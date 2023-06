Qué más pue… / Carlos Coutiño

Manuel Velasco

La desesperación de Manuel Velasco Coello por ser tomado en cuenta en la siguiente administración, es tan notoria que no solo pagó para decir de una manera desastrosa, que él iba a ser el Secretario de Gobernación en lugar de Adán Augusto, antes ya había salido a decir a través de sus «amigos» que es el futuro presidente de México.

No se hasta donde su incapacidad, intolerancia, rebeldía, insensatez, puede llegar para decir tantas mentiras para que López Obrador le haga caso, hoy las redes sociales vuelven a sacar lo peligroso que puede ser para ocupar un cargo o meter a la gente que él desea.

No hay porque quitarle una sola coma o poner punto, al termino de ser el provocador de la desgracia de cientos de familias y la muerte incluso de algunos de ellos, quienes al no pagárseles, enfermaron y murieron; no se necesita veneno, disparo, un machetazo o algo por estilo, para quitarle la vida a una persona; la mejor muestra está en el gobierno de Velasco Coello.

Si Obrador no hace nada para detenerlo y quitarle los privilegios, luego entonces, podría calificarse como cómplice, sin embargo es difícil que eso pase, hay aún confianza en Andrés Manuel, pues si dice ser el bueno de la política, debe este ex gobernador, pagar por lo menos una parte del daño ocasionado.

De hecho, cuantas veces en palacio de gobierno, dijo López Obrador que descansa en los hombros de Zoé Robledo el tema de salud, no del IMSS, de salud; pues bien, como entonces permite que Manuel Velasco, está agrediéndolo, sea responsable del golpeteo, incluso estar al servicio este Senador con licencia, de una familia para impulsar a la hermana de ellos, para ser la candidata al gobierno del estado. Hay mucho que exponer sobre este personaje, por lo que se seguirá mostrando y precisamente en el tema de salud.

CALOR

Hoy la población se queja solamente del intenso calor y algunos con visión comercial, deciden amortiguarlo con más cantinas, venta de refrescos embotellados, y ese paliativo es mostrado como la solución al problema que se está generando en este año, al menos para el caso México y en particular Chiapas.

Pues bien, no es así; esto va mucho más allá de algo sencillo, la falla de lluvias y el intenso calor, hará que la siembra no termine en cosecha, es decir, se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, solo 4 casos como ejemplo, el maíz al no realizarse hará que se tenga que comprar al exterior y eso hará que se encarezca la tortilla, bueno hasta el pozol, las verduras como tomate, aguacate, papas, que decir de las frutas como el limón y otros.

Así mismo, si no hay lluvia y sigue este calor, seguro que tendremos baja pastura, luego entonces las vacas no darán la cantidad de leche, ni habrá suficiente carne, pues si hay personas muertas, razón de más en pensar en los animales vacunos.

El cambio climático no es un asunto menor, de empeorar, entonces estaremos en una «era» del fuego, como una antítesis de la «era del hielo», de todos modos solo veremos muerte, porque los incendios forestales se acrecentarán y también con ello, disminución del agua en ríos y la perdida de arbolado hará incluso que el oxígeno pueda reducirse.

No se si esté en una postura demasiado radical, pero si es claro que hay muchas cosas que tendrían que ventilarse y olvidarse de creencias políticas, para enfocarse en una sola acción, que es sí el sembrar, si el cuidar a los árboles, si reducir construcciones de viviendas a lo ancho y crecer a lo largo ya, trabajar para no contaminar.

MUJERES

Los nombres de las mujeres que ahora están dentro del proceso de selección por MORENA a la gubernatura de Chiapas, son conocidas por su paso dentro de la política y su relación en la familia también política, más allá si hicieron mucho, poco o nada dentro de ella.

La primera en salir, fue Sasil de León Villard, una mujer que ha sido señalada por los mismos partidos donde ha caminado, como una persona que no ha sido de lo mejor, sin embargo, hay que reconocer que es hábil y que no es ninguna improvisada en nada, quizás se aprovecha de las circunstancias solamente.

Como es bien sabido, su origen económico inició con el gobierno del estado, cuando nació la UNAL, que junto a Domingo López Ángel, hicieron crecer con todo el recurso que les dieron de la Secretaría de Gobierno, también se habló de armamento y otras cosas.

Pese a ello, y después que «murió» tal organización, ellos se dedicaron sobre todo los hermanos de la precandidata, a trabajar por otros lados, haciendo fortuna que ningún político ha podido hacer, pues bien, ellos hay que decirlo, son institucionales, tranquilos, protestantes, y por eso mismo, se alinean cuando les dicen que no, por lo que el que gobernaría sería su hermano.

La segunda en salir fue Rosy Urbina, presidenta municipal de Tapachula, aunque sus intensiones ya estaban presentadas en los medios, no se esperaba que fuera al gobierno del estado, la señora es igualmente muy decidida, pero no le alcanza para ocupar el cargo.

Pese a todo, le ha tocado ver el tema migratorio, comercio internacional, la delincuencia, de tal suerte que Tapachula es un punto álgido pero muy importante, más que la capital del Estado, es necesario reconocer que quien gobierna ese municipio, es un político bien reconocido.

Aunque no ha dicho ante los medios que va, si ha dicho que lo hará en su momento; es María Elena Orantes López, que tiene un colmillo muy retorcido y sabe a la perfección como es la política mexicana y en particular la chiapaneca, por ello, aunque lejos por el momento, bien puede ser la que abrace a Marcelo Ebrad en caso de ser mujer quien represente a Chiapas.

Todas ellas van por MORENA, por otros partidos, solo Arely Madrid dijo desear la candidata de su partido y sí, ser la primera gobernadora, claro está que el PRI está muy acabado, gracias a los malos políticos, entre ellos Roberto Albores Gleason y el paso de petistas y del panal, entre otros.