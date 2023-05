Qué más pue… / Carlos Coutiño

Migración

El fenómeno migratorio ha sido un punto recurrente en Chiapas por siglos, sin embargo ahora se complica por la ola de personas que arriban sin control alguno, cuando se menciona que hay 50 mil solo en Tapachula, es una muestra de la grave situación que se tiene en esos países donde literalmente escapan.

Chiapas no es culpable de la crisis que viven esos países, por lo tanto no tendría que padecer de todo lo que trae consigo; sin embargo hay que reconocer que miles de chiapanecos también abandonan sus tierras para irse a un país que según es mucho mejor, aunque realidad no sea así.

El fenómeno migratorio es mundial, pero hay que resolver de origen, se dice una y otra vez, que pasa con esos países que expulsan a su propia gente, es el gobierno de esas naciones quienes tienen que atender y también responder del porque una salida abrupta.

Si la ONU o el mismo gobierno de Estados Unidos, por ser poderoso como se señala, estuvieran interesados en ayudar y atender el tema, estarían como lo han hecho en otros momentos, atendiendo el tema de forma seria y puntual, así como se señala a México por el tema de las drogas, que se actué con contra de los gobiernos de países en crisis.

No es entonces un problema, sino un negocio de muchos, aunque se niegue, como el caso de los gobiernos expulsores al igual que el que recibe, pues de cualquier forma utiliza esa fuerza de mano de obra a la que abarata para el beneficio del propio país que se dice negar a que estén ahí.

Habrá que analizar de fondo, que propicia la migración y porque nadie puede o quiere detenerla, por eso todo es parte de un conjunto de intereses entre todos, porque en efecto, todos ganan, desde el gobierno repito que los deja ir, los que migran, los polleros, los policías y el gobierno que les recibe.

Cada uno gana de diferente manera, pero gana, saca provecho de todo esto, así que decir que las leyes o cualquier otro argumento, no es más que pura palabrería, que en realidad solo hace que se justifique las cosas que realizan, sin que sea justo, pero si legal.

MAGISTERIO

Los maestros de Chiapas, volverán a salir a las calles como es una costumbre, es un derecho el manifestarse y demandar mejores condiciones laborales, sin duda es algo que se aplaude para no ser apabullados por nadie, sin embargo, aunque el tema sindical es profeso para la seguridad social, valdría la pena también sumar algo en el tema de la educación.

Los maestros piden mejores salarios, prestaciones y desde luego algunas prebendas que les dé más y más beneficios, pero ni uno solo habla de mejorar las condiciones de las escuelas, el tema del agua en las mismas, seguridad en el interior como exterior, la violencia y venta de drogas, el tipo de educación que se brinda.

Pero en particular, hay que decir que para ser maestros, no basta estudiar, pues eso es la teoría, la práctica es totalmente distinta, y hay quienes no sirven para maestros y otros ni siquiera para intento de maestros, muchos alumnos conocen más que sus propios profesores, lo cual es irrisorio.

Desde ahí la Secretaría de Educación, debe de detener el pase como lo piden los estudiantes, porque en realidad no se está enseñando, menos educando; hay un retroceso feroz que aniquila el verdadero conocimiento que se tiene en las aulas.

Pero si se enseña por cierto un mal marxismo, que si son hombres hay que pagar los exámenes con botellas de licor, dinero y en ocasiones cuando se es muy abusivo, hasta con el cuerpo de alguna edecán; si es mujer hay otros privilegios, del cual son muy parecidos a los hombres, pero en todos hay pretextos para faltar a las aulas.

Ejemplo, en ellas si el embarazo, que toca ir al médico, que es día del maestro, día de la mujer, de las madres, día del sindicato, que fue golpeada; en ellos que si está de cruda, se enfermó, que el día de padre, del maestro, del hombre, que si es fecha de cumpleaños de ambos, que los permisos sindicales y que es fecha del santo del barrio o colonia, y eso de manera muy rápida exponiéndolo.

Gay

Este miércoles, los grupos de homosexuales y lesbianas, saldrán a las calles para manifestarse y pedir más que libertad, el respeto a su identidad, en efecto, cuantos de ellos han sido agredidos y peor aún, asesinados, también hay que decir que el hecho de no ser heterosexuales, no significa que no sean incluso mejores que muchos hombres y mujeres.

No está en el género ni en las preferencias, el ser una persona con calidad, está en la educación que recibieron y la forma en que vivieron en sociedad, todos los homosexuales tienen un pasado difícil, por lo tanto, hay que entender y no atacar a nadie.

Por otro lado, de acuerdo a algunos países, hablan que viene una «guerra» entre los homosexuales y las feministas, pues ambos quieren como grupo, ostentar un poder, lo que hará que después de «acabar» con el hombre como género, se vuelque una actividad hostil entre estos dos sectores.

Insisto, ni todas las feministas, ni homosexuales son malos, ni todos los heterosexuales son buenos, por lo que bien valdría, tener un acercamiento donde se diga y conozca el sentido de la vida, del respeto hacia todos, así como nadie piensa igual, no tenemos por qué ser iguales todos.

Quienes somos heterosexuales, debemos comprender que ellos gustan de ser homosexuales o por lo menos, lo aceptan, de ahí que hay capitalizar su calidad y capacidad para crear un desarrollo y bienestar social, la tolerancia será significativa en este caso.