA, pero sobre todo en el quehacer político de Obrador, podría decirse que sin Adán, el presidente no haría muchas cosas de las que está haciendo.

Hay otros cargos como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Sub Secretario de Protección Civil, Desarrollo y Prevención Social, todos en Tabasco, lo que ha valido que pueda tener una influencia en el sur; en Chiapas se dice que el grupo Tabasco ahora toma fuerza y que aparece con Obrador.

Nada más falso, en caso de existir el grupo Tabasco como tal, una contraparte del grupo Atlacomulco, ellos en realidad iniciaron a conformarse desde la época de Carlos Salinas de Gortari, me refiero en Chiapas; pues con la presencia del Procurador de Justicia Lastra y otros más, fueron pieza clave para nuestra entidad, de hecho se dijo que Patrocinio era más tabasqueño que chiapaneco.

Lo cierto es que, con Adán, en efecto se tendría una línea de acción política positiva para el país, pero sobre todo para Chiapas, Oaxaca y Tabasco, que son los que están en una situación difícil y que se rompe poco a poco esa desgracia ciudadana que les cayó con el PVEM y PRI.

Cierro diciendo que MORENA no irá solo al menos para Chiapas en el 24, va con el Verde, su peor enemigo, por lo que hay que estar atentos a los movimientos de Manuel Velasco Coello quien ahora busca sumarse al mismo tabasqueño.

Icheja

Uno de los pilares del gobierno actual, es la salud, pero lo es también la educación, por eso mismo se tiene que responder de manera paralela a fin de que ambos temas caminen para un bienestar social, caso contrario no podría existir una mejor calidad de vida de los chiapanecos y no chiapanecos radicados en esta entidad.

De acuerdo al INEGI hay una cantidad importante de personas que no saben leer ni escribir, cosa que parece increíble en este 2022, pero es una realidad, no se habla de adultos de 60 años en adelante, que los existe, sino de jóvenes y mujeres en particular que apenas cursaron la mitad de la primaria.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ve urgente atender temas como el de la educación, la muestra es que hoy a través del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), ha ido cumpliendo metas, pero dando un sentido a la vida de muchos ciudadanos.

Como pueden salir adelante las mujeres de 45 años en adelante si no tienen documento que les acredite tener la primaria, como pueden emplearse, como pueden tener mejor economía; pues bien, brindando apoyo educativo y así se está logrando con esa preparación.

Gustavo Gómez Ordoñez ha hecho un trabajo eficiente, pero sobre todo inteligente, dando cabida a este sector, sobre todo llegando a puntos como cabeceras municipales entre ellas la capital Tuxtla Gutiérrez, donde pareciera ser que los polígonos solo muestran buenas cosas y no la pobreza ni el analfabetismo.

También se cubre las comunidades alejadas, rancherías, ejidos, parajes, todo eso se hace con voluntad y proponiendo que se tengan que tener más que un cumplimiento como funcionario, que se tome en serio lo que dijo Escandón Cadenas, es decir, pensar y sentir como chiapaneco.

Pero hay más, para ser funcionario en este gobierno, no solo se tiene que tener el perfil, también se tiene que tener experiencia y amor, lo vemos como en salud, infraestructura y otros están haciendo mucho mejor de lo pensado sus acciones, eso da pie a coincidir en que la lucha de los de abajo, como dijera Mariano Azuela, se está viendo reflejado.

No vale esa frase que aún falta mucho por hacer, lo que importa es que ya se dio inicio y que eso reduce la brecha de la desigualdad y que están ahora dando forma a todo porque los chiapanecos ya no sean un problema para el país, como lo han dicho otros gobiernos.

ICHEJA camina bien de la mano de Gómez Ordoñez, lo que pone como punta de lanza, que entre más educación, más desarrollo y opciones para encontrar mentes capaces de hacer realidad tantas cosas que no se han podido dar a conocer, pero que finalmente están ahí, escondidas en esos ciudadanos.