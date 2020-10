Que más pué… / Carlos Coutiño

México, dueño de nada

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en Chiapas, que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, ambos del PRI; fueron los responsables de vender a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y hoy la generación de energía están en manos de empresas privadas en un 50 por ciento.

Por su puesto que eso es lastimoso, se sabe que son 8 empresas quienes nos venden lo que es nuestro, esas empresas responden a los nombres de Mexichem, y su director en México es Antonio Carrillo Rule; German Larrea, se da el lujo de poner a su negocio como Grupo México.

Hay otras como Acciona, Iberdrola, Minera Autlán donde aquí preside José Antonio Rivero de Larrea, Green Power con Nicola Melchiotti y finalmente ILIOSS e Intergen; ellos no son culpables, ellos son empresarios, es el gobierno quien debe responder ante ello.

Lo logrado por Lázaro Cárdenas, se vino abajo con Salinas y terminó de sepultar Zedillo, pero no es solo la CFE, recordemos a TELMEX, hoy en manos de Carlos Slim quien, ha hecho una desgracia las comunicaciones, encareció todo y su servicio de pésima calidad, pone a México en una vergüenza.

Pero además IMEVISIÓN, hoy es grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, convirtió al canal público en privado, el canal 7 y 13; lastima de emisoras, pero aquí se trata de ganar, no de perder y la sociedad no le importa, solo tiene que obedecer o simplemente se muere.

TELENALES, de igual forma ha desaparecido, ya no es de los mexicanos, PEMEX no se puede negar que está en manos de mexicanos, pero de quienes fueron parte del gobierno panista y priista; entonces donde está el patrimonio nacional y donde está la autodeterminación del pueblo.

Qué clase de ciudadanos somos, que desde la conquista española, ya había traición para acabar con los Aztecas, donde “mexicanos” por llamarlos así, traicionaron a Hidalgo y su grupo, por el levantamiento armado que se tuvo que adelantar el 16 de septiembre por la madrugada.

Lo mismo ocurre con Zapata y Villa, entre otros; las traiciones son constantes de mexicanos contra mexicanos y hacia México; vale la pena entonces pensar y gritar “Viva México”, quizá no, o que viva para que o para quienes, si todos traicionamos y corrompemos de una u otra forma.

Por eso mismo, se esté bien o mal, las voces de dividir al país aumentan, por un lado los del Norte, aunque en su mayoría panistas, insisten que se debe de dar una nueva patria, porque ya no quieren pertenecer a un México como el que se vive, que gobierna MORENA, pero que gobernó el PAN y el PRI.

En la península de Yucatán no es la excepción, también hay quienes quiere exactamente lo mismo, aunque son menos, insisten que sería la mejor forma de poder ser parte de una pequeña nación, que no necesitará del centro, que dicho sea de paso, tampoco eran mexicanos y tampoco eran un país.

Pero en Chiapas, las cosas no están al margen, no solo es Chiapas, es en particular el Soconusco, aún se desconoce si algún día lo lograrán, pero finalmente ninguno de los 3 mencionados, podrá convertirse en un país nuevo, las condiciones socio políticas y económicas, no permiten eso.

Finalmente, es de mencionar que si AMLO, logra recuperar lo que le pertenece a los mexicanos, su triunfo en las siguientes elecciones importantes, será un hecho; ahora la detención de dos ex funcionarios, solo es un muestra, sin duda Estados Unidos determinará si caen o no, los ex presidentes Salinas, Peña Nieto y hasta Salinas de Gortari.

Aunque eso no será un acto de justicia a México, sino una acción que beneficia al poder, porque los intereses así son y serán siempre, cuando sirvieron estos dos, sirvieron; ahora sirven pero encerrados en una prisión.

Este 20 de octubre, deberían de participar cientos de chiapacorceños en el desfile de los faroles, como una remembranza de la batalla del 21 de octubre de 1863, un enfrentamiento entre los liberales y conservadores, saliendo triunfantes los primeros, con el apoyo de ciudadanos del municipio de Acala.

El actual Congreso de Chiapas, promovió que en el muro de honor de ese poder, esté inscrito “Gloriosa Batalla del 21 de Octubre de 1863”, determinando enaltecer los valores y en particular, por el hecho mismo de que se logró la defensa de la soberanía nacional, ante la intromisión de extranjeros.

Esta tradición, se fue opacando poco a poco, solo es de mencionar que no menos de 10 años, aún se podía observar por lo menos un centenar de faroles emulando así, como los liberales se alumbraban en el camino, para ir en la defensa del pueblo, solo el año pasado 6 fueron hasta la piedra ahorcada.

Luego llovió y solo llegó una comitiva con el presidente municipal Jorge Humberto Molina Gómez, hasta el Calvario; lamentablemente todo se ha ido acabando con la mano del Ayuntamiento, se han hecho cambios al desfile y le han puesto algunas cosas que no corresponden.

Los liberales se apoyaron de los fuertes de la Piedra ya citada, luego está la de San Gregorio hoy un mirador, la de la Virgen de Guadalupe y finalmente en el atrio del templo de El Calvario, donde finalmente concluye el acto cívico y ahora militar.

No es la COVID-19, que irrumpe esta conmemoración, de hecho se anunció que si habrá, pero solo en un fuerte, el último; lo que es un hecho, es que todo cambiará, la gente no sabe quiénes son los héroes y menos porque sus calles llevan esos nombres, Chiapa y sus autoridades constitucionales, están sumidos en el desconocimiento de su historia.

En la presidencia municipal, hay un lienzo que fue pintado en honor a esa fecha, campesinos de la OCEZ, llegaron y pintarrajearon eso, otra muestra de estupidez, pero que no es su culpa, sino del gobierno mismo, quien les ha quitado el derecho legítimo de la educación.