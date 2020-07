Que más pué… / Carlos Coutiño

Canícula

El próximo 16 de julio, además de ser el día de la Virgen del Carmen, es el inicio de la canícula, un fenómeno natural, que traerá según campesinos que coincide con la versión de los científicos, 40 días de sequedad, lo que ayudará para que el calor haga presencia hasta los 46 grados en Chiapas y 53 en el norte del país.

Esto es producto de muchos factores, entre ellos la mano del hombre, de acuerdo a especialistas, solo en Chiapas, corren el riesgo de desaparecer al menos 5 ríos alimentadores, lo que sí es grave, porque si nos empezamos a quedar sin agua, la población será blanco de enfermedades.

Solo hay que recordar que por falta de agua, el municipio de Oxchuc, padeció su propia epidemia de tracoma, una enfermedad que deja ciego a la población, por la falta de higiene, hoy las cosas han cambiado para ellos, pero no lo será en breve, para quienes están especialmente en la Costa y Soconusco.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ha confirmado con el gobierno del Estado, la forma en que poco a poco el agua ha dejado de hacer presencia en algunos lugares, la PROFEPA advierte que no es un asunto solo del cambio climático, sino de contaminación de los pueblos.

En efecto, el Secretario de Salud en la entidad, José Manuel Cruz Castellanos, dijo que es preocupante como a los pueblos les dotan de agua sucia, pero que a través de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), se estaba ya trabajando en ellos, por instrucciones del gobernador.

En Chiapas, no hay agua potable, apenas tratada para que ciudades como Tuxtla, llegue el agua limpia, pero no consumible como en Monterrey o la propia Ciudad de México; estamos tan mal, que peor no podría irnos, el tema del agua, es y seguirá siendo un asunto delicado, de vida y muerte.

Pocos pero muy pocos ven esto, por eso hay quienes luchan en San Cristóbal para que la Coca Cola deje los manantiales, en el caso del río Suchiapa también, en la Selva otro sector hace para rescatar la biodiversidad, el gobierno a través de la CONANP hace su parte.

Pero el desdén ciudadano y la soberbia y avaricia de empresarios, sigue por encima y enviándonos a la desgracia, que hasta parece gustar a la población que aplaude su propia desgracia y atacando a quienes le quieren ayudar, para salvar sus ríos, sus bosques, en otras palabras, su vida.

Una vez más, se repite la historia, acabar con lo que tenemos, un mejor ejemplo, de que hay seres humanos que carecen de humanidad y otros que simplemente su miedo, los orilla a no luchar, porque hasta el vivir les atemoriza, prefieren morir en vez de arriesgarse a una vida mejor y con calidad.

La historia marca, que ganan los que se deciden, no los que necesariamente tienen la razón, en Chiapas, nos falta todo.

Virus

El tema del COVID-19, será tan recurrente, como los casos que se estarán presentando a diario en las personas, es poco entendible pero también comprensivo, que ciudadanos, piensen que con que lo diga el vecino, una red social, un payaso, una persona de la calle; es más que suficiente para tener todos los datos del virus.

Viene un rebrote, que si preocupa, porque finalmente, de acuerdo a la morbilidad, hay muchas personas que pudieran morir; pero no es culpa en efecto del gobierno, es culpa de la irresponsabilidad social de siempre, donde nadie quiere entender que esto no es un asunto de partidos, gobernantes, religiosos ni de economía.

Según la historia misma, nos dice que estamos en una pandemia, pero que no ha matado tanto, como lo hace la depresión, al cual se le califica como un problema mental, el estrés social puede ser uno de los factores, pero aquí nadie hace ni dice nada, lo mismo que el tabaquismo y alcoholismo o cualquier otra droga.

Llama la atención el caso de Belice, donde de acuerdo a sus propios datos estadísticos en salud, los casos no son significativos, de hecho la cifra es tan lenta en subir, que pareciera que no hay ni siquiera muertos por este fenómeno que afecta a todo el mundo, menos a este país vecino.

La mayoría de los casos están en países como Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador y México, pero Belice tiene un reporte apenas de pocos casos en la última semana, solo llevan menos de un centenar de infectados, la mayoría se recuperó y solo dos murieron; que tiene Belice entonces que lleva con éxito todo.

Otra pandemia fue la gripa española, que es la más grande a nivel mundial, muestra de que la humanidad no desaparecerá, solo que se tiene uno que cuidar bien, aceptar recomendaciones y mejorar hábitos de ahora en adelante, de hecho se le conoce como la madre de las pandemias en varios siglos.

Si ahora son 566 mil muertes en el mundo por el virus, la gripa que apareció en 1818, en solo dos años dejó cerca de 50 millones de personas fallecidas, un tercio de la población se abatió, tal como lo marca la Biblia.

Ahora bien, es no es un asunto de Dios, es un cambio que está apareciendo que se conjuga con la decadencia de la era cuaternaria que nos dicen los científicos, pero también de lo que dejó la primera guerra mundial, se dispersó cuando los soldados regresaron a sus hogares. Esta gripe letal no comenzó en España, sino en Estados Unidos, aunque España fue el primer país en dar a conocer del problema.

Entonces, que hay que hacer, para entender que el cuidado es personal, que el gobierno tiene la obligación solo de proporcionar el cuidado clínico, sin medicamentos porque, no hay vacunas por el momento; pero que solo uno, es el responsable de la propia vida como de la familia, que se salve quien entienda, quien no, llevará el peso de su ignorancia.