Que más pué… / Carlos Coutiño

FRENAA

Lo que hoy vemos con la movilización del Frente Nacional Anti-AMLO, es lo mismo que se vio anteriormente cuando precisamente el actual presidente de México, hacía pidiendo la renuncia de los panistas y priistas, estamos viviendo un estancamiento ideológico en algunos casos y en otros definitivamente es peor.

No se discute que el gobierno de Obrador no es lo que se esperaba, o simplemente encontrar lo que muchos califican como un desafortunado momento para el país, al contar con alguien que no sabe absolutamente nada de política y que por el contrario viola las leyes al antojo.

Es posible que AMLO, no sea ni siquiera lo que él mismo dijo ser, es posible que sea responsable de ingenuidades como una consulta para enjuiciar a ex presidentes, y como esas, muchas cosas más que deben ser señaladas por considerarse como un error de parte del mandatario, a quien ya se le dice autoritario.

En efecto, quienes tienen un pulso más exacto, coinciden que López Obrador no ha sido el mejor de los presidentes, como él mismo dijo serlo al llegar a Palacio Nacional, tampoco ha hecho cosas que sean en beneficio de los más pobres, ni la corrupción ha terminado, es peor ahora, porque recae en su propia familia.

Sin embargo, hay que reconocer que FRENAA es producto quizá de la misma política, como un termómetro que va midiendo el nivel de descontento y decepción ciudadana, para así determinar qué hacer ante el siguiente proceso electoral en el 2021, que dicho sea de paso, está a la vuelta de la esquina.

La pregunta, es quien sale ganando con este Frente, quien mueve los hilos, quien está financiando a los ciudadanos para quedarse y prestarse a una acción como esta, ¿vendrá desde la misma presidencia? Será el PAN o será el grupo de poder que presuntamente perdió ante un hombre originario de Tabasco.

Todo parece legítimo, real, contundente, sin embargo, para otros, es un distractor de lo que viene o ya está encima, no se puede saber hasta que todo se destape, pedir la caída de AMLO es como pedirle, peras al olmo, y no porque no sea válido, sino porque es algo que no va a suceder.

Si es real y legítimo el movimiento, entonces nació muerto; se sienten orgullosos de una manifestación de poco más de 10 mil personas, en México hay un poco más de 127 millones, y llegaremos a 128 en el 2021; pero de esos los que no votaron por MORENA y lo hicieron sí por el PAN como segunda fuerza, no están representados en FRENAA ni en los 10 mil caminantes en la Cdmx.

Insisto, no es estar a favor de AMLO, pero si es necesario saber que todo puede ser una treta que muestre un sentir de un pueblo ignorante, con cierto desdén, valemadrista, enfocado más al futbol, la apertura de cantinas y prostíbulos, de acuerdo a la idiosincrasia, son los más quienes se preocupan por esto que por el futuro de su país.

Marcelo

El congreso del Estado, realizó el cambio de la Mesa Directiva, porque la ley así lo exige, pudiendo hacer modificación o ratificación, para los legisladores contó con la voz de los 35 legisladores de un total de 40, para presentar opiniones, aunque no contaron con voto para determinar quién podría llegar.

Sin embargo, quizá por primera ocasión, la Junta de Coordinación Política, ha sido vista muy de cerca por los presidentes de las fracciones parlamentarias, pero también por el resto de los legisladores y curiosamente por los empleados del mismo Poder Legislativo.

Un 90 por ciento de los trabajadores, opinó que quien debería de quedarse en la Junta, era Marcelo Toledo Cruz; siempre se decía que no importaba, que quien llegara daba igual, entre muchas expresiones de desaliento; sin embargo hoy cambiaron las cosas, y cuando se conoció su estancia, los aplausos, sonrisas y hasta un gracias a Dios, se escuchó.

¿Quién es entonces Marcelo Toledo Cruz? Es una persona que salió del Congreso como trabajador, estuvo de lleno en el sindicato del COBACH y participe en el trabajo de MORENA, un trabajo callado y poco visto, pero que detonó en el Congreso.

¿Porque Toledo Cruz es tan famoso y querido en este poder? La respuesta es sencilla, sabiendo que el empleado nunca es tomado en cuenta, que son corridos de manera injusta, que hay violación a sus derechos humanos, se ha presentado violencia laboral y sexual, grupos vulnerables que terminan en el desamparo, que el recurso se pierde en manos de unas familias.

A su llegada, el primer paso, fue dar un bono que nunca se había pensado por alguien, pero también ha motivado a dar apoyo de manera callada a quienes más lo necesitan, lo último fue para los que padecieron la COVID-19 y sus familiares, ese gesto quizá fue lo que motivó a ser el más apreciado.

Hoy, busca darle seguridad social a su personal, los más de 500 trabajadores no cuentan con nada, están en el total desamparo, pero la visión de su líder cameral, ha hecho que voltee a verlos, ¿Qué mueve a Marcelo Toledo, el atender a su gente? Él no gana nada en realidad, pero deja precedente, buen sabor de boca y un deseo que repita en la siguiente legislatura.

Se sabe por videos y versiones, como algunos diputados pasado, se robaron el papel higiénico, cajas de carpetas y hojas tamaño carta y oficio, computadoras, hasta los apagadores de sus oficinas se llevaron, los basureros de madera y todo aquello que podía entrar en sus autos, como vil delincuentes.

Con las acciones de Marcelo Toledo, queda claro que dinero hay, que solo se tiene que repartir en quienes hacen el trabajo, mucho o poco, son valiosos ha dicho; en efecto, no por ser humildes no dejan de ser humanos, no por ser de limpieza merecen un mal trato; el presidente del Congreso se ganó un lugar que han querido otros, pero que no habían podido conseguir, más que MORENA, es Toledo Cruz quien brilla, es la persona más que su filiación, hoy el Congreso se humanizó.