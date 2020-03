Qué más pué… / Carlos Coutiño

COVID-19, tan real como todo

México tenía que tener presencia de coronavirus, para la enfermedad no hay excepciones; son 87 mil casos en 60 países, aunque el problema es el COVID-19, se suma la mala información con memes y crear temor por la presencia del mal ya en Chiapas, confundiendo aún más a la población.

Chiapas, a pesar de ser frontera y de paso poroso, la enfermedad no entra por tierra, sino en los aeropuertos, teniendo contactos en Asia y Europa; de los 15 mil chinos que ingresan al país mensualmente, se quedan en Cdmx, así como ciudades importantes económicamente, los chinos en la entidad no son peligro.

Es clásico encontrar la burla, el problema es que no debe ser, pues cuando ya se tiene el contagio, en vez de risas, se observa llanto, de ahí que, debe tomarse como preocupante este fenómeno, especialmente si lee el número de casos y que decir de los muertos por esta razón.

De acuerdo a los datos oficiales el COVID-19 deja ya cerca de 87.000 casos de contagio en muchos países de todos los continentes, 79 mil 824 en China, con 2 mil 870 muertes; solo 76 casos en España, aunque 2 ya libres y tranquilos, pero el resto aún en tratamiento; otro punto que preocupa es Irán con 54 muertos y 978 casos confirmados, Corea del Sur, con 3 mil 526 casos diagnosticados y 17 muertes, e Italia, con mil 128 casos detectados y 29 muertes.

Nuestro continente, tiene 81 casos y un muerto; Los Estados Unidos, el lugar más vigilado sanitariamente presenta 68 y la persona fallecida, es entendible que el ingreso es por los aeropuertos, los migrantes no representan un peligro, quizá hasta sea un freno para ellos el intentar cruzar por ahora.

Es entendible y lamentable a la vez, que el presidente Donald Trump, esté diciendo ya como una necedad en su política, que es momento de cerrar fronteras para evitar a toda costa el paso de los migrantes a su país, incluso los mexicanos se les negará la entrada de manera legal.

Eso es mero pretexto, aunque bien pensado, para crear su propia muralla China en su territorio, la realidad es ahora distinta, no se puede obsesionar nadie, con crear muros que dividan por cuestiones ideológicas, sino acciones que ayuden a salvar vidas y evitar la pandemia.

No se puede poner al margen a Canadá, donde ya hay 20 casos; en Brasil 2 más y Ecuador el primero, lo cierto es que la epidemia se expande y se sigue presentando, mientras no haya una cura, no hay forma de cómo solucionar las cosas a favor de la vida, que finalmente es eso.

México ya confirmados son 4 casos, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, son dos hombres de 31 y 45 años que tenían relación y que habían visitado Italia entre el 14 y el 22 de febrero, del resto de los presuntos enfermos, para fortuna no tiene relación y por el momento no hay posibilidad de contagios severos.

Se espera que no se de compra de pánico, que las farmacias vendan al precio justo y no escondan, que las autoridades hagan su papel y que se informe de manera real.

· Chiapas

Fue un sábado 3 de marzo de 1528, cuando sucedió el último intento de Diego de Mazariegos al tratar de imponerse ante los indios denominados Chiapa; no sabía cómo, ni por donde, lo cierto es que la historia marca claramente que encontró solo un poblado sobre su paso en estas tierras.

Chiapa dicho en español; eran indígenas que con duro carácter y especial atención hacia sus deidades, hacían ritos y consagraban a su modo, para acontentar a los dioses que ellos tenían, según la propia historia.

El 3 de marzo, no es el año de fundación de Chiapa, sino de la invasión, una forma burda, descarada, pero entendible de proceder español, para alcanzar su objetivo, la única forma era esa; los aborígenes mostraron resistencia y nunca fueron vencidos en su totalidad, vivieron por un tiempo hasta desaparecer.

Desde la aparición española, este pueblo cuenta con vestigios como sus ruinas entre ellas la de Berlín en el Cañón del Sumidero y las más importantes, Kangalú (lugar del descanso), donde están enterrados reyes y sacerdotes, también fue el lugar donde se encuentra un baño público para los grandes personajes.

El pueblo, se llamó de muchas formas, según quienes le conocían, bautizaban como ellos consideraban, los Chiapa por su parte, aunque bravos, también eran nobles en su trato y no eran solamente guerreros, había de todo y para todo, los indígenas construyeron lo imaginable, que hoy perdura.

Ni los mayas, aztecas, toltecas, tlaxcaltecas, mixtecas, zapotecas, entre otros, fueron capaces de hacer vivir sus costumbres como ocurre en Chiapa, quizá ni ellos imaginaron que el rito de sus dioses persistiera, solo que ahora a través del cristianismo, ya no hay un solo indígena de sangre real, pero si hay un amor a sus costumbres.

Chiapa, es el único pueblo que ha vivido todo, desde la época pre hispánica, la conquista invasión, la Reforma, caídas de partidos políticos del poder, hasta la actualidad, tiene su ceiba como emporio indígena, pero también su fuente al puro estilo árabe, donde se observa una especie de corona.

Esta ciudad, ha dado más allá de mitos y leyendas; gobernadores, políticos, es el descanso también de grandes como Fray Víctor María Flores y Fray Matías de Córdova y Ordoñez, un pueblo grande que da su nombre al Estado, el cañón para el escudo, usan el traje local como estatal, su danza como símbolo.

Chiapa de Corzo, también le da apellido a otros municipios, una muestra de la grandeza, pero que en esta época, empieza a sentir el peso del tiempo y ser diezmada por la ignorancia de quienes la habitan sean o no originarios del propio pueblo, están matando su historia, su música, su costumbre, le encaminan a una desgracia lamentablemente.