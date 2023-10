Qué más pue… / Carlos Coutiño 

Chiapa de Corzo

Cuantas veces hemos escuchado, que un sismo no se puede predecir, pero lo que si se puede, es provocarlo; a eso se le conoce como el fenómeno de sismo inducido, que fue lo que ocrrió en Chiapa de Corzo, Chiapas; el 5 de octubre de 1975 y que causó la destrucción del pueblo.

La sismicidad de esa fecha, fue producto de una actividad humana, es decir, la construcción de la presa La Angostura, las detonaciones hicieron que el subsuelo al tener una conección entre ese lugar y Chiapa, causara el terremoto.

Entiendase como terremoto, no un temblor de 7 grados en adelante, terremoto es el sinónimo de sismo, temblor de tierra, movimiento telúrico, lo que no es lo mismo que maremoto y Tsunami, pero de eso explicaremos posteriormente.

Los sismos inducidos en Chiapa de Corzo, hizo que se diera un incremento en la actividad sísmica con un tiempo consideable en este caso, llama la atención como las detonaciones en la presa, se esperaba fueran de magnitudes mínimas, sin embargo no fue así.

De acuerdo con el INEGI, Chiapa de Corzo tiene un área geológica de rocas caliza, arenisca, limolita, lutita, congloremado, ígnea, por lo que eso provocó que se resintiera curiosamente solo en la cabecera municipal y ninguna colonia de ella u otro municipio circunvecino.

El abuelo de Manuel Velasco, el gobernador Manuel Velasco Suárez, recibió una cachetada de una mujer al acusarlo por los daños, el doctor se portó caballeroso y les prometió ayuda, el cual cumplió,a través de INDECO dotando de casetas de madera con mosquitero, mientras se encontraba una solución.

Es de mencionar que la solución nunca llegó, menos cuando en el 76, hubo elecciones, lo que empeoró las cosas a los vecinos de la cabecera municipal, se cerró el templo más importante de 1554 que es de Santo Domingo, la gente puso sus casetas en la calle, parques, sus traspatios o donde se pudiera.

Ahora bien, ese sismo inducido que se dijo que alcanzó los 8 grados en la escala de Richter, destruyó tanto al pueblo, que la fuente colonial se vino abajo casi la mitad de ella, las casas permanecieron de pie las mejor construidas de adobe, otras no soportaron.

Pero el dato historico, es que el primer movimiento sísmico documentado, es en 1897 en Chiapa de Corzo, con una intensidad de 7.4 grados; en 1902 con 7.5 y 7.7; y otros aunque no se menciona que la ciudad tenga un solo temblor con epicentro en la cabecera o sus colonias.

JOSÉ ANTONIO

En una entrevista que sostuve con Aguilar Castillejos, me decía que para poder aspirar ser el coordinador de la 4T, hay que tener ese sentido de solidaridad a los demás, comprender que la sociedad necesita de personas que vean y velen por el bien común de todos.

En esa entrevista, que se convirtió en charla finalmente, le dije que aprendió al ser delegado de los programas federales, al cual me contestó que mucho, pues ahí se valora realmente a las personas, como son los abuelos, las amas de casa, los jóvenes, las personas con discapacidad.

Cuando se ve a estos grupos vulnerable, y además se les atiende, se comprende perfectamente que es lo que se desea en la vida, que no es más que superarción para todos, evitar rezagos, crear condiciones optimas para la sociedad en general y así lo ha marcado el presidente López Obrador.

También me dijo que sí quería ser el coordinador de los trabajos de la 4T, pero aquí no se está casado con ese tema, sino con el hecho de servir, si el gana excelente, si no, se suma a quien tengan que ser, porque insistió, el compromiso de los verdaderos morenistas, es la transformación.

Me llamó la atención que dijo que MORENA es de los morenistas, pero son bien llegados todos aquellos que tienen la misma línea de bienestar al pueblo, se consideró persona de campo, por lo que entiende muy bien que con educación se logran cosas, por lo que desde su trinchera en su momento como delegado, atendió la educación, salud, como ejes rectores.

ODONTÓLOGO

De acuerdo a lo que presentan nuestros dentistas, es que no se toma en serio el tema de la salud dental, lo que permite que muchos tengan que esperar a que el problema esté muy elevado para acudir con ellos, cuando ese es ya por sí mismo un error garrafal.

Lo recomendable es visitar al dentista cada 2 veces al año, pero no para una simple revisión, sino para atender el tema de salud, y es que muchos piensan que es por temas de limpieza, caries o simplemente por ir; sin embargo, la realidad es que el acudir, puede salvar la vida.

En efecto, una muela puede estar picada y no darnos cuenta, no hay dolor ni fisuras, pero en su raíz, puede haber gusanos por la falta de atención, mismos que pueden llegar al cerebro, luego entonces provocar la muerte.

Poco se sabe de esto, sin embargo, una muela no atendida, aunque no es algo que se vea amenudo, si hay casos, por eso los odontólogos piden el acudir, aceptar que es un tema de salud y de vida, más que de imagen personal, eso ya es otra cosa y hay quienes buscan como verse bien.

De acuerdo a lo que ellos aducen, pocos son los médicos que logran tener una clientela amplia, otros más reconocen que el 70 por ciento es decidiosa, y pueden ir entre una a dos veces por cada 4 años, mientras no sientan problemas, no acuden ni siquiera por curiosidad.

Los problemas que se tienen, es sangrado por una mala limpieza, sarro, caries, mal olor al hablar, dientes chuecos, dientes grandes, dientes con sentido diagonal hacia el frente, dientes amarillo o cafés, la muela del «juicio», solo por citar los principales.