Qué más pué… / Carlos Coutiño

Alcoholismo sí, COVID no

No importa que el precio sea elevado, no importa si hay que ir kilómetros por ella, pero la cerveza debe ser el elixir sagrado para los mexicanos, estar encerrados no importa, ni tampoco si el virus puede matar, tampoco importa si están bien las familias, si no hay futbol o alguien está enfermo.

Algo pasa en la conciencia de los mexicanos, este trastorno que aqueja, resultó peor que cualquier virus, la cerveza también mata, mata al que lo ingiere, a la economía, a la familia; ni siquiera debió existir una frase como “Con la cerveza no se metan”.

“Una vez escuché a un alcohólico sobrio decir que beber nunca lo hacía feliz, pero le hacía sentir que sería feliz en unos quince minutos. Eso fue exactamente, y no podía entender por qué la felicidad nunca llegó, no podía ver la falla en mi pensamiento, no podía ver que el alcohol me mantenía atrapado en un mundo de ilusión”, dice la escritora Heather King.

Tenemos un problema de salud púbica, según Hugo López Gatell, el COVID no es mortal, lo que mata es el problema de salud que venimos arrastrando, producto de una mala alimentación; entonces que esperan para actuar como funcionarios de salud, contra las cantinas, cervecentros, bares, y todo aquello que está conduciendo a esto.

Lo mismo tiene que hacerse con todos aquellos que venden productos chatarra, en las tienditas y en las escuelas, en las tiendas de autoservicio, hay que cambiar el estilo de vida, quien diga que el alcohol es bueno, se equivoca, como las autoridades al permitir que haya más cantinas, bares y restaurantes familiares, que escuelas e iglesias juntas.

La escritora King, expone también que “vivía siempre en el futuro, nunca en el presente. La próxima vez, la próxima vez que beba será diferente, la próxima vez me hará sentir bien de nuevo. Y todos mis esfuerzos estaban condenados, porque beber ya no me había hecho sentir bien en años”, no se trata de no tener la cebada o alcohol en nuestro cuerpo, se trata de razonar de manera congruente.

No es un municipio en particular, son todos, donde existe la misma condición de exceso de centros expendedores de cerveza y alcohol, pareciera que no importa el mensaje de A.A., ni tampoco ver como muchos han logrado vencer la muerte, que son ejemplos vivos del porque no pensar en solo ser bebedores de ocasión.

Ojalá, que el gobierno de un apoyo total a los grupos de A.A. a través de la Secretaría de Salud, que se empiece a cerrar un porcentaje de cantinas, que se abra más trabajo en educación a través de los maestros e incluso una toma de conciencia a través de los grupos religiosos.

Que hay que hacer como medios de comunicación, para también sumarse a esta labor que significa vida, se dice y dice bien, que el gobierno federal como estatal en Chiapas, desean lo mejor, entonces hay que empezar a trabajar ya por ello.

Día de las Madres

Para muchas mamás fue un día triste, porque no convivieron con sus hijos, otras más lo que importa es que estén bien aunque no haya arreglos florales, una comida o un regalo que va desde el vestido, calzado, aparatos electrodomésticos y hasta el mariachi; con vida y bien de salud basta y sobra dicen.

Pero un sector de ellas, no se quedó en casa, salieron en espera del mejor regalo, de un milagro; el encontrar a sus hijos perdidos, desde aquella que perdió desde pequeño, robado por delincuentes, hasta aquellos que seguramente fueron asesinados por la misma delincuencia y que no se saben dónde están esos cuerpos.

Al regresar fue como cualquier otro día, sin respuesta aparente, pero ya con otro lugar recorrido; como ellas, otras que están solas abandonadas, en la idea de que algún día existieron, pero sus hijos no quieren más que su presente, su dinero, su actual familia, sus gustos, en fin, su forma de ser.

De acuerdo al INEGI, por 33 de cada 100 mujeres entre 15 y 54 años con al menos un hijo son solteras, la razón más allá de que se trate de una decisión, en realidad, es porque fueron engañadas en el momento de enamorarlas, nunca se dio un momento de amor puro de él para con ella.

En Chiapas, de acuerdo a ciertos municipios, trabaja más la madre que el padre, sumado a los quehaceres del hogar, el cuidado de los hijos, en ocasiones también en la atención de sus propios padres y hermanos, ser madre en la entidad, más allá de una decisión, en ocasiones es una imposición.

De las adolescentes solteras con al menos un hijo nacido vivo, se ha ido incrementando, otras están siendo madres aunque no necesariamente por primera vez, a los 40 años en adelante, el INEGI y Salud, presentan datos bastante reveladores en lo que representa para ellas como para sus hijos.

Qué clase de sociedad tenemos, donde bien decía Eduardo Galeano, es la cultura del embace, nos importa lo que no vale y dejamos de lado lo que es mejor, no sé si se llegue a cambiar esta forma de pensar, pero sí sé que es necesario hacerlo, porque de seguir así, el mundo caminará en un contexto de terror.

Las madres centroamericanas que ingresan a Chiapas, de igual forma en busca de sus hijos, la pregunta es, porque siempre las envuelve el dolor, la tragedia, que están pagando, porque en la Biblia no aparece un castigo para ellas por algo en particular, entonces no es entendible que esto ocurra.

Si no es de Dios, entonces es humano, lo cual se interpreta como corregible, se tiene que empezar a ver ese ángulo, para que se dé a la mujer, el papel que se merece, sin ideologías baratas, sino en el estricto apego que a son iguales que los hombres, es decir, seres humanos, con eso solamente.