Qué más pue… / Carlos Coutiño 

INEC

Muchas son las opiniones en relación al cambio de nombre del INE, antes IFE y posiblemente INEC más adelante, lo que es cierto es que habrá que preguntarnos si realmente se ha dado un cambio, es decir ha servido para que exista democracia.

En realidad el nombre sería lo de menos, cuando fue INE e IFE, se siguieron dando los mismos vicios, si no veamos cuantos fraudes no se han cometido, sabemos que el actual INE acepta a personas con antecedentes penales, que hay votos de muertos, que no es la cantidad que se menciona en los votantes.

Seguir, sería una lista enorme, por lo que es importante saber qué pasará si se cambia a INEC, pues quienes están en los Órganos Electorales al menos locales, todos son aplaudidores del presidente en turno, luego entonces cual cambio, cual democracia y cual beneficio social.

En Chiapas se ha dicho que hay legisladores indígenas que no solo no hablan un idioma propio del pueblo, sino que además ni lo conocen, algunos son de MORENA y otros del PVEM, entonces de que nos sirve un INE si no cumple con su papel.

La reforma electoral que será el Congreso de la Unión quien determine, dice que ya no solo hará los procesos electorales, es decir todo el protocolo, sino que además hará las elecciones locales, pero además se encargará de consultas, pero con menos gente, sobre todo consejeros.

De ser así, todo está correcto y es plausible, porque finalmente de que sirve si no cumple su función, solo hay que voltear a ver todos los disparates que cometen en Chiapas, Nicolás Ruíz no hay un proceso de elección, Oxchuc es peor, porque es a mano alzada y ni así se llega a una paz.

Cuantas tomas de presidencias hay por culpa del INE, quien da legalidad a un acto corrupto, que no se olvide cuantas impugnaciones existen gracias al mal conteo y acción de ellos, cuantas tomas de sus propias oficinas.

Claro que es correcto que desaparezcan algunos beneficios, claro que es bueno que ya no estén los mismos, claro que es bueno un cambio, los argumento de que el INE le dio el triunfo a Obrador, es tan absurdo, que solo demuestra su propia ignorancia, pues está diciendo que puede que no haya ganado y fueron ellos que lo hicieron ganar.

Pero del otro lado, hay que ver también que el presidente Andrés Manuel no debe de atacar al INE, pues no se olvida aquella frase tan quemante de «Al diablo con las Instituciones», lo que demuestra que en efecto es un desaparecerlas para una sola directriz desde palacio federal.

Es algo así, como poner a la Iglesia en manos de Lutero, es un peligro que corremos todos, incluyendo ellos mismos, pues finalmente nada es seguro, todo puede ser en manos del gobierno, menos algo positivo.

El gobierno claro que se equivoca con destruir instituciones, pero no se equivoca al cambiar a las personas que tanto daño le hacen al país, por lo que el INE o INEC debe ser ciudadanizado y no puesto al servicio del gobierno como actualmente sigue.

16 DE NOVIEMBRE

La celebración del día de la Tolerancia, debe ser en grande, sobre todo por todas las ideologías que están apareciendo y que debe de tomarse como una acción prudente que permita tener un resultado de concordia en la sociedad, evitando la violencia en todas sus expresiones.

Es correcto decir no al aborto, no a la persecución religiosa, un sí a la aceptación de la homosexualidad, al ateísmo, entre muchas expresiones más, puestas han existido de manera milenaria, no es algo casual o sacado de la manga.

Los abortos y asesinatos están desde siempre, no es con leyes como se debe de aceptar o negar, es con sentido común; lo mismo pasa con los homosexuales, ellos son seres humanos que pueden ser excelentes personas, el ser heterosexual no significa que no se cometa un delito o pecado, a veces se es peor que los que se acusan.

La tolerancia, debe estar presente en todos los seres humanos, entender que no tienen por qué creer y pensar de manera similar a uno, que nadie ni siquiera en la familia se llega a tener una sola línea, puede haber coincidencias, simpatía, pero no se es igual en pensamiento.

Tolerar a las personas es lo más difícil según se ve, porque a fuerza se quiere que todos piensen como nosotros y que la única verdad sea la propia, que todos digan si tienes razón y eres importante, lo cual es falso.

Curiosamente es lo único que todos o casi todo coincidimos, en decir que tenemos la razón, aunque el aborto sea malo, de cualquier forma habrá quienes lo hagan, las drogas lo mismo, el homosexualismo es un tema antiquísimo, por lo tanto no se puede evitar, sino tolerar y decir que son sociedad, en temas religiosos cada quien que crea y decida por su fe, sin imponer, alguien decía que el laicismo, es eso, no es estar contra la religión, sino respetar todas las creencias.

Entonces, la tolerancia debe ser todo aquello que permita la libertad de creer, pensar, opinar, pero nunca con el fin de atacar, agredir, ofender, lo mismo pasa en lo político, se puede disentir del gobierno o apoyarlo, dependerá de nuestros intereses, pero eso no significa que quien no piensa igual o actual igual, es un enemigo y un demonio que hay que quemarlo.

Si somos tolerantes, entonces tendremos un paso dado que significará quizás la mitad de camino ya recorrido, hablar, explicar, dar razones porque se actúa y se quiere ser así, hay que entender a las personas porque no son como nosotros y porqué nosotros no somos como ellos.

Esa es una clave, si en vez de decir que ellos sean como yo, decir mejor porque yo no soy como ellos, que falla y porque tengo esta actitud, entre más groseros, más violencia y eso no ayuda en nada a nadie.