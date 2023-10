Qué más pue… / Carlos Coutiño

Cumbre

La reunión en Palenque, desde luego que demostró un rostro distinto por todos los mandatarios presentes y sus acompañantes, no fue necesario ingresar, para que se filtrara información, del cual se puede reconocer que asombra mucho el cómo se fue tratando el tema, no solo de la migración, sino del empleo, economía y cambio climático.

Es sorprendente como López Obrador, quiere llevar la batuta, y vaya que es hábil con todo lo que hace, más allá de dejar hablar a los demás, los “amarró” para aceptar propuestas que desde México se están haciendo, sin decirlo tan cual, les expuso que este país no expulsa a tantos migrantes con ellos y ellos ni cuenta se dieron.

Pero, además, el decirles que en México hay cabida para todos, que la migración no es un delito, sino una opción para saber que es lo que ellos como ciudadanos quieren, que vengan, pero no por circunstancias negativas o de miedo.

Hasta aquí, lo que se puede conocer sobre esta reunión internacional, donde por cierto la presencia de gobernadores de otros estados, reconocieron muchas cosas de Chiapas, el que se lució fue Rutilio Escandón Cadenas, pues aprovechó para hacer publicidad sobre turismo, economía, desarrollo, en síntesis, trajo beneficios.

Viene a colación el hecho de una columna que hice hace ya un par de años, donde resalté y ahora lo vuelvo a decir con más fuerza; en esta reunión internacional, es el sueño de Simón Bolívar, y no es un asunto de aplausos hacia Obrador, sino el hecho de que las palabras dichas por Alicia Barcena y el gobernador Escandón, el mismo Obrador, dejaron en claro, que significa migrar, pero sobre todo el entender que las fronteras solo son políticas.

Bolívar siempre habló de acuerdo a lo que nos dice la historia, en hacer una sola nación de Norteamérica hacia Sudamérica, eso precisamente se mencionó y queda claro que hay razón, no se trata de hacer una nación con un solo presidente de ese país, sino que no haya más divisiones para el desarrollo, la paz, la cultura, el bienestar, la educación, salud, donde no haya bloqueos, pero también haya una frontal atención a los complicados actos de violencia.

Aquí quizás todos los presentes tienen razón en algo, pero también es cierto que no todos se llevan bien, Petro ya tiene enemistad con otros mandatarios, no todos coinciden entre sí, pero hay que subrayar que, pese a sus diferencias, hacen presencia y saben que pueden lograr objetivos claro.

La cumbre, no fue en vano, desde luego que seguirá la migración, pero también es cierto que hay avances a partir de hoy, por ejemplo, Xiomara Castro, tiene un especial aprecio y atención a Obrador, pues hay coincidencias en la migración, en economía es con Maduro, quizás Haití es donde las condiciones son distintas, pero se suma a México.

En síntesis, México podría lograr esa anhelada intensión de Simón Bolívar, hoy sería una independencia de naciones sí, pero no de manera armada, sino de un proceso distinto que elimine barreras y esos bloqueos que ha impuesto a los países americanos los Estados Unidos.

Por cierto, el más preocupado es el país vecino del norte, pues eso hace que México se convierta en un país poderoso, no económicamente, pero si en la operación política, insisto, México podría ser la nación más peligrosa para Estados Unidos, si hace una sola República entre Centroamérica, Sudamérica y El Caribe.

A ocho días de que inicie las festividades propias de los mexicanos y guatemaltecos, se coincide que el día de muertos inicia el 31 de octubre y concluye el 2 de noviembre; el cual consiste de la siguiente forma, y no como muchos han pensado y creído.

El 31 de octubre, en punto de las doce del día, en muchos poblados, se toca las campanas, se quema incienso en la casas y tumbas, así como se quema los cuetes, triques y es así como se da la bienvenida a las almas de los niños, quienes se les da la oportunidad de visitar a sus familiares vivos.

El 1 de noviembre, de igual forma en punto de las 12 del día, se procede hacer lo mismo, para despedir a las almas de los niños y dar la bienvenida a las almas de los adultos o bien dicho por los pobladores, como alma grande, lo que significa que son los padres, abuelos y demás familiares.

La visita mayor es este día el 1, pero el momento más triste es el 2, puesto que ese día al medio día se quema todo, se prende velas, veladoras, y en la mayoría también en el caso de los adultos, se hace una oración o en su caso se reza un rosario por las almas que regresan y con ello se cierra una fiesta de 48 horas y que se presenta en 3 días.

Es de mencionar, que los cambios se han dado de manera rápida, pues, para muchos en la actualidad, se piensa que solo es el dos de noviembre, olvidándose de la forma en que realmente se lleva a cabo dicha conmemoración de los muertos.

En el caso de la flor, en realidad no es el cempasúchil, antes al menos en muchos poblados con presencia o herencia indígena, se observa que era nubes, cartuchos o alcatraz, flor de ceda, clavel, nube, ramas de pino y en algunos más rosas y también flores de monte; el cempasúchil se le llamó por los 90’s como flor cabezona, pero finalmente se impuso y hoy las demás flores ya ni se les ve.

También en los 80s, los niños salían y decían, que dejaron las almitas, y no que viva o muera la tía, no eran dulces, sino tamales, las bolsas de repartido que se daban en los rezos, por eso mismo, los cambios han sido bajo una tendencia extranjera como el vestir a los niños en las calles y escuelas, como brujas, monstruos, vampiros, muerte, y todo aquello que se supone da miedo.