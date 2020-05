Qué más pué… / Carlos Coutiño

Libertad de Prensa

La libertad de prensa, no es lo mismo que la libertad de expresión; la primera se limita al ejercicio de los medios de comunicación, mientras que el segundo es lo que todo ciudadano tiene derecho. Sin embargo, en ambas es necesario tener conciencia y ética para poder exponer temas.

La prensa, es aquella que publica información sobre acontecer diario, con conocimiento de causa, que contiene cuestionamientos para recrear una nota informativa; es decir, no cualquier publicación, puede exponerse en un medio y menos llamarse periodismo.

En Chiapas, los enemigos de los representantes de la prensa, son los presidentes municipales, dirigentes campesinos, indígenas, sociales y hasta sindicales, hay que reconocer que ningún Senador, diputado federal y local, menos el gobierno del Estado, han hecho acciones que vayan contra la libertad de prensa.

Es de recordar a Solorzano de Tapachula, Mancilla de Tuxtla, que fueron asesinados por el poder público, otros más arrestados como si fueran delincuentes, por el solo hecho de citar en sus columnas, notas informativas, editoriales, cosas que desagradan al gobierno de cualquier nivel.

Hubo una época, donde se llamaba y decía con insultos “que quieres, destierro, entierro o encierro”, eso, es lo que ha hecho que muchos tengan necesidad de no difundir cosas que pongan en riesgo su vida, y lamentablemente, viene la absurda acusación, de prensa vendida.

Para muchos, les es fácil decir, que lo publique la prensa, pero no den mi nombre; esa cobardía, vileza, y actitud repugnante, orilla a que el periodista, sea quien se arriesgue a sufrir un atentado, para “complacer” el anonimato.

En Chiapas, hay un promedio de 2, 500 personas, Tuxtla Gutiérrez es quien alcanza el mayor número, que van, desde aquellos en radio, televisión, revistas, periódicos, plataformas electrónicas, entre otros; algunos como empleados, otros como colaboradores, otros más de freelance.

Según el INEGI, declara en su plataforma oficial, que la mayoría no tiene las garantías, más allá de la seguridad de su persona y familia, el de estar afiliado al IMSS, ISSSTE o servicios médicos de otra índole, tampoco cuenta con INFONAVIT, menos un salario digno y decente para vivir.

Hay que decir, que en este día de la libertad de prensa, el periodista le da voz al indígena, al maestro, al estudiante, campesino, gobierno, político, comerciante, empresario; pero nadie le da voz al periodista.

Paradójico, pero tal real; el periodista es la voz del pueblo, pero mudo para sí mismo, ninguno de quienes se les da esa voz, lo alza a favor de aquel que es atacado, encarcelado, asesinado, el periodista, se queda solo, y de quienes busca apoyar con sus letras o voz, son esos mismos los que lo atacan y acaban de matar.

El gobierno de Chiapas, ha sido muy respetuoso, quizá “abusa” de la tolerancia, pero también es de reconocer, que aunque no todos sean periodistas, no se les puede evitar que incursionen o intenten hacer un periodismo totalmente rudimentario, a veces hasta absurdo por usar calificativos que no corresponde al periodismo.

García Luna

De acuerdo a la revista Proceso, el presidente Felipe Calderón quien llega por el PAN, sabía de la relación entre Genaro García Luna y el narcotráfico, esto de acuerdo a las revelaciones que le hace a la revista, la propia ex embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Roberta Jacobson.

Para poder conocer a ciencia cierta, el equipo de inteligencia, se basó primeramente en rumores, lo que lo orilló a llegar hasta el final, así mismo plantea que a pesar de saber del nexo entre este funcionario y la mafia, tenía que trabajar con él.

La pregunta ahora, es cuantos funcionarios de Chiapas, podrán estar relacionados no a García Luna, sino al crimen organizado, no hay que olvidar cuantas veces se mencionó a Mariano Herrán Salvatti de su complicidad con Joaquín Guzmán, al grado que Telemundo en su serie el señor de los cielos, lo pone como servidor del Chapo.

Desde luego que hay muchos funcionarios no solo del estado, sino municipales que están enrolados en el crimen organizado, la muestra es la forma en que se ha dado las masacres, asesinatos, desapariciones, que solo corresponden al modus operandi de estas personas.

Se dice que quien gobierna en la Costa, no solo los presidentes, sino los auténticos capos, quienes han financiado campañas, lo mismo que la zona fronteriza, solo hay que recordar a la autodenominada como “La Loba”, sin que nadie pudiera encarcelarla por los delitos cometidos, otro en su lugar, estaría purgando por lo menos 70 años de cárcel.

No se puede señalar a ningún funcionario del gobierno pasado, porque no hay un dato fehaciente que pueda demostrarlo, aunque todo indique que es, por eso, valdría la pena que el gobierno federal, dé a conocer una lista de quienes son esos políticos inmersos en acciones ilícitas, pero también evitar que participen como patrocinadores y candidatos.

Urge entonces, que la CIA, DEA y SEDENA, informen y actúen, porque ya se había dicho a nivel nacional, que muchos ediles, estaban al servicio del narcotráfico, de los mencionados, uno solo no hizo nada por su pueblo, el que en realidad le llevó al poder y le provocó convertirse en millonario.

Cuando García Luna “gobernó”, en Chiapas el gobernador era Pablo Salazar, no se puede decir que se le vio ligado a la delincuencia, sin embargo varios de sus funcionarios fueron a la cárcel y otros más como el Secretario de Gobierno Emilio Zebadúa, se vieron involucrados terriblemente en actos de corrupción.

Con Manuel Velasco, se habla sin que se demuestre lo contrario, de la Fiscalía, Salud y Educación, aunque por último se raspó a la Secretaria de Obras Públicas, de ellos, tampoco se ha actuado ni investigado nada, lo mismo que muchos presidentes municipales, entre ellos el de la Capital Tuxtla Gutiérrez.

Si Estados Unidos le escarba, se conocerá cuantos gobernadores, presidentes municipales y organizaciones sociales y campesinas, están metidas en el mismo ajo, sin descartar al EZLN, como ocurre en Colombia y otros países.