Qué más pue… / Carlos Coutiño

Precandidatos Federales

Uno de los errores que se está cometiendo por MORENA a nivel nacional, es el enviar las encuestas donde se dice que gana uno u otro aspirante a la presidencia, porque está causando encono dentro de la militancia y no se podrá entonces, dar una operación cicatriz como ocurría con el PRI.

En MORENA hay encuestas que dicen que Claudia Sheinbaum es quien encabeza las preferencias, pero en algunos estados, aparecen otras dictaminando que López Hernández ya lo alcanzó y está incluso por arriba de ella, cuando hay otras encuestas que ponen al Secretario de Gobernación en tercer y cuarto lugar.

Ahora bien, lo único que el partido ha logrado, es una total desconfianza al interior, pues se habla aunque no sea así, de un “dedazo” de parte del presidente Andrés Manuel, lo que tira al suelo todo lo que se ha dicho referente a una limpia en la política y una democracia sino plena, por lo menos segura.

Sacar encuestas fue lo peor que le pudo pasar a MORENA, pues no hay ideas, propuestas, solo aseveraciones de que “yo voy hacer el próximo presidente”, si los 3 lo van hacer, significa que dos mienten y uno dice la verdad, eh ahí, que hay que ver porque mienten y que interés hay detrás.

No logra entenderse con plenitud esta intensión, pues MORENA no tiene rival, desde luego que los votos en contra no son porque haya un PRI, PAN o MC fuerte, por el contrario, los votos que no sean para los morenos, es porque hay un rechazo hacia ellos, por todo lo que ha pasado.

Los millones de votos a favor, desde luego que vendrán de trabajadores, abuelos, quizás de jóvenes que ni siquiera saben que pasa con ellos, pero algunos irán a votar por MORENA, quienes han tenido un resultado positivo.

Los que no votarán, son los empresarios, comerciantes, los mexicanos que vieron cómo se aprobó el aborto, pues las iglesias influirán mucho ahí, entre otros que se sumarán a la negativa de una supuesta continuidad, pues quien llegue gobernará como considera, no como piensa Obrador.

Ojalá y por el bien del partido, no se siga partidizando, pues al final quien tiene posibilidades con Claudia y ella pierde, no van a votar por Marcelo, quien simpatiza por el feminismo no votará por un hombre, de tal suerte que, no hay que confundirse, quien gane, no tendrá la simpatía de los demás, aunque esa sea el acuerdo nacional, claro que habrá votos en contra y de castigo.

CHIAPAS

En cuanto al proceso interno en Chiapas, es de reconocer que hay varios que están haciendo un trabajo importante, MORENA no se desgasta y solo espera los tiempos, desde Zoé Robledo hasta el menos conocido que querrá ser candidato a la gubernatura, lo vemos trabajando en el lugar que le corresponde.

Eso en realidad es tener cordura política, es demostrar inteligencia y conocimiento no de los tiempos, sino de una verdadera acción social y política, por lo tanto hay que reconocer que no hay pleitos, diferencias y en este caso, sí hay una forma de entendimiento pero sobre todo de respeto entre ellos.

Aunque se habla de varios y no muchos ahora, hay que reconocer a 2 locales y 2 nacionales, los locales están Ángel Torres Culebro y José Manuel Cruz Castellanos, mientras que a nivel nacional desde luego que Zoé Robledo y José Antonio Aguilar Castillejos.

En cuanto a los locales por su lugar en el gabinete estatal, Ángel Torres si bien es cierto viaja constantemente como funcionario y luego en franco apoyo a Adán Augusto, no ha tenido el impulso que debiera, lo que hace que se coloque por debajo del Secretario de Salud, es decir algo tiene que no le permite tener esa comunicación directa con el pueblo, a pesar que es sociable.

Sin embargo Cruz Castellanos, y no por las encuestas que se mencionan, sino por un solo sentido que es el más importante para el pueblo, el de la salud, es ahí donde realmente levanta y penetra en la mayoría de los ciudadanos, la gente además de dinero claro, quiere salud, y lo encuentra con Cruz Castellanos.

Sin duda el director de esto, es el gobernador Rutilio, pero el doctor José Manuel ha sabido llevar a buen puerto este tema, por eso a Escandón Cadenas, se le ha denominado como el gobernador de la salud, sobre todo, porque encontró una porquería al Instituto de Salud en Chiapas.

Ningún aspirante tendrá el 100% de votos, eso es claro, pero hay que reconocer que hasta hoy, se ha colocado como el mejor, nunca antes se había tenido una imagen tan sólida de un Secretario de Salud, como en la actualidad, todos los demás fueron verdaderos representantes de la muerte y no de la vida.

Le pregunté un día a José Manuel, porque no “robar” un poco como lo hicieron los anteriores, después de todo, el pueblo ni reclama; fue ahí donde me dijo que el cómo chiapaneco de la zona norte, había conocido la pobreza, hizo un reconocimiento a su señora madre y le enseñó la honradez, pulcritud, el amor al prójimo, el acompañamiento a los más necesitados.

Por eso mismo, en un reconocimiento a esa señora, el cumple a cabalidad todo lo aprendido, le quedé viendo y ahí es donde uno entiende como debe ser un funcionario público, que la política realmente se entiende y desde luego, sin que se publique, muchas veces se convierte en médico dejando a un lado el cargo, da consultas y les compra medicamentos.

Quizás porque, viene desde abajo, Cruz Castellanos más que por él, por los ciudadanos vale la pena verlo en la competencia final, no es hacer apología a su persona, sino hay que ver por el lado de quien podrá ser uno de los mejores para el bien del pueblo; de los dos candidatos a nivel nacional, hablaremos luego, porque también hay muchos que plantear con ellos.