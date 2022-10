Qué más pue… / Carlos Coutiño

Policía Cibernética

En la semana, se presentaron varios audio con mensajes vía WhatsApp, alertando sobre hechos que nunca ocurrieron y que fueron replicados causando un daño a la población, a pesar de que estas voces grabadas ya habían sido presentadas desde hace 3 años atrás.

Quienes no recordaban que ese mensaje era viejo y que había datos engañosos, lo cierto es que algunos rápidamente empezaron a desmentir, pues es injusto que esto aparezca con fines contrarios a una estabilidad emocional de los chiapanecos.

Por ello, la pregunta es ¿Qué hace la policía cibernética de Chiapas? la respuesta es nada, simplemente nada, por el WhatsApp, aparece información de todo tipo, como estos audios, pero también grupos que se empeñan en desinformar, venta de drogas, prostitución y pornografía indígena.

Nadie absolutamente nadie de la policía cibernética ha actuado, lo malo es que esto empeora, no es que sean cómplices, porque no lo son, lo que pasa es que no hay un trabajo especializado y quienes están ahí no han querido aprender las técnicas para encontrar culpables.

Hay que tener sentido común y ver que un mensaje de audio como los que reaparecieron, puede provocar la muerte de personas, no sabemos si sufre de presión alta, nervios, o cualquier otra enfermedad que al impactarse sufra un infarto, que por apoyar a sus hijos, salga a verlos a la escuela y sea atropellada o atropelle a alguien.

Por eso la necesidad de que la policía cibernética trabaje y no solo sirva para ir a dar conferencias que no ayudan en nada, según previenen pero no cumple con los objetivos realmente, ellos están para atender estos casos y castigar a quienes promueven los audios y videos.

El Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, estará en el Congreso de Chiapas este martes a temprana hora, en una reunión que sostendrá con los 40 diputados para tocar el tema relacionado a la aprobación para que las fuerzas armadas estén en las calles.

En Chiapas no hay problema, lo que la gente quiere es precisamente eso, que haya seguridad y mayor trabajo en la materia, no se puede negar que hay hechos que han provocado inestabilidad y temor, pero también hay que entender que en el gobierno de Manuel Velasco, se dejó crecer a estos grupos delincuenciales.

Hay hechos como en la región de la Sierra, Frontera, ahora en el Centro, el pleito afortunadamente es entre ellos, la población no ha sido tocada como ocurre en otros puntos del país, pero es ahí donde se tiene que empezar a trabajar, por eso la intensión del gobierno federal de que estén los uniformados trabajando.

Hay voces como la de estudiantes, maestros y partidos, que se niegan a que esto ocurra, desde luego que hay que recordar que los hechos como el 68, 71, Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa, entre otros, se ha sindicato a la SEDENA, pero también hay que entender que en ocasiones es un mandato del presidente de México y en otras solo son utilizados.

La mejor forma de ver al Ejército, es como ha dado un rostro distinto, han abierto sus puertas para que los domingos sean familiares y los niños puedan subirse a los tanques, y conocer de la artillería, incluso convivir con los soldados, que salen de la propia sociedad.

Así mismo se ha mostrado precisamente en Chiapas, como son una ayuda importante con el Plan DNIII-E ante presencia de fenómenos naturales, y está el caso ahora mismo en tres municipios del Norte de la entidad, como no entender entonces que son aliados de todos.

LLUVIAS

Las inundaciones que se han presentado por la tormenta tropical Karl, tiene que ser replanteado por las autoridades del gobierno del estado, es decir, si bien es cierto que no se puede evitar los huracanes y demás, si es claro que las zonas poblacionales, tienen que estudiarse para ver la factibilidad de ser habitadas.

La gente en su mayoría, no solo ve bonito un terreno sin saber si es tierra propicia para la construcción, por eso mismo, ante los Atlas municipales de riesgo, se tiene que hacer ver a cada uno de los ciudadanos, que es su vida la que se pone en riesgo por sí mismos y que es necesario lo que ahora se denomina resiliencia.

Es el momento de poner atención, porque no es solamente pensar en que cada temporada de lluvia hay que elevar la voz para pedir material de construcción y animales de corral, se tiene que evitar el riesgo, pero la gente tiene que poner de su parte.

muchos ciudadanos venden hectáreas, lo hacen por economía, pero no se dan cuenta que hay un riesgo, lo venden a las empresas de viviendas quienes también poco les importa, ellos quieren negocio y como tal lo hacen, por eso ante sismos y huracanes, son presa fácil.

Las lluvias se presentan en todo el territorio, no hay un lugar que se diga que no llovió en uno o más años, es literalmente todo Chiapas donde el agua moja la tierra, pero solo hay afectaciones donde se construyó sin orden y en ocasiones hasta sin los permisos correspondientes.

De seguir así, se debe entender que no habrá dinero que alcance, que no se vale que muchos incluso, lleven cosas inservibles para que las autoridades les paguen como nuevo lo que ellos descompusieron.

A veces también hay que poner un alto a quienes buscan solo lucrar, no se vale que se ponga en riesgo a la ciudadanía que tiene la necesidad de contar con un patrimonio, muchos ni siquiera han pagado esos espacios y lo han perdido con la presencia de estos fenómenos naturales, ya el gobierno había dicho que el Atlas de Riesgo debe hacerse anual, y no tener el mismo desde años.

Porque las condiciones cambian, por eso mismo saber dónde hay fallas geológicas para evitar esos deslizamientos y demás que afectan a todos, pues también es de citar que no solo son lluvias, también son temblores y hasta incendios.