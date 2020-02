Qué más pué… / Carlos Coutiño

Inopia administrativa

La inopia administrativa, crea problemas a la sociedad, lo que empuja a veces sin querer a la corrupción; el fenómeno en Chiapas está en todos los Ayuntamientos, nada tiene que ver un partido político, sino la persona que gobierna y todo el andamiaje administrativo que le sigue en todas las áreas.

La Auditoría Superior del Estado de Chiapas, encuentra dificultades en cómo utilizar los recursos financieros, en otros casos el cómo aplicarlos, a veces les da miedo y lejos de gastar para el bien público, terminan por devolverlos, por el solo hecho de no tener que explicar su gasto.

En realidad, Chiapas no logra el desarrollo, porque sus presidentes municipales, junto a sus funcionarios y en gran medida en la gente que trabaja en ella; pero vamos por partes, el edil si bien es cierto piensa que sus ideas son buenas y las presenta en campaña, pero no sabe de planeación.

El tesorero, piensa que solo es recaudación; el de planeación es solo hacer caso a lo que dice el presidente; el del agua potable, aunque no hay tal, piensa que solo hay que cobrar y abrir las válvulas; en fin, el conocimiento es empírico y a la ahí se va; desde ahí está el origen del problema.

De las auditorías realizadas a todos los municipios, se hicieron 3 mil 291 observaciones, pero se dejó en claro que no es que se lo roben, simplemente no saben hacer las cosas; cuánta razón tiene este órgano, si los presidentes no conocen de administración pública, llegan por buena voluntad solamente.

Los tesoreros son ingenieros, abogados, químicos, pero nada que ver con el papel que van a desempeñar, lo mismo que los policías son personas que por la amistad en las votaciones, dejan el campo y se convierten en hombres de la ley; que decir de otras áreas, es exactamente lo mismo.

Es ahí se recalca, que Chiapas se mantendrá sumido, mientras no haya la capacidad de gobernar desde los municipios, el gobierno del estado y federal, hará su parte, pero no es la base como los Ayuntamientos.

No se puede soslayar que hay verdaderos bandidos, pues también hay 2 mil 337 promociones de responsabilidad administrativas sancionarias y 28 denuncias a la fiscalía, pero ojo, 2 son de la cuenta pública del 2018 y 26 del ejercicio 2013 al 2017, pero hay 164 procedimientos de responsabilidad resarcitorias del 2016 hacia atrás.

Entonces quizá López Obrador tenga razón al citar que se requiere de gente honesta, pero le falta también el complementar con gente experimentada, pues de no existir ambas, simplemente en el caso de los municipios, no se tendrá absolutamente nada que hacer por el desarrollo, la paz y la justicia.

Ojalá que los actuales presidentes municipales y regidores, no busquen la reelección o en su caso escalar, porque entonces menos que podamos tener lo anhelado, ya que serán los mismos que continúen siendo que no pueden hacer nada por Chiapas y Chiapas no podrá hacer nada por sus políticos.

Frontera

El pasado 20 de febrero, se llevó a cabo una reunión privada entre México y el país vecino de Estados Unidos, ahí se tocó el tema de la frontera, para la situación de la parte norte se hizo serios señalamientos, porque pareciera ser que muchos mexicanos aprovechan la entrada de los centroamericanos y caribeños, para pasar y hacer negocio.

En efecto, el mexicano siempre encuentra, tiene una gran imaginación para todo, quizá mal aplicada, pero es muy inteligente en lo que solo sirve para divertir, crear para unos cuantos y ya; la frontera Norte es igual de porosa que la sur, solo que no le conviene al país vecino decirlo.

Con respecto a Chiapas, es el lugar propicio para pasar si se es pobre, mientras que no se dan cuenta que también por otras partes hay ingreso de indocumentados o ilegales, términos que se acuñaron de manera correcta, pero que hoy según, ofende el término, porque los discrimina.

Lo cierto, es que en la reunión Binacional de Planeación y Seguridad Fronteriza México-Estados Unidos, ya no solo es vista como un asunto peligroso por el posible ingreso de delincuentes y terroristas, ahora es un asunto más allá de economía, también es de vida y ambas naciones ya toman precauciones.

El dato que aporta la embajada estadounidense, es que considera que la reunión con su contraparte mexicana, fue altamente productiva y exitosa, eso quiere decir que se están poniendo de acuerdo para atender desde la ilegalidad, temas como salud, armamento, drogas y muchos temas que estaban al margen.

El dato es que se logra dar continuidad con el desarrollo de las iniciativas binacionales concretas que fortalecerán ese esfuerzo contra el narcotráfico, la migración ilegal, y el tráfico ilegal de armas y dinero en efectivo, se aclara que no refiere a las remesas, ese es un asunto totalmente legal.

El propio embajador Landau, el asunto de la seguridad fronteriza “no es algo que se pueda solucionar de un lado. No es un problema mexicano o un problema estadounidense. Es un problema absolutamente compartido”. Eso lo dice todo ahora y quien más gana es México, porque el poder de los otros tendrá que compartirse con nosotros, para la seguridad nacional en todos los sentidos.

Estados Unidos precisa que la reunión fue otro paso importante para dar solución como socios, vecinos y amigos a ese desafío compartido, ojalá poco a poco se deje de ver a México como el vecino incómodo, el lado negativo de la frontera, pero que también haya una intensión real y positiva para América del Norte.

No se piense en las invasiones bajo argumentos usados a favor, donde las fronteras existan solo para un solo aspecto, pero no para cerrar el paso a la vida, esta transformación no está en un gobierno, es generacional lo que estamos viviendo en el mundo, por lo tanto, se es claro que, si estamos aquí, tenemos todos que sumarnos y cada uno con su cada cual, trabajar en el sentido correcto.