Qué más pue… / Carlos Coutiño

IEPC

Al cumplirse el pasado 25, el aniversario del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), empecé hacer memoria y esto luego de ver de lejos a Héctor de la O Santana, para quienes iniciamos a reportear a fines de los 80s, sin duda hay mucho que platicar y escribir.

Pues bien, recuerdo a la perfección que en esos espacios del Consejo Electoral del Estado (CEE) hoy IEPC, me gustaba caminar por sus instalaciones, ahí en una dirección importante estaba Rutilio Escandón Cadenas, quien tomaba las decisiones necesarias para hacer valer la democracia.

Recuerdo que en esos ayeres, me senté con él y en ese diálogo me dijo un día, «Tú no sabes lo importante que es la democracia y lo complicado al mismo tiempo», le respondí que entendía poco, pues no es lo mismo tener su puesto, que estar en los medios, para solo en ese momento informar a la sociedad.

A Escandón Cadenas lo conozco también que puedo decir que somos amigos, un perredista de convicción, pero sin el sesgo violento que caracterizaba a los amarillos que a sillazos intentaban solucionar sus problemas internos y evitar a toda costa la intromisión del gobierno.

El ahora gobernador, vaya que conoce de democracia, procesos electorales, de conflictos sociales fáciles como semi imposibles -EZLN, es uno de ellos- pues fue parte de la COCOPA, en realidad si usted ve a Rutilio Escandón cuando yo lo conocí a la actualidad, quizás haya subido 4 kilos, pero su rostro es el mismo.

Escandón Cadenas pues, ha sido diputado federal y Senador, delegado estatal del Movimiento de las Casas de la Defensa de la Economía Popular, finalmente es el mandatario en Chiapas.

De verdad que es un personaje que sabe de política, fenómenos sociales, gobierno, es un hombre que hizo carrera política y no dudo que desde joven (digamos 15 a los 22), realizara actividades en Carranza, aunque también en una grabación que guardo, me dijo que fue migrante para alcanzar sus estudios.

Cierro diciendo que el IEPC, para el proceso electoral, tendrá en la presidencia a una mujer, Oswaldo Chacón Rojas ya deja el cargo y ahora es el momento en que una mujer llegue, como forma de paridad de género, en realidad no importa el género, sino que actúen con Sa piensa y todo camine dentro de la democracia.

NIÑOS

Uno de los problemas que se avecinan, es contra los niños y adolescentes, México es una esponja que suele absorber el 100 por ciento de todo, y lo que se vio en la secundaria para festejar el día del estudiante, en realidad puede ser reprobable, pero no como el tema de los Drag Queen.

De acuerdo al gobierno de Estados Unidos, se han detenido a varios de ellos, por el delito de pederastia, sin embargo en nuestro país se les está premiando y permitiendo que lleguen a las escuelas a leer «libros» sobre niños, pero con un adoctrinamiento de que el sexo no existe y que todos son mujeres y las mujeres hombres, según el gusto.

Se está llevando esta experiencia a la vía pública, todo ello se está contemplando como algo novedoso, normal y plausible, cuando es un peligro total, solo hay que ver que en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Sergio Díaz recibió el documento.

Es claro que cada quien debe atender su cuerpo y su vida, por lo tanto no hay problema, donde si lo hay, es cuando estos grupos están llevando su información a la niñez mexicana, donde han logrado vestir a las niñas como ropa transparente y dejando mostrar sus partes, los niños les ponen vestidos como princesitas y trajes de baño femenil.

Sumado a ello, pero del cual no abundaré, es como el narcotráfico está reclutando niños y adolescentes para enseñarles a matar a los que son enemigos de ese grupo reclutador, en síntesis, hoy los niños están en un peligro terrible y que se tiene que atender a cualquier costa.

Solo hay que recordar como Lydia Cacho y su libro «Los demonios del edén», muestra claramente como políticos y empresarios están tras la pederastia, de tal suerte que no se duda que por su grado de homosexualismo enfermizo, está pasando todo esto.

Ser homosexual no es delito, pero se convierte cuando se trasgrede los intereses y derechos de otros, en este caso de los niños y adolescentes, al grado que en hoy los indígenas incluso se han dado en vender videos de sus mujeres entre ellas, adolescentes de 12 a 16 años.

Claro que hay que levantar la voz para proteger a quienes están siendo afectados, no se puede señalar a nadie, porque no hay pruebas, pero si es claro que se tiene que poner un alto a esta acción ilegal, inmoral, absurda de atentar contra los niños.

Si en realidad existe 50 géneros como ellos dicen, entonces porque la ciencia no lo ha dicho, porque se quiere imponer ideologías que no se aceptan por la gran mayoría, donde está el respeto para los demás, si quieren respeto a sus pensamientos, nosotros también pedimos respeto para lo que pensamos.

Quiero cerrar diciendo que, el próximo 24 de junio, han tomado como el día de San Juan Bautista como una antítesis, convertirlo en el día del pedófilo, y como tal se habrá de «celebrar», así que cuidemos a nuestros hijos, sobrinos, nietos, si ellos están en el ojo del demonio, es por algo.

Otro de los afectados son los niños migrantes, muchos de ellos están ya siendo objeto de venta, no es actual claro, pero de cualquier forma, son llevados a otros países para prostituirlos, ojalá tuviéramos más Lydias Cachos, más madres defensoras, pero también hombres comprometidos en el amor, pudor, defensa hacia los niños que no tienen culpa de nada.

También como periodistas debemos tener el valor, fuerza y decisión para no exponerlos, no más violencia a ellos, basta ya con tanto aborto, como para ser más crueles al llevarlos a la tortura sexual y quizás a una muerte despiada.