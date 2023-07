Qué más pue… / Carlos Coutiño 

Planificación Familiar

Este 3 de agosto, se celebra el día de la planificación familiar, es de entender que de acuerdo a los gobiernos de México vía spots decían la frase “La familia pequeña, vive mejor”, claro que se argumentaba la crisis económica, espacios de vivienda, salud, educación, empleo, como los más graves.

Sin embargo, algunos ya dan a conocer que a través de lo que llaman el nuevo orden mundial, en efecto, llámenle como se quiera, pero la realidad es que han aparecido y ahora se refuerza más que, la intensión no es poblar, sino reducir a la especie humana, esto pone en tensión a la misma sociedad.

No se trata de ningún modo, el intentar de afirmar algo, más bien llamar a la reflexión y entender que lo que se vive con las pandemias, guerras, delincuencia común, organizada y decisiones personales, pareciera ser que en efecto hay más muertos que nacimientos en el mundo.

Lo que si se tiene que entender es que la planificación familiar, tiene varias lecturas, entre ellas, que tener muchos hijos irresponsablemente no es bueno, tampoco ayuda al tema medio ambiental, otro ángulo que se cita es de los niños que nacerán con alguna discapacidad.

Pues bien, dentro de la sobrepoblación el lado bueno, es que entre más gente hay, más economía surge, en lo militar es lo más deseado, de tal suerte, que siempre habrá pros y contras, si fuera malo, porque entonces la India y China tiene los dos primeros lugares, incluso Estados Unidos.

No es casualidad que estas potencias no hablen del tema, pero sí de los países pobres, de los que con poca población pueden manipular e invadir, por ello, hay que citar que toda familia debe organizarse y tener los hijos a libertad, pero con las condiciones humanas que esto representa, no al azar.

Turismo

Chiapas tiene mucho que mostrar y no lo hace, el turismo piensa que solo es el Cañón del Sumidero, Palenque y San Cristóbal en un 80 por ciento, otro sector opta por Comitán y la Trinitaria, un mínimo por la Selva Lacandona, todo ello en esta región Selva, Frontera y Centro.

Mientras que otro tipo de turismo, se destina a la zona alta de Tapachula, las fincas cafetaleras, solo los chiapanecos y algunos invitados están deseosos por el mar en cualquiera de los municipios que lo conforman y que depende a sus propias posibilidades económicas.

Lo cierto es que se ha perdido mucha derrama económica por la falta de ideas para que los turistas se queden más tiempo, ejemplo de ello, es solo Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, en el primero es llegar al Cañón, una vuelta al parque y listo, en Tuxtla Gutiérrez, el Zoológico, miradores y el parque de la marimba.

La culpa es de las promotoras turísticas, y ejemplifiquemos a Chiapa de Corzo en primera instancia, en este sentido, encontramos que hay museos, el chorreadero, templos católicos de 1554 a 1660, fuertes de guerras, época de la reforma, ruinas arqueológicas, que podrían pernoctar y hacer un espacio de día y medio.

Para Tuxtla Gutiérrez, los museos más importantes son el de Paleontología y del INAH, que solo eso merece horas visitarlo, sumado a otros que ya están activos, también los templos católicos que representan una historia por demás importante, pero además hay que anteponer su naturaleza en los cerros de Mactumaczá y Hueco.

Lo mismo haría que estén por lo menos un día en la capital y día y medio en Chiapa de Corzo, la derrama económica es mucho más de lo pensado y generaría un crecimiento no solo en recursos, sino además que habrá presencia de extranjeros que gustan de estas bellezas.

Sasil

Aunque la costumbre y esta se convierte en ley, hay que reconocer que los tiempos han cambiado y que ahora no sería difícil pensar que una mujer pudiera ser candidata y posteriormente gobernadora en Chiapas, sin embargo eso no es decisión de los medios o de los políticos, sino de la sociedad.

De hecho en los últimos 50 años, podría decirse salvo mejor opinión, es que en los 80s del siglo pasado, fue Blanca Ruth Esponda de Torres quien se mencionó mucho para ser la primera que ocupara la magistratura, luego aparecieron más y la última María Elena Orantes.

No debe tomarse como un tema de “son tiempos de las mujeres”, porque de ser así, entonces no se estaría valorando la capacidad que ellas tienen en todos los órdenes, es más, hay que asentar que cuando han ocupado un puesto, han mostrado una eficacia para hacerlo, entre ellas la misma Sasil de León Villard.

Si quiero mencionar que a mediados de los 90s, empecé a llevarme por el noticiero, con Uriel Jarquin Gálvez, un hombre muy serio, calculador, drástico y no le temblaba la mano ni la voz para poder decir que se iba a ejecutar dentro del gobierno del estado.

Los grupos armados habían aparecido por todas partes y tenían a Chiapas en un polvorín, ante eso, había un señor que junto a Domingo López Ángel, crearon la UNAL, este personaje es el padre de Sasil, quien siempre mostró preocupación por sus agremiados, de hecho quienes le conocemos, no podemos más que decir que es una dama en el trato y muy sencillo.

Ahí conocí a Sasil y a sus hermanos, quien reconozco que la educación que se les dio, fue alta, porque son muy respetuosos con el señor y con eso, en lo personal, tengo para decir que si en casa tienes los valores y principios bien firmes, esto se refleja en la calle, por lo que sí, valdría la pena tenerla como candidata al gobierno, pues el que respeta a su padre, respeta también a la sociedad.

Sus oficinas fueron por un tiempo en la calle central, nos invitaba desayunos en ocasiones y nos planteaba con mesura y a veces con tristeza, como los campesinos eran presa de la desgracia provocada por otros, no necesariamente del gobierno priista, si no de los ricos de ese momento, por eso su lucha inicial por campesinos e indígenas.