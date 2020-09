Que más pué… / Carlos Coutiño

Turismo

Este domingo fue el día del turismo, Chiapas es una de las entidades que tiene todo para consolidar su desarrollo, tiene zonas vírgenes, pero también olvidadas y mal ocupadas, por el desconocimiento de cómo trabajar esta industria, seguimos caminando como si fuera todo improvisado.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, este año se determinó tener el lema “Turismo y Desarrollo Rural”. #DíaMundialDelTurismo #ProtecciónTurismo; sin embargo, no solo la COVID-19 se convirtió en el enemigo, también la falta de preparación que da consigo tener lo que tenemos.

Globalicemos, Chiapas y Quintana Roo son dos estados que difieren totalmente de lo que significa y representa el turismo, los dos son parte de la región Maya, pero la explotación es tan distinta, que se puede calcular años luz.

Ellos tienen turismo internacional, los ingresos son en dólares, son visitantes que saben y cuidan la zona, hay constante demanda de espacios, se paga caro y se paga antes de tiempo; Chiapas por su parte, para ser concretos, no tiene nada de lo anterior, ni siquiera tiene hoteles de un diamante.

El responsable no es el gobierno, es quien se dice empresario, aunque realmente son comerciantes del turismo, esa es la gran diferencia, de Arriaga a Tapachula, no hay una sola infraestructura local, a la altura del visitante, una carretera en pésimas condiciones, de acuerdo a la denuncia de diputados de los municipios de la Costa al Soconusco.

Los espacios en el mar, los baños son al puro estilo chiquero, la comida servida como si fueran personas de una manifestación tipo candidatura en época electoral, en síntesis no tenemos calidad para ofrecer.

Tuxtla Gutiérrez, hay hoteles como para qué, si no hay nada que ver, piensan que ir al Zoológico es turístico, si solo se ve el 30 por ciento de lo que ofrecen, el 70 por ciento de los animales ya no existe; ir al parque de la Marimba no es opción, a cuantos les agrada este tipo de música, es más, los temas a interpretar no son los que conoce el visitante.

Chiapa de Corzo, tiene sus espacios, pero no tiene turismo más que para el Cañón del Sumidero; solo Palenque y San Cristóbal de las Casas, tienen presencia de visitantes tanto nacional como internacional, pero son 123 municipios, de los cuales 75 por lo menos, tienen algo que mostrar al mundo.

Los que saben, se desesperan porque, ven que no es negocio como se quiere, los hoteleros de Tuxtla, son los mismos de San Cristóbal, ellos saben, pero nada ayuda el pueblo que gusta de bloquear, dañar, afectar, poner la imagen de la entidad en lo más bajo posible.

No hay entendimiento, no hay ganas de ser solidarios y salir juntos, pero eso sí, quieren que el gobierno lo haga todo, se olvidan que el Poder Ejecutivo es administración, no es Iniciativa Privada, ni generador de empleos; pero lo hace para poder hacer un mejor estado, que podría decirse, que el pueblo no merece, por su desdén, incapacidad e incredulidad.

Aborto

La Libertad de decisión, es sin duda fundamental; se puede pensar que lo que hacemos es bueno o malo, según nuestro entorno, condenar todo y aprobar solo lo que nosotros pensamos, es contrario a la naturaleza humana, pero es real que se presenta ese antagonismo antropológico en todo el mundo.

En el día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, es un tema que tiene que verse de fondo, no va en ningún momento a favor de nadie ni en contra de todos, el problema es que se ha convertido en un problema.

Abortar es ya un delito y pecado al mismo tiempo, pero que orilla a una mujer decidir por el aborto. En primera instancia no se puede condenar a ellas, por el hecho mismo de un delito y pecado, es decir tendríamos que estar en la mente de esa persona, para entender sus razones.

Que será más delito y pecado, el que una mujer decida abortar o que traiga a sufrir a su bebé, pasando no solo hambre, sino también desamor, no yendo a la escuela o ser solamente una persona condenada a sobrevivir mientras viva con su madre y luego dedicarse a las drogas o ser parte de grupos delictivos.

Si lo tiene y “regala”, entonces ¿no será también un delito y pecado? Por supuesto que sí, entonces no tiene por qué condenarse a nadie, cuando uno mismo es parte del pecado y del delito; la sociedad es la real culpable de todo esto, con sus cambios culturales ha hecho que todo visto de manera anormal.

Más allá de observar el tema del aborto como delito, tendría que verse quién o quiénes son los responsable de esa violación, el aborto es solo la consecuencia de una acción, pero el problema, su origen no está siendo analizada ni siendo estudiada.

Quien es el periodista, el gobierno, la sociedad misma, para decidir si se condena o no a una persona por sus actos, cuando no conoce la raíz de sus acciones, quizá el problema está ahí realmente, retomo parte de la Biblia, cuando Jesús dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado; nadie lo hizo y nadie lo hará en estos tiempos.

Si bien es cierto, que no se trata de provocar abortos, también es cierto que, se debe de trabajar en los valores humanos, para que no haya abortos, pero tampoco niños en la calle, vendidos o regalados a otras familias, que el núcleo social, sea el que debe ser y no prototipo de lo que algunos ideólogos quieren y desean.

No al aborto, pero tampoco no a las masacres, violaciones, no acallar voces, libertad sí, pero con el respeto de los derechos humanos hacia todos, evitar estas posturas de un sí contra un no, de mujeres por arriba de los hombres y viceversa; todos somos seres humanos, nadie es más ni nadie es menos.