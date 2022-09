Qué más pue… / Carlos Coutiño 

Molina es Morena

Carlos Molina, tiene una razón de ser que hoy ocupe la dirigencia de MORENA, solo hay que recordar que como ha ido escalando espacios, dando muestra que la unidad dentro de su partido es buena, es correcto que haya quienes deseen llegar, pero al final aceptan la voz de la mayoría.

Algunas voces indican que esto muestra quien será el gobernador siguiente, en efecto, será MORENA no hay que buscar más, pero no solo por ser el partido, sino porque no hay competencia, es posible que ni la exista en el momento de tener candidatos.

Se habla mucho de un PRI que solo es historia, pues militancia ya no existe, lo hemos dicho del PAN solo 400 en toda la entidad, luego entonces los demás, solo son grupos de amigos, sin que representen algo o alguien en realidad.

Carlos Molina, a pesar de su juventud, mostró como caminar y como salir a las comunidades para decir estamos trabajando, MORENA no se confió y ahora tiene más afiliados que cualquier otro partido, otra ventaja es que los militantes deciden y que se conocen.

Ahora bien, Carlos Molina, tiene en sus manos no un partido, sino el saber encausar esto, para elegir a los candidatos desde gobernador, diputados federales, Senado y legisladores locales, incluso armar los Ayuntamientos y regidores.

Hay que aclarar que no es dedazo, sino evitar precisamente que lleguen inespertos, bandidos que se pintan de café pero que son de otros colores, tiene que reafirmar la convicción y el deseo de progreso que inició no solo López Obrador, sino muchos de todo México.

Si bien es cierto, también hay que anotar a Flor Esponda, como presidenta del Consejo, habla bien porque, estamos tomando en cuenta que hay mujeres que estarán atentas en este proceso, la también diputada hay que decir que es muy movida, sabe y la coloca como pieza principal tanto en el Legislativo como en lo partidista, la veremos seguramente como legisladora federal.

Es una buena mancuerna, pero lo es más cuando se ve como han buscado encontrar la unidad y sobre todo encausar al morenismo hacia un mejor sendero político, casi se puede asegurar que MORENA, será aún más mayoría en Congreso, presidencias y hasta regidurías.

Ojo, el poder de Manuel Velasco se viene abajo y aunque se ve obligado a seguir con MORENA en alianza, ya no le servirá para estar gobernando los municipios, esos incluso ahora, no se dude, que siendo del Verde, acepten cambiarse al color café como una muestra de inteligencia política.

Sindicato

Llama la atención como hay trabajadores de la Secretaría de Salud en Chiapas, que apoyan a José Luis Díaz Selvas, cuando les ha engañado y manipula a los de contrato, creyendo estos que el les da la base, cuando es la autoridad, que el puesto que ellos tienen es porque el sindicato los otorga, cuando en realidad es el gobierno quien sabe cuantos espacios podría dar.

De acuerdo a algunas notas, Díaz Selvas en contubernio con Pancho Farrera Ortega, fueron quienes realizaron acciones fraudulentas en contra de la institución y de los trabajadores, ahora bien, de ser así, porque ambos siguen libres y nadie hace una denuncia formal.

A caso los trabajadores de Salud son neófitos o miedosos? es más les gusta que haya quienes les robe y joda? pareciera ser que sí, pues no se explica como los de contrato creen que pueden votar sin ser parte de un sindicato. Quizás sea su desesperación por tener algo seguro.

Ahora bien, habrá que ver porqué tantos trabajadores de salud están sin tener el perfil, como es posible que haya gente en farmacia por ejemplo que no tienen un título o que solo tienen preparatoria, como pueden estar al frente administrativos de algo tan importante como es la salud y desde luego la vida.

Ojalá hiciera cambios desde la dirección y colocar a quienes en verdad son afines a la medicina, imaginemos un químico dando periodismo, un maestro como médico, un cantante como arquitecto, claro que pueden, pero no es lo mismo si se es empírico.

Este es el problema porque se roban las medicinas, porque no hay buena atención, porque la gente no tiene casi nada cuando va a los centros de salud y hospitales, por sus trabajadores que solo están por el salario y no por conocimiento de lo que significa esos puestos.

Díaz Selvas todavía ofrece plazas hereditarias, lo que es peor aún con estas condiciones de los jóvenes, no importa si son ninis, si estudiaron corte y confección, o se sienten influencer, lo que importa es que esos, estarán en los centros de salud y hospitales, no para salvar vidas, sino para apresurar la muerte de los pacientes.

Teresa

Este 5 de septiembre, es el día internacional de la beneficencia, se toma la fecha de la muerte de la madre Teresa de Calculta, de acuerdo a la propuesta dada por la misma ONU, el cual alienta a seguir trabajando en ese sentido, siempre apoyar para que todos salgamos adelante.

De hecho ya es considerado dentro de la agenda 2030, las acciones de altruismo serán fundamentales para alcanzar ese desarrollo de las zonas más pobres del mundo, aunque esto pareciera ser por el momento solo un discurso, pues no se ve que haya menos pobres, en todo caso, menos clase media.

Aunque parezca increíble, de acuerdo a la ONU, se habla de espiritualidad, lo que es poco entendible de parte de los gobiernos, así mismo acepta la participación tanto de la iglesia como de otros grupos que se concentran en el apoyo al prójimo en todo el mundo.

Curiosamente también se cita las palabras de caridad, solidaridad y altruismo, pero que tanto sirve celebrarlo, sino aún la sociedad no toma conciencia de ello, pues todos quieren agua para su propio molino, ahora bien, la beneficencia va emparejada a la salud, educación, vivienda y la protección de la infancia.