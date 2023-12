Qué más pue… / Carlos Coutiño 

Acteal

Este 22 de diciembre es el día que se recuerda la masacre de indígenas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó aquí en Chiapas; donde de una manera burda se actuó por un grupo también de indígenas y acuerpados por la policía del estado, dieron muerte finalmente a 46 personas.

Hoy a tantos años, nos espanta como se da versiones en medios de comunicación sobre actuar del narcotráfico, en efecto que espanta, entristece, crea duelo y miedo; pero lo que se vivió en ese día no fue menor, por el contrario, vemos como con odio a más no poder se presentaron los hechos.

Las personas asesinas, pese a que llevaban armas de alto poder, no la usaron para asesinar, sino para crear pánico, lo grave para quienes fuimos horas después a conocer de los hechos, encontramos una cueva, ahí se ve como una mujer fue arrastrada hasta unas tablas donde había pequeños molinos para el nixtamal, fue puesta en “ofrenda”.

A ella le abrieron el vientre y también a su bebé la asesinaron, pese a que no tenía posibilidades al fallecer su madre, pero no fue a balazos, sino con machete, algo que es desgarrador y que es increíble como puede existir tanto encono entre hermanos; Acteal, no tiene porque quedar en el olvido.

Se debe recordar, pero para que nunca vuelva a pasar, para que nunca se de un procedimiento como estos, ni en Chiapas ni en ningún otro lado, nunca más en estos casos, pero nunca es nunca, porque la vida es más que un derecho, lo es todo.

Es claro que cada vez más, la descomposición social se acelera, pero en nosotros está el poder evitar esto, que sin duda nos lleva a pensar y reflexionar sobre que futuro viene si seguimos así.

MIGRANTES

El albergue La Sagrada Familia, ubicado en el municipio Apizaco y dependiente de la Diócesis de Tlaxcala, en el centro del país, negó “rotundamente” las acusaciones que han circulado en algunos medios de comunicación respecto a la muerte de un migrante en sus instalaciones.

Según informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la muerte del migrante ocurrió en un vagón de tren que cruza el estado el pasado 13 de diciembre de 2023.

Dirigido por Sergio Luna Cuatlapantzi, La Sagrada Familia lamentó la pérdida de esta vida y al mismo tiempo declaró desconocer “totalmente cómo acontecieron los hechos”.

A través de un comunicado, la institución expresó: «Negamos rotundamente que este hecho se haya suscitado dentro de las instalaciones del albergue La Sagrada Familia, como algunos medios lo han sugerido, lamentablemente».

Con su aclaración, indica el albergue, se responde a «algunos medios de comunicación” que “difundieron información falsa sin corroborar con nosotros tales señalamientos».

“En dicha información refieren que el suceso derivó de una riña dentro de nuestras instalaciones, de la cual habría tenido como resultado la muerte de la persona”, señala, calificando este relato como “desinformación”.

La Sagrada Familia, parte de la Red de Albergues de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, vinculada a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), subraya que cuenta con un sistema de videovigilancia en “constante monitoreo” en sus instalaciones.

Además, informó que el espacio dispone de “una serie de protocolos para la atención de las personas”, así como reglamentos “que tienen como finalidad prevenir este tipo de incidentes al interior de nuestras instalaciones que tienen el objetivo de salvaguardar a las personas migrantes en su paso por el albergue”.

La “desinformación”, advirtió, “daña nuestra labor como defensores de derechos humanos, demeritando el trabajo que realizamos, abonando a la criminalización y estigma de las personas migrantes”.

Finalmente, el albergue hizo un llamado a las autoridades para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y, en su caso, se sancione “a quien o quienes resulten responsables”.

FRIOS

Aunque hay atención y llamados a los ciudadanos para el autocuidado, también es cierto que estamos en una crisis climática, lo externo así, porque no es el frío como tal, sino las consecuencias, la tos como la gripa no se está quitando, por el contrario, está más arraigada en el cuerpo de personas.

Hay muchos casos en todo México con problemas serios bronco respiratorios, quizás el gobierno federal, ya debe de hacer alguna advertencia, no se puede dejar a la deriva esto, sobre todo porque la población, parecen niños que viven a la ahí se va, como si esto no fuera algo real.

En Chiapas, no hay reporte de personas graves, pero si un dato que arroja que, el 3 por ciento de la población, ya tiene tos y gripa, o ambas, lo que hace que tengan que ir al médico, ser nebulizadas, tener medicamentos, en síntesis, sea o no el COVID, hay que cuidarse y proteger a los demás.

Es quizás el momento de anunciar el regreso del cubrebocas, el que haya orden en ese sentido, que se apriete las tuercas y reducir cualquier epidemia, el atender el tema de salud, no es más que amarnos nosotros mismos.

Aquí hay que dejar al margen, esas versiones tontas que, es el supremo gobierno o que los marcianos y demás, quieren exterminar a la humanidad, aquí es un tema de contaminación de acuerdo a la ciencia y por ende, también tenemos que empezar a cuidarnos de una manera seria y totalmente responsable.