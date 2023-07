Qué más pue… / Carlos Coutiño

Día del Perro

El próximo viernes, es el día del perro, quizás por primera ocasión, podríamos decir que en efecto, vale la pena mencionar que existe una fecha como esta; pues de acuerdo a organizaciones defensoras de los perros, más allá de que se pierden o se enferman por vivir en la calle, el verdadero peligro es que existe la zoofília.

Donde pudiera pensarse que son mujeres las que se dejan que los perros las «violen» en realidad, las denuncias que se hacen en la zona Altos y Tuxtla Gutiérrez, es que hay hombres que violan a las perras y eso de una manera por demás natural para ellos.

La documentación se ha hecho llegar no de ahora, si no desde el año pasado, al Congreso de Chiapas, para que este por lo menos legisle en la materia, sin embargo no hay tal, las organizaciones dicen que es increíble que esto se siga dando.

Sin embargo hay que mencionar que no es de espantarse, pues en el campo, muchos jóvenes hacen lo propio con gallinas, burras y yeguas, lo cual desde luego no es sano, en ningún caso se justifica, pero es peor en las ciudades donde se meten con las perras para tener actos sexuales.

Lo anterior se tiene que ver desde un tópico legal, donde no se permita la zoofilia, pero también el hecho de que es un problema psiquiátrico, no es entendible como una persona pueda meterse con los animales, la depravación y el gusto, si es que en realidad existe, por este tipo de acciones.

Es ahí, donde se tendría que trabajar también, es decir, que desde las universidades puedan ya empezar hablar sobre temas como estos, no en el renglón de la abogacía, sino de medicina, pues se tiene que estudiar a fondo, porque se están cometiendo estos actos irregulares.

Es momento de que más allá de cifras, si son muchos, pocos los conocidos, pues no es un acto que pueda difundirse con orgullo, por lo menos no ahora, lo que si es real, es que se tiene que atender desde su origen, saber que pasa por la mente de esas personas, para tener relaciones sexuales con perros en particular.

Ahora bien, el segundo punto sería el que el gobierno de Chiapas, investigue en el caso de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, donde quedaron los millones de pesos, para la construcción de un Centro de Control Canino, pues no es posible que se perdone tantos desvíos.

Si no se quiere ver a los perros y gatos en las calles, entonces estos recursos ya etiquetados, deben aplicarse y exigirle a los responsables de los Ayuntamientos, que entiendan que el dinero del pueblo, tiene que regresar al pueblo pero en obras, es de mencionar que hablamos no de esta, sino de dos administraciones pasadas.

Sin embargo, muchos de los que en ese momento fueron funcionarios municipales y del gobierno del estado, siguen vigentes y es ahí donde se les tiene que poner una responsabilidad, no se trata que vayan a la cárcel, sino que devuelvan lo sustraído y entonces accionar en este tema canino.

Algunos de buena voluntad, solo dicen que hay que poner agua y comida en las calles, lo cual es en realidad un paliativo, pero que no soluciona nada, los animales pueden tener rabia por el intenso calor y ser atropellados por vivir en la vía pública.

Son momentos de entender que las cosas ya no pueden ser iguales que antes, quizás hay que iniciar un proceso de esterilización y también de adopción, aunque, nos encontramos con esto de que, hay un buen número de personas que se dedican como se ha dicho a la zoofilia.

PREPA

Una de las noticias que más agrada a la sociedad, después de la salud, es la educación; la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), podría tener una preparatoria, que de pie a las acciones de continuidad a una formación académica distinta a las ya existentes.

Es decir, además de gratuita, estamos hablando como los CGH de la UNAM, que son prepas que dan un pase directo a las Universidad, porque tienen lo necesario para que los alumnos tengan mayor preferencia en la continuidad de sus estudios siguientes.

Posiblemente no sea para este ciclo escolar, sin embargo, el avance que se tiene, es fundamental y muy importante, porque son literalmente maestros con una capacidad importante para el desarrollo de lo que habrá de venir de aquí en adelante.

Todos han aplaudido la labor de rectoría de donde nace la idea, pero también de quienes están llevando a cabo el trabajo de construcción, esto hace que, la UNICACH sea sin duda, una de las mejores universidades para los estudiantes y en particular, poner en alto a Chiapas.

En reunión del Consejo Universitario, máximo órgano de autoridad colegiada de la Universidad, luego de escuchar lo anterior, aprobó la creación y operación del Programa Especial Innovación en Ciencias Artes y Humanidades en Chiapas (ICAHCH), en el cual se enmarca el proyecto de bachillerato.

Ahí se consideró que la aprobación de este programa es una de las decisiones más trascedentes que ha tomado dicho órgano de gobierno universitario. Y claro que lo es, pues la modalidad no en el contexto de anual o semestral, sino en el contenido mismo de las asignaturas.

Se ha pensado en todo y con la participación del Consejo, se ha cuestionado todo, en el ánimo de enriquecer el proyecto y con eso, encaminar una verdadera educación rumbo al futuro de los chiapanecos, aunque me apresuro y diré que para todo aquel que así lo decida, pues pueden venir de otras entidades y hasta del extranjero.

El programa especial ICAHCH tiene como propósito el impulso a la exploración y búsqueda de nuevos modelos, métodos, metodologías, modalidades, recursos operativos y conceptuales de diversa naturaleza que favorezcan y enriquezcan la labor educativa de la institución detalló el secretario académico, Rafael de Jesús Araujo González.

Y es que el proyecto de Bachillerato ICAHCH es la primera propuesta del programa, mismo que está considerado en el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2021-2025 y sustentado en la nueva Ley General de Educación Superior, en los apartados correspondientes al impulso a la innovación y creatividad.