Qué más pue… / Carlos Coutiño

Morena

Lo que están realizando los aspirantes de MORENA a la presidencia de la República, en realidad es ver la simpatía que estos tienen, pero sobre todo el partido, eso le dará valor especial al presidente López Obrador, pues no se trata en realidad de ver quien es más apreciado, sino si su partido realmente sigue vigente.

Sin duda es un arma de doble filo, pues por un lado, está demostrando que hay simpatizantes que de manera gratuita, logran salir a las calles para promover el voto de alguno de ellos, concretamente de Adán, Claudia y Marcelo, mientras que por el otro, es tanta la entrega a cualquiera de ellos, que cuando pierdan, no votarán por el ganador.

Aunque seguramente ya están viendo como arreglar ese problema, MORENA tiene sus planes públicos y privados, estos últimos son los que realmente definen cualquier contingencia que pudiera presentarse.

Los ciudadanos siguen siendo muchos para que los enemigos puedan derrotar a MORENA y al presidente, lo que es real, es que votar por los que van a perder, no significa que se queden, por lo menos un sector, eso se ha observado por dos razones.

Ejemplo de ello, los 3 de los 6 que puntean, son Claudia, Adán y Ebrad, el orden no importa, pero hay uno más de MORENA que no levanta, pero sabe jugar muy bien sus piezas y es tan corrupto como otro de ellos, Manuel Velasco; que en su desesperación por vivir del presupuesto, se dice que el presidente ya le ofreció algo en presidencia.

Luego entonces, la elección, se suscribe que no es para elegir solamente, sino para negociar y demostrar en el 24, como va a caminar todo, Noroña por su parte, solo dice que se pondrá a vender libros, habrá que ver si cumple o el compañero Obrador, como el dice, le ofrece un puesto.

Las encuestas han demostrado que gana quien las paga, pero cuando se ve la gente en las calles, queda claro que el voto se está asegurando, aunque Claudia lleva ventaja, lo que se empieza a ver por Marcelo y Adán, pareciera que habrá un cierre espectacular.

LLUVIA

Lo observado este sábado en Tuxtla Gutiérrez, donde por lo menos una decena de colonias presentaron afectaciones, solo deja al descubierto que no hay interés en resolver el problema, no se puede culpar al cien por ciento al Ayuntamiento, pues mucha omisión hay en los ciudadanos que se incrustaron sobre los arroyos.

Es de recordar que desde el gobierno de Victoria Rincón se inició un trabajo de alcantarillado en la 16 oriente y todo el bulevar Ángel Albino Corzo, de la SEDENA hasta la UNICACH, incluyendo el actual gobierno de Carlos Morales, se ha hecho acciones para evitar inundaciones.

Entonces surge la pregunta, ¿qué pasó?, pues bien quienes saben, dicen que las obras fueron mal hechas, pensando que no puede llover más de lo normal, que con el asolvamiento es suficiente, la realidad es que se debería de llamar a los responsables de Obras Públicas desde el gobierno panista al actual, ya que no se justifica que sus obras no cumplan con salvaguardar a la población.

Por otro lado, iniciar acciones que provoque que la población asentada sobre estos arroyos, se salgan, habrá que ver quien permitió que eso sucediera y el porqué. El gobierno no debe pagar afectaciones a quienes buscan su propia «muerte», incluso debería sancionarlos, porque la ley así lo estipula, son 20 metros de cada lado del río, para poder estar situado.

Que argumentos dará el Ayuntamiento sobre los puntos donde dijo trabajar para evitar afectaciones, resultó peor que otros años, y no es la lluvia, menos Dios o Tlaloc, mientras no haya un interés real, las mismas condiciones estarán pasando, no hay más en ese sentido.

DÍA VS LAS DROGAS

En efecto, en Chiapas el tema de las drogas no es actual, no hay necesidad de decir que la frontera o la Selva, son los puntos de referencia de los narcos; hay que ver como en municipios como Cintalapa, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, tienen una gran comercialización.

Pero no hablaremos del narco como tal, sino del consumo que se tiene de esas sustancia, ejemplo de ello, sobre la primera oriente, frente al Congreso y la segunda sur, no solo se oferta cocaína, también cristal, están ahí de ambulando y cuando ven a una persona, se le acercan para ofrecerles.

Si el presunto cliente dice no, entonces les muestran poppers, y finalmente en imágenes de celular, niñas indígenas según de 16 a 21 años, por precios de mil 800 en adelante, también se les ve sentados en el parque central y plaza central sobre la avenida central.

Todo ello significa, que hay personas que lo consumen, que compran, por lo tanto, si hay drogas, es porque existen muchos drogadictos, mientras que la policía municipal o estatal, se dedica a otros menesteres, cuando este es un asunto delicado, incluso el Centro de Integración Juvenil (CIJ), no se le ve actuar como antes.

No es atacar a los narcos, es convencer a la sociedad de que no consuma, solo así rescatarán su vida que es lo más valioso que tiene un ser humano, se dijo por la SEP que iniciaría acciones en conjunto con la Secretaría de Salud en Chiapas, pero aún no se hace, tienen que recorrer las escuelas, pero también dar platicas en parques, apoyarse de las doctrinas religiosas, todo es válido para tener una mejor sociedad.