Que más pué… / Carlos Coutiño

El negocio de la salud

Empresarios y comerciantes, se aprovechan de la presencia del virus; es repugnante el solo saber eso, el cual ocurre en farmacias, negocios, medios de comunicación, incluso no falta alguien en la familia que pudiera coincidir con este acto abominable de, primero el dinero y si da tiempo la salud.

Farmacias en Tuxtla Gutiérrez, duplicaron el precio del gel antibacterial, porque está de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, eso es anti ético; pero una realidad en estos momentos, hay quienes están incluso creando el líquido para poder venderlo, hecho de manera a granel.

Los medios de comunicación como Azteca, demuestra que hay perdidas, como si la vida de los ciudadanos no valiera, más allá de que se oculten cifras y se engañe por parte del gobierno, ningún medio de comunicación, debe azuzar para crear pánico, mucho menos exponer a nadie.

México, vive en la pedagogía de la necedad y el cinismo; todos vemos lo malo que se hace, pero no el lado positivo que induce a una acción de salvar la vida. Nada hace cambiar a los ciudadanos en su ideología de ser egocéntrico y que nadie puede tener razón más que uno mismo.

El pueblo es candoroso en algunos casos, pero siempre existe el lobo perverso, de gubia que lleva y trae, para generar cosas contrarias a la realidad. Son momentos en que uno debería estar unido y no caminando cada quien por su lado, basta ver las redes sociales, whatsapp y comentarios en el trabajo.

España llama la atención, cuando se dice por el partido opositor que son momentos de unidad, que no hay que pensar en tirar al gobierno, sino unírsele para salir avante de este problema que diezma a todo un pueblo, que el tema político se verá después, pero ahora la prioridad está en la vida de cualquier ciudadano.

Si todos o la mayoría, respondiera tal cual, sin duda en este momento, el país estaría siendo menos afectado, el número de decesos sería la mitad o menor, los infectados de igual forma, pero no, primero aparece la avaricia y por ello, debe romperse toda oportunidad de cuidarnos.

El requiebro hacia quienes son enemigos de la vida, de la sociedad, está floreciendo, aplauden cuando hay una agresión a un médico, enfermera, persona con el virus o no, es rechazada en vez de apoyarla, esa es la sociedad que se ha creado con ideologías nuevas.

Esperemos que nuestra nación, no tenga un incremento de casos de enfermos y muertos, porque de nada servirá responsabilizar a los medios y empresarios, la vida no regresará jamás, de hecho, se coincide con hombres de la literatura, que este mundo no volverá hacer el mismo.

Ahora al recordar a Octavio Paz, en su aniversario luctuoso; viene muy bien, su libro cuando habla de las máscaras el ser humano, las caretas que no son precisamente la realidad del ser humano, sino la falacia del cuerpo humano, manipulado por fuerzas y atraído por la corrupción.

Escandón

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; envió un mensaje al pueblo que gobierna, confieso que no entiendo cómo puede seguir adelante en la idea de proteger a enfermos, refrendar su cariño a la tierra chiapaneca, viendo hacia adelante y haciendo oídos sordos a lo que no vale la pena.

Se encontró con clínicas abandonadas, inventos mediáticos, farmacias sin medicamentos, centros de salud sin médicos, hospitales sin sanidad; en mi caso u otras personas, seguramente hubiese salido a ver cómo recuperar lo que se robaron, denunciar a los saqueadores, señalar con índice de fuego a los inhumanos.

Pero no, Escandón Cadenas, sale a decir que está orgulloso de los chiapanecos porque se están cuidando, porque hay manos que trabajan para salvar la vida de otros ciudadanos, crea espacios a como dé lugar, para la atención del COVID, pero también sin abstenerse de la morbilidad chiapaneca.

No se ocupa el gobernador, de cuanto se robaron, de las faltas de camas o medicinas, se ocupa de que nadie más se enferme, haciendo de lo que tiene espacios aptos para el compromiso del cuidado de la salud, no hago apología a su persona, solo no entiendo cómo no tener ese coraje contra los enemigos del pueblo.

Aunque es entendible, porque desde que era Senador de Chiapas por el PRD, me decía en la casa de su hermana donde nos ofrecía conferencias de prensa; que la política no es como mantenerse en el puesto, ni cómo hacerse de dinero fácil, sino como entender a los demás para ayudarlos y mejorar su calidad de vida.

No queremos que se contagien nuestras doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, en general, las personas que laboran en el sector salud, que son quienes están al frente atendiendo esta gran necesidad que hoy aqueja a Chiapas, México y al mundo, expresó en su mensaje.

Donde entonces quedó la politiquería de los anteriores “políticos” y en qué momento tenemos nosotros como ciudadanos, entender el verdadero papel del político y gobernante, el Statu Quo es en este momento el sentido humano, que bien ha valido la pena llegara para con Chiapas.

El mandatario, reconoció a los servidores públicos que han donado parte de su salario, así como los donativos que ha hecho el sector empresarial, ya que gracias a eso, aseguró, se puede estar preparado para comprar alimentos en beneficio de la población vulnerable y fortalecer las acciones de salud.

El pueblo debe seguir adelante con su gobernador, el mandatario no requiere de aplausos ni reconocimientos de nadie, solo de la suma de voluntades, el momento es propicio para en esa comunión pueblo y gobierno, tengamos la victoria que se desea, primero para vivir y luego para crecer.

Fuera la vuca del enemigo, que busca desacreditar las acciones que se hacen, Chiapas no necesita de improvisados que solo quieren ver peor a la entidad, lo que la sociedad quiere, es tener la confianza de que pase lo que pase, hay garantías para caminar hacia adelante.