Qué más pue… / Carlos Coutiño

Tirria de la SCJN

La aversión intensa que tiene la SCJN en contra de la iglesia católica, llega al absurdo, se confunde cuando le pega al pueblo, creyendo que con eso se muere Dios y que Dios es un invento del hombre y no el hombre una creación del ser Supremo.

Cada quien es libre y no porque esté en la Constitución, si no porque de manera natural, nadie puede pensar igual, ser igual, creer y pensar igual, por lo tanto si alguien se dice protestante, ateo, católico, judío, budista o simplemente se dice hijo de la naturaleza o de los extraterrestres, pues es su forma de pensar y creer.

Hoy nuevamente la SCJN, intenta según ellos, decirle adiós a las actividades culturales, entendiéndose como cultura, toda acción que se realiza sea del tipo que sea, ejemplo, la cultura del campo para ir a sembrar, de un pueblo que se dedica al comercio, la cultura de la educación o salud, en fin.

Pues bien, la SCJN, insiste en que no se permitirá que los gobiernos pongan nacimientos en los parques, según porque ofende a los no católicos, vaya ignorancia, se ve que egresaron de Santo Domingo, dijera el presidente López Obrador; pues una imagen tiene distintas representaciones.

Ejemplifiquemos, si está en el interior de un templo, concretamente donde se ofician misas, es vista como un santo, alguien que hizo cosas buenas para la humanidad, seguidor de Cristo. Si está en un museo se le llama arte sacro, es decir para su observación y admiración por la obra de su artesano. Si está en la calle, es una estatua que solo representa para el gobierno, una atracción turística, pues mucha gente va y se toma fotografías en esos lugares que no son en lo más mínimo santos ni un lugar de respeto y menos es una acción de sacrilegio.

El problema, puede que se vea muy sencillo, pero resulta que viene con ello, que no exista ninguna representación de contenido de alta religiosidad, ojo, religiosidad que no es lo mismo que religioso; como la peregrinación a la Guadalupana, sacar la virgen de Zapopan, en Chiapas el salir con San Sebastián, o la representación de la Semana Santa.

Según la SCJN, nada se podrá hacer, si ofende a los demás, es decir, si usted se ofende porque no llovió un día y hay mucho calor, podrá ir a interponer un acto de injusticia contra la naturaleza, suponiendo que como a Dios no se le ve, pues no se le puede poner tras las rejas, pero a la naturaleza sí, el castigo sería matar árboles, secar ríos, para que aprenda a no meterse con quien se siente ofendido por el frío o calor.

Si usted cree que tener un auto es dañino a su salud, entonces la SCJN podrá accionar para que solo haya transporte público, o bien implementar bicicletas para todos de manera obligatoria, si es ciego, no tiene una pierna o brazos, o tiene 2 años o 75, ese es ya problema suyo, la ley dice que tiene que usar bicicleta o caminar.

Todo porque alguien se le ocurrió que le molesta y se ofende, el problema es que también podría se supone, terminar con los testigos de jehová, pues si alguien decide interponer ante la SCJN que le molesta u ofende que le toquen los domingos su puerta, también podrían accionar por un acto de congruencia y supuesta justicia.

ELECCIÓN

La decisión de como elegir al candidato de MORENA a la presidencia de México, no fue tomada con anticipación, fue observándose poco a poco, sería bien por elección o por mejor posición presidencial, ambas son correctas finalmente, porque se trata de dar continuidad y no permitir que regresen los enemigos.

De acuerdo a medios de comunicación, como REFORMA y otros, coinciden que es Claudia Sheinbaum Pardo quien aventaja, lo que hace que la competencia sea entre ella y Marcelo Ebrad, en el caso de Adán Augusto López Hernández, por más que se le apoya, ni tiene carisma, ni presencia, ni fuerza ni ganas.

Sin embargo el Secretario de Gobernación, quiérase o no, tiene mucho conocimiento de política lo que iguala a Ebrad, es un funcionario de todos los niveles y con eso rebaza a Claudia, de tal suerte que es mejor que el mismo Obrador, por lo que no sería un mal gobernante en realidad.

Sin embargo, el plan B del presidente Andrés Manuel, es que Adán queda porque queda en algo, ya le tiene prevista la presidencia de MORENA nacional, con eso ni adiós le dirán a Mario Delgado, a quien por cierto los morenistas ni lo quieren.

Hay que decir que es falso que si gana Claudia o Ebrad llegará Zoé Robledo, o si es Adán será Eduardo Ramírez; eso se ha dicho porque quieren confundir, la verdad es que el caso Chiapas es distinto, aquí se definirá no por dedazo, si no por trabajo y simpatía.

En MORENA en efecto, ya dejaron fuera de facto, al Secretario de Obras Públicas, Salud, Hacienda, incluso al delegado federal, se aclara para la gubernatura, no así para otros puestos, ya que consideran han hecho un buen papel y eso representa no solo votos, sino un trabajo deseado a favor de la ciudadanía.

De hecho, hay quienes tiene un 75% de aprobación para las presidencias municipales y diputaciones locales, MORENA está fortalecido y ganará la mayoría, aquí hay que observar que el PT podría pasar al segundo lugar y mandar al Verde al tercero, los partidos pequeños no serán más que satélites y MC quizás, pueda lograr algo en las municipales, la oposición, según ellos mismos, negociarán para sobrevivir por las prerrogativas, aunque no tengan más que regidurías.

Podemos predecir que el MORENA gana la gubernatura, Congreso del Estado por lo menos con 4 más de los actuales, presidencias municipales un 20 por ciento más, las federales tanto al SENADO como Diputación, solo cederán 3 a 5 puestos por el tema plurinominal a la oposición.

Sin embargo, MORENA si va solo a la gubernatura, no será hombre si no mujer y su nombre es Sasil de León Villard, ahí quien opera es Manuel Velasco, pero este no es quien manda en realidad, porque se va a reuniones al lado Poniente Sur, donde le dicen que asista y ahí se «cuadra» y obedece.