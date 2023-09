Qué más pue… / Carlos Coutiño

Sheinbaum

“En el gabinete son mujeres, y esto nos da a nosotros una gran esperanza, ¿por qué no? Yo no estoy ventaneando a nadie, pero yo creo que estamos muy cerca de tener quizá, la primera mujer presidenta nacional, ojalá que así sea, muchas gracias”, así lo expresó el padre Alejandro Solalinde.

Eso lo expresó en enero de 2019, exactamente en el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde entonces se sabía que se tenía una idea de quién sería el siguiente gobernante, ahí mismo, aunque no se abrió, fue Arturo Farela Gutiérrez, dirigente de las Iglesias Evangélicas denominado como CONFRATERNICE.

Eso nos da una idea de quien está atrás de la futura presidenta de México, eso también nos dice que vendrán cosas buenas para uno la mayoría, y cosas no tan buenas para los menos; pero que finalmente será un punto a favor para los mexicanos, pues hay que entender que hay mucho que explorar.

Sheinbaum, dentro de sus logros, fue el lograr una reducción de los niveles de inseguridad, es imposible hablar de que se acaba con la delincuencia, eso es utopía, sin embargo ha sido mejor que muchos de su propio partido y de los demás, pese a ello, no hay que olvidar que el narco casi asesina a su director policíaco.

Luego entonces, Si vemos de manera general, México en el 24, podremos ver mayor seguridad, por lo menos una reducción hasta del 40 por ciento, aunque en lo personal no veo mal ni a Solalinde ni a Farela, a quien conozco desde el 97, puedo decir que tienen sus intereses personales, pero que igual se aplican ambos y se logra objetivos buenos para Chiapas en particular.

Hablo de la paz en zonas indígenas, migración, mujeres, cultura, solo por citar los que se tienen con el padre y el pastor; antagónicos en lo religioso, pero que pueden formular algo benéfico en la entidad con repercusión a nivel nacional, ambos son inteligentes y nada tontos para atender estos temas cruciales.

Claro que Claudia tiene vínculos con el presidente Obrador y los tiene muy bien arraigados en la familia, quizás eso ha hecho que se doblegue incluso el mismo Pío y otros que estaban sobre la presidencia, por eso, desde hace 5 años las Iglesias por decirlo así, ya querían a una mujer por las razones que solo ellos saben.

Quiero citar que Andrés Manuel si tiene aún el poder y lo seguirá teniendo, dirán que es el líder moral de MORENA pero en realidad lo será de la presidencia, con el internet y el celular podrá girar instrucciones y considerar algunas cosas para que las ejecute la misma Sheinbaum Pardo.

Xóchitl

En lo que se conoce como el Frente Amplio por México, la X de Xóchitl en realidad es Claudio X González, y no es que esté mal, por el contrario se entiende, pues no todos están a gusto con López Obrador, pese a ello, esa rivalidad viene a demostrar un interés grupal y no nacional a favor de México.

No se descarta la fuerza de la señora Xóchitl, sin embargo, hay que reconocer que no va a ganar, pero será pieza fundamental para las prerrogativas que arroje a favor del PRI y del PAN, el PRD es simplemente relleno, pero ayudará mucho para otro factor, que es lo que a X González le interesa, es decir el Senado y el Congreso de la Unión.

Si todo camina como lo desean, Claudia no tendrá ni una ni otra cámara como mayoría, así que se negocia y se sabe negociar bien en las cúpulas, por lo que Xóchitl no es más que un eslabón de la cadena de los grupos de poder de antes y que nada tiene que ver con la realidad que se presenta en campaña.

Nada que ver con Fox dice, en realidad ya el señor de las botas la quemó, se quemó con videos agrediendo al PRI, pero el peor de ellos, fue el que mostró en una reunión con Carlos Salinas, Diego Fernández, Calderón y muchos más que han sido verdaderos venenos para la nación.

La X no es de Xóchitl, es de González recalco, pero también es claro que no hay que subestimar la fuerza que tienen, y tampoco significa que sean los malos o simplemente peores que los demás, si gana Gálvez, sin duda habrá un trabajo serio pero enfocado a temas distintos de los que ahora se tienen.

Lo que hay que destacar en ambos casos, es que no son Claudia ni Xóchitl, las candidatas mujeres, es decir, llegaron por su capacidad, por su fuerza, por su trabajo, así le llamemos imposición y compra de votos, lo hicieron y bien, por eso mismo, no por esa falta cuota de género, porque de ser así, estaríamos perdidos.

El léxico de Xóchitl, no es el mejor, porque pese a que habla con groserías, no significa que al pueblo le guste, ahí tenemos ejemplos diversos, la señora que decía que regalaría cerveza, las que se visten de una manera, nada serias, ni una sola de ellas ha ganado, sus seguidores son solo por el morbo.

Ganará MORENA sí, pero dependerá de las propuestas y el trabajo pie a tierra, de quienes tengan para la compra de votos, de quienes estén llevando el control y de cómo manejen a la prensa y redes sociales, los memes pueden ser a favor pese a que irán en contra, las agresiones pueden salir contraproducentes.

Xóchitl no es la primera mujer de la oposición en caminar a la presidencia, lo fue Cecilia Soto, quien ganó adeptos y mostró una capacidad increíble, pero el PRI no le interesaba ni mujer, ni PT ni nadie que no estuviera con ellos desde la cúpula del grupo Atlacomulco.

No descarto que MORENA también sea un brazo de ellos, y por eso están con Xóchitl, finalmente ellos ya saben quién va a ganar y el pueblo estará creído en ese proceso de democracia fingida; lo que si llama la atención, es porque mujer y que respaldo tendrá de EEUU.