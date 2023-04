Qué más pue… / Carlos Coutiño

San Cristóbal

Después que San Cristóbal fue noticia nacional, ha pasado ya 8 días de tal hecho, aunque hoy las cosas cambiaron para bien, por lo menos como si nada pasara ahí, hay que recordar que ni es el primer caso ni el único punto de este municipio chiapaneco donde se presenta actos de violencia.

Por lo que ahora bien, hay un video donde claramente el presidente Mariano Díaz Ochoa quien no le importa nada, solo ocupar cargos y apoderarse del poder, pues no hay que olvidar que inició siendo priista, luego se fue a Chiapas Unido, también fue del Verde y ahora de MORENA, ha dicho que si no podía renunciaría.

Pues bien, ¿dónde está la renuncia que ha presentado al Congreso? ¿En qué momento cambiaron las cosas para bien? La realidad es que solo lo mencionó para salir del paso, porque sabe a la perfección la gente se le olvida y solo vive el momento, ya les mandó la feria de la primavera y ahora hay lluvias, ese es el tema y todo queda olvidado lo vivido atrás.

El presidente de todos los colores como la bandera gay, debería de renunciar lo antes posible, desde luego que es responsable de lo que vive ese municipio, tan es, que según el edil es muy complicado gobernar, pues al no poder, debería ceder el cargo a quien por lo menos lo intente.

Ya se sabe que fue el PVEM quien le dio poder a los indígenas en toda la zona Norte del municipio, aunque hay que hacer memoria que fue Domingo López Ángel quien levantaba a sus hermanos indígenas acuerpados en el PRD, luego el gobierno de Ruiz Ferro los armó a través de la UNAL y hasta llegar ahora con el PVEM y los motonetos.

Ellos finalmente no tienen la culpa, sino el presidente o los presidentes que han llegado para mantener su grupo de control cuando alguien quiere salirse por la tangente, son estos grupos de choque que detienen cualquier acción o en su caso actuar para justificar cosas del Ayuntamiento.

El pueblo quiere paz y el estado quiere ingresos de los turistas, aunque se diga mil cosas, el Valle de Jovel podría dejar de ser la ciudad más visitada, de hecho solo hay que ver los resultados de Tuxtla Gutiérrez, que se ha elevado, cuando solo era un lugar de paso, no así San Cristóbal que ya no llena sus hoteles y el turismo ya no es el mismo de antes.

El primer lugar que ocupó por años, hoy está en segundo o tercer sitio, según la temporada, la pregunta es ¿qué es lo que quiere el PVEM o en su caso el gobierno municipal con San Cristóbal? Realmente tendrá la intensión de acabarla, quizás para desde ahí operar para asuntos más delicados o algo parecido.

Es poco entendible que un gobierno local, haga todo pero en contra de sus conciudadanos, hoy se ve como el municipio donde se mata periodistas, se roba autos, se asalta comercios, se dispara a cualquier hora y se levantan a ciudadanos, no son los motonetos, ellos solo cumplen una función.

GÜERO

No puede calificarse de otra manera, que un acto de desesperación de Manuel Velasco Coello, por tratar de mantenerse “vivo” en la política; pues toda vez que los fuertes a la presidencia de México está entre Claudia Sheimbaun y Adán López Hernández, en un tercer sitio, al menos por ahora, es Marcelo Ebrad.

Su anuncio de querer ser candidato del PVEM a la presidencia de la República, causó una carcajada nacional, solo en el Senado donde por cierto le han dicho que es una porquería de político, salió a decir que buscará incluso la alianza con MORENA, para sustituir a López Obrador.

Si los partidos fuertes como el PRI y el PAN no tienen en realidad un candidato y menos cuanto saben que la presidencia será una vez más MORENA, no se arriesga uno solo a decir voy y ganaremos, incluso el mismo “Alito” ya tiene problemas con la militancia, no lo quieren y el priismo se divide y se cae a pedazos.

De los demás partidos no hay ni siquiera sombra para MORENA, en cuanto a la tan mal cacareada de Movimiento Ciudadano con el hijo de Colosio, que a decir verdad la juventud y quienes no son tan viejos, ni siquiera conocieron ni saben de Luis Donaldo, así que esos partidos ya no representan nada por ahora.

El PVEM según el INE, no gobierna más que puntos que podemos calificar de lunares en el país, ni el 2 por ciento de los municipios, tomando en cuenta que su fuerza está en Chiapas, si a eso sumamos que aquí no se le quiere más que por sus alfiles, entonces no significa nada en términos generales.

Entiendo que Obrador le tiene aprecio por el saqueo a Chiapas para la compra de votos hacia MORENA, pues así lo denunció y presentó el líder del PRD don Chucho que, dicho sea de paso fueron varios millones de pesos que se entregaron a otro estado y que les fue quitado a los chiapanecos.

Hay que sumar que gracias a su poder, logró asesinar Manuel Velasco a mucha gente, tal como lo denunció Rafael Jiménez, un empresario que fue a la cárcel por exigir pagos al gobierno, algunos más que por no tener medicamentos ni espacios médicos también perdieron la vida, ya que siempre inauguró espacios fantasmas, paredes con lonas de primer nivel, que en la foto, aparecía tan real o que decir que en algunos nosocomios, ponían a policías para hacerse pasar de pacientes y agradecían al entonces mandatario Manuel.

Según lo que se conoce, es que la Auditoría Federal, encontró más desfalcos, ojalá entonces que el gobierno federal, entienda que es momento de detener a este tipo que ha sido un verdadero satanás de Chiapas, como bien dice López Obrador, para que en la cárcel, que devuelva lo robado y que se aplique a salud, seguridad y desde luego a recuperar los robado.