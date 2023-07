Qué más pue… / Carlos Coutiño

Mel Gibson

Escucho a muchos de otros países hablar de la agenda 2030 y la intensión de la cinta Barbie, que busca acabar con la imagen que quiere proyectar Mel Gibson con la película Sound of Freedom (Sonidos de Libertad), no se si en realidad sea así, pero no tiene comparación una con la otra.

Sonidos de Libertad, tiene contenido emocional, sentimental, espiritual, crea conciencia, alerta y despierta a todos quienes son padres especialmente, el enemigo número uno de la sociedad si es el sexo y la droga, un fenómeno que se sigue metiendo en las familias de manera rápida.

De ahí que pese a que ya está de manera pirata la película de Gibson, hay que reconocer que se tiene que ir al cine, por cierto solo en Cinépolis, porque nadie se quiso abrir para presentarla y ser parte de un cambio social, desde ahí se observa las ideologías y los negocios.

Hay que reconocer a Cinépolis por proyectar en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez este 31 de agosto la película, aunque también lo hará en toda la república, es una cinta muy cruda, pero totalmente real.

No se si tenga un impacto y se entienda que tenemos que actuar como padres, o quedará en un solo «pobrecitos» como ocurrió con la gran mayoría cuando se presentó la cinta «La Pasión de Cristo», por el mismo Gibson.

La historia de “Sound of Freedom” está basada en hechos reales y en este tenemos como protagonista a Tim Balladar, el cual era un exagente del gobierno de los Estados Unidos que optó por un trabajo distinto en donde se encarga de rescatar a niños de la trata de personas que hay en distintos países del mundo. Para la película, se enfocó específicamente en Latinoamérica.

Es así que Tim conoce a un niño de siete años que, tras salvar de las garras de un traficante, le pide ayuda para salvar a su hermana, que también se encuentra en un peligro muy parecido al que estaba él. Así inicia el camino de Tim en una historia que ha dejado perplejo a más de uno en todo el mundo y en las redes sociales.

Pues bien, si queremos que los niños no sufran este flagelo, hay que asistir al cine, crear conciencia y llevar ese mensaje real para los demás, solo hay que ver como en las redes sociales se cita la desaparición de cientos de personas, las que no se denuncian, el caso de migrantes por ejemplo.

En nuestras manos, está el poder ayudarnos a nosotros mismos, a los familiares y amigos; si podemos atender el tema, no habrá necesidad de marchar y tomar espacios, se habrá logrado un objetivo, que no es más que, salvar a los niños.

MORENA

No puedo entender como los aspirantes a la candidatura por MORENA, están actuando así, como dice López Obrador, parecen priistas, más bien lobos partidistas; me encuentro con gente de Manuel Velasco en Chiapas, diciendo atrocidades en contra de Adán Augusto y Claudia Sheinbaum.

Y luego aparece con uno de los mejores panistas de los últimos 30 años; entonces de que se trata, de pegarle a MORENA, de bajar al presidente, de retomar el orden nacional anterior, ¿de que se trata?

En el caso de López Hernández un golpeteo ahora contra Sheinbaum, porque le cobran en público por los acarreados, que nadie le hace caso en el aeropuerto, que es falto que ella vaya arriba; y ella a través de otros grupos pegándole a Ebrad y Adán, en fin, eso no es lo que el pueblo quiere.

¿Cómo entender entonces la política actual? o es que en realidad es un circo donde solo se juega a ver quien enloda más y solo así es quien merece la presidencia de México; ninguno de ellos es perfecto, pero si tienen ideas y seguramente podrían aportar a favor del país, por eso mismo, sin pegarse, sin agredirse, sin ofensas, sin apodos, podrían sumar en una sola fuerza.

Más que agresión en contra de ellos, es el pueblo el que sale agredido, porque no ve a gente con la capacidad de resolver conflictos, sino gente beligerante que como si fuera de Chiapa, que todo les puede y nada les gusta.

Y sí, el presidente López Obrador le falló la estrategia, o pone orden, o este país se vendrá abajo, sus ideales, sus propósitos no serán puestos en marcha, nada ayudará con gente que se odia, pues lo que vemos es precisamente eso, todos contra todos y aunque se abracen, las puñaladas son en las espaldas.

Claudia no debe ser respetada por solo ser mujer, sino por ser capaz de lograr objetivos, es la gobernadora de la capital del país, sabe de política y sabe de muchas cosas; de López Hernández es el eje principal de MORENA, es erudito en política y leyes; en cuanto a Marcelo, sin duda un cerebro político; luego entonces se puede sumar, sumar por México.

Y en el caso de Chiapas, me parece un verdadero insulto y una estupidez, que en el pasado accidente donde una niña muere en el IMSS, se diga que la menor le causó la perdida de la candidatura a Zoé Robledo; es lo más vil que escuché, como pueden utilizar la vida de un ser humano para según ellos, «tumbar» una candidatura.

Como se atreven a jugar de esa manera con el dolor ajeno, eso tampoco es política, es porquería, son lacras de la sociedad que debe permitírseles estar en nada, y no cito esto por estar a favor de Zoé, porque igual pudo ser cualquier otro funcionario o aspirante, aquí es la vileza con que se usan las cosas.

Ojalá que el presidente Obrador, así como tiene sus seguidores, los use, sí, los use para detener esta violencia morenista, donde dicho sea de paso, hay más del PVEM, PRI, PAN y de otros partidos que del mismo color de la tierra, dijera el EZLN.