Qué más pue… / Carlos Coutiño

Elecciones

El resultado de la elección tanto en Coahuila como en el Estado de México, desde luego que es la víspera de lo que tendremos en el país para junio de 2024, indudablemente que hay mucho que observar, pues la gente decidió estar con MORENA, no importa si es bueno o malo, vamos incluso regular, lo que los ciudadanos no quieren, es que estén los mismos que los ha dañado.

Cuando se habla de los mismos, no se refiere al partido, pues estos son solamente siglas, los mismos luego entonces, son las personas que siguen y ponen a otras pero al servicio de ellos y no de la sociedad a la cual deberían de representar realmente.

Hay que reconocer que la población tanto en el EdoMex como Coahuila, hubo desde luego compra de votos, lo hay porque el país vive una condición de pobreza que lastima a todos, unos más que otros, todo mundo quiere dinero para lo que sea, nadie quiere tener dificultad a la hora de comprar algo.

Los más señalados en ambos estados de acuerdo a videos, son el PRI y MORENA, y es que hay que reconocer que hay muchos que en el partido café se les permitió entrar siendo de otros partidos políticos y bien conocidos por ser una porquería como políticos.

Los del PVEM, PRI, PAN, están ahí compitiendo por seguir viviendo del pueblo, pero finalmente hay que reconocer que la culpa fue de MORENA, bajo el argumento de que son ladrones, pero tienen experiencia y los morenos tienen honestidad pero no saben gobernar por si solos.

Hay que dejar en claro que los dos triunfos, no son por López Obrador, de ser así, entonces los candidatos no tienen razón de ser, si la gente votó, fue porque consideraron mejor a esas personas para gobernar sus estados, también es claro que muchos votaron en contra de quienes les gobiernan aún, porque conocen de lo malo que son.

Pero que hay que decir con respecto a López Obrador, quien si bien es cierto se ha equivocado en muchas cosas, lo cierto es que hay cosas positivas y unas que no se entiende por la población, es que de un solo tajo, sacó por lo menos así se observa, a quienes han sido un enemigo para el país, no a todos, pero cambió las cosas.

En realidad hay que ver que no hay un gobernante sumiso a Estados Unidos, quiérase o no, es un hit, hoy el país se le ve con respeto y ha logrado que las condiciones sean otras, a estas alturas, seríamos un México como Alaska o Puerto Rico, es decir, nada y bajo la opresión de Estados Unidos.

Que vamos a ser como Venezuela, Cuba u otro país en la línea del comunismo, pues quien sabe; México no alcanzaría un status como ese, sencillamente porque a Obrador también le gusta el dinero y los negocios, nacionalizar lo que se vendió por Salinas de Gortari, claro que ayuda, así habrá menos impuestos y mejor economía.

7 de Junio

Este día, se celebra la libertad de expresión, un hecho consagrado por las acciones del comiteco Belisario Domínguez, pero erróneamente se cataloga a quienes nos dedicamos a los medios de comunicación, estrictamente a la prensa, ya no solo escrita, sino a la radio, televisión y ahora en las plataformas y redes sociales.

Tan falso es, que libertad de expresión contemplado en la Constitución mexicana, deja muy en claro que todos tenemos ese derecho, como el de la dignidad, la vida, estudiar, la salud, una familia, entre otros que están consagrados como parte también de las garantías individuales.

La libertad de expresarse, es lo que vemos ahora con las marchas, con las pintas, con la música, con el discurso, con los actos de candidatos, con las entrevistas, con la opinión en los cafés, restaurantes e incluso en casa entre la familia, por el tema que se quiera tocar en ese momento.

La expresión verbal de cada uno, deriva en la libertad de pensamiento, y cada uno dirá su propio sentir, que busca con ello no absorber ni aniquilar lo que otros creen, piensan o dicen, sino enriquecer lo que se tiene y mejorar en todo momento.

La prensa tiene su propia libertad, el de escribir o decir lo que acontece y cree que es noticia, pero no es dueña de la expresión ni de hacer que otros piensen como ellos, quienes así lo consideran, no son periodistas, por el simple hecho de no entender el significado de esa libertad, que tampoco tendría porque ser dada por el gobierno.

Cuando un periodista se le mata o censura, si es ahí un dolor hacia la libertad de expresión, o cuando alguien decide elevar su voz en cualquier parte, el derecho lo tienen, el que se le crea o siga, es distinto, pero si es necesario en atender este fenómeno que no debe de ninguna manera acabarse.

Entonces, la libertad de expresión, es de todos, no de alguien o algunos en particular, el gobierno en todo caso, tiene la obligación de aceptarla y sobre todo de respetarla, el resto de la sociedad igual, aunque no comparta eso mismo.

En Chiapas hay voces que ante la falta de medios de comunicación pintan paredes, otros más en su desesperación rompen cristales, algunos usan las redes sociales, cada uno lo hace como mejor considera o cree que es lo correcto, lo cierto es que también como he dicho, se puede expresar con poesía, música, se puede expresar de mil formas y si se sabe hacer, se logrará resultados.

Es momento de que todos salgan a defender su propia autodeterminación, que hay quienes dicen una cosa u otra, adelante, es su derecho, sin que esto signifique imponer a otros sobre sus propias creencias, sin afectar en lo más mínimo.

Se puede mentar madre, claro que sí, se hace cuando el coraje es mucho, cuando se direcciona es ahí donde las cosas ya no caminan bien, es válido criticar, endurecer la voz contra lo que se cree es malo o está en contra de la sociedad, ejemplo el narcotráfico, los feminicidios, infanticidios, levantones, cuando se crean leyes que dañan, o cuando un gobernante se olvida de su papel en el poder.