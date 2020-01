Qué más pué… / Carlos Coutiño

REC va bien para la Coparmex

La COPARMEX en Chiapas, dio a conocer que lo mejor que ha hecho el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, es aplicar el Estado de Derecho, que sería en este caso el eje transversal para que la entidad pueda caminar, aunque el problema no está ahí, sino en la sociedad que se niega a cambiar a pesar de que tampoco quiere vivir como vive.

Sin duda alguna, la COPARMEX tiene razón en señalar que hay dudas y en particular temor, por el hecho de violencia y de inestabilidad económica en el país, y que repercute en Chiapas; por eso están atentos a lo que los funcionarios del gabinete estatal, realizan y de ello han encontrado algunas que sobresalen.

Para los empresarios chiapanecos, quien se lleva las palmas es Protección Civil, en segundo lugar la Secretaría General de Gobierno y tercer sitio fue para Turismo; sin demeritar otras dependencias que han hecho lo propio, pero también hay quienes fueron calificadas como un problema.

Las que no fueron bien vistas por los empresarios fue la titular de Seguridad Pública, Obras Públicas y el de Economía; lo cual puede entenderse, aunque llama la atención de dos de ellas, ya que son pilar y amplios conocedores de la materia.

En el primer tema, en efecto Protección Civil ha hecho un trabajo, que a decir verdad, son instrucciones del propio mandatario chiapaneco, que en alguna plática con él, me expresó su interés cuando era Senador por el PRD, palabras más indicó que, no se vale ni se puede jugar con la vida de nadie; eso es que a través de PC, se encuentre un canal para salvaguardar la integridad de todos.

Todo indica que Escandón Cadenas, tiene un interés por encima de otros, el pensar en el bienestar, es sin duda lo mejor; de nada sirve caminos, si serán utilizados por la delincuencia y organizaciones para sus fines, de nada sirve nuevos aeropuertos si la gente no se sube a los aviones, de nada sirve puertos si no llegan barcos.

Por eso, cuando enfoca su esfuerzo por la vida, debe de aplaudirse, pero también sumarse a esta labor, nada es más valioso que la vida; pero también hay que decir que los empresarios empoderan a la Secretaría de Gobierno, quien es el encargado de la política interior, algo que demuestra que con una mano pega y con la otra apapacha, es decir corrige pero también apoya.

Esto demuestra que junto a sus colaboradores, el gobernador ha puesto en un año los cimientos, ahora a empezar a construir, pero se insiste, ojalá que la población entienda y se aplique para sumarse, pues lo que se haga, no será en lo personal para el gobernador y su gabinete, sino para el beneficio de todos.

Para los empresarios y comerciantes, hay resistencia al cambio, por eso le ha sido difícil el actuar con rapidez, algunos ya bajo la conformidad dicen que hay dudas en este gobierno si podrá o lo dejarán hacer, otros más, la gran mayoría de ellos, este gobierno de Chiapas ha cumplido y bien.

Presupuesto

Un problema que se enfrentarán los partidos políticos, será el presupuesto, desde ahí podremos decir que la mayoría de los Ayuntamientos será gobernada por MORENA y el PRI; mientras que el PVEM se está aliando al partido de AMLO. Eso suena mal porque no ayuda en nada.

Peligran no solo en los municipios, sino en las elecciones para legisladores tanto local como federal, el PAN y PRD, que si no están a la altura en este momento, en el 2021, simplemente desaparecerán como instituto, pero no significa que dejen de percibir un ingreso, al menos para unas cuantas familias.

Para el caso de los partidos locales, como Chiapas Unido y Mover a Chiapas, no se entiende que puedan hacer con tan poco dinero, ya que tienen que pagar servicios, empleados, gasolina, unidades, que quizá a números alegres, de manera mensual sea cerca de 800 mil pesos, pues hay que sumar las prerrogativas a los Comités Municipales, sino no caminan.

Si fuese menos, entonces cerrarían en ceros, es decir el apoyo a sus candidatos será nulo y con ello, la apuesta a su desaparición, como tantos en la historia de Chiapas; sin embargo nada está dicho aún, si logran sumarse a los grandes, otra cosa puede pasar.

El presupuesto para partidos es de 153 millones, 853 mil, 670 pesos con 79 centavos; no es mucho y se apega a la austeridad; el problema es cuánto dinero se va a quedar en manos de los dirigentes, en especial del PRI, PAN y PRD, solo hay que conocer quienes lo dirigen para entender las cosas.

Es por eso, quienes quieran ser candidatos, tendrán que pagar cuotas elevadas para ser lo que quieren, luego vendrá el proceso de las candidaturas reales y ahí, habrá que ver cómo le hacen para la compra de votos, porque aquello de que la democracia existe, es tal falaz como decir que el pato Donald es real.

A eso, hay que sumar que hay quienes quieren repetir, otros más ocupar otros espacios, de tal suerte que se presente un fenómeno de quita y pongo; por lo que se verán rostros nuevamente en uno u otro espacio, democracia cero sin duda.

Pero también hay que decir que es el pueblo responsable, como si se fueran a ganar el cielo, salen a decir y a quien vamos apoyar, por quien vamos a trabajar, lo que suena de entrada ridículo, un pueblo ofrecido, regalado, que solo deja ver su pobreza en general, al sentirse orgullosos de que otros lleguen a fregarlos dentro del poder.

De los 123 Ayuntamientos, 50 presidentes quieren entre repetir y ser diputados federal o estatal, algunos diputados federales y locales, piensan en la presidencia, si bien es cierto, que es válido, también es cierto que no es lo mismo legislar que gobernar, por eso la importancia de empaparse para no dañar más.