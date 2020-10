Que más pué… / Carlos Coutiño

Elecciones Chiapas

Hoy los mismos calientes de siempre, aparecen inventando encuestas, pagando para que la gente los recuerde, como si en realidad fuera oficial y eso ya los convierta en los presientes municipales de Tuxtla Gutiérrez, nadie está en la lista y la aprobación de los altos mandos de los partidos políticos.

Mencionarlos no tiene caso, entonces, quienes competirán por la capital, si no son los que están desesperados en que se les mencione y como ganadores, por lo menos en las encuestas falsas, pagando incluso 500 pesos por la gracia de que un “periodista”, los cite en su espacio.

La realidad dista mucho de lo que actualmente se tiene, para la cúpula, no es bueno pensar en un hombre, sino en este caso en una mujer, no importa mucho arraigo partidista, si conoce o no de política, lo que están viendo es que no sea la tradicional candidatura, la figura será distinta simplemente.

Por MORENA, está María Mandiola Totoricaguena, empresaria, regidora por Tuxtla y actualmente funcionaria en el gabinete estatal, nada mal, aunque muy alta al nivel del pueblo, dura para la crítica y más para el trabajo, la propuesta es buena, pero los colonos de Tuxtla, no entienden ni saben de eso.

Por el PRI, aparecen dos más, una de ellas es quien fuera en su momento diputada local, Alma Rosa Simán Stefan, con la característica de que no necesita robar, pues dinero le sobra, su transformación, está para la capital, en crear el tren o metropolitano, que comunicará de Chiapa de Corzo hasta Juan Crispín.

Otra que ya está en la palestra, es la regidora Adriana Guillén, su mérito es, haberse peleado con Carlos Morales, la impulsa su esposo, quien actualmente es delegado en Campeche, desde ahí se mueven los hilos y de igual forma, dinero hay para hacer una excelente campaña en el 2021.

Pero no todo está decidido en este último caso, ya que en este noviembre o principios de enero, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, llegará a ocupar la dirigencia del PRI en Chiapas, entonces, las cosas cambian, no podría enfilar a su esposa para la presidencia, pero él, tendría los hilos en la mano para manejar el proceso electoral.

Tuxtla Gutiérrez, tendría su segunda presidenta mujer, del partido que sea, unos apuestan por Mandiola que será fácil, otros dicen que gana el PRI, la verdad se conocerá 3 meses antes, pues dependerá del recurso, de la intensión, ganas y de la gente que se rodee, sin eso, cualquiera está perdido.

Quien ya definió su destino, es Julián Nazar Morales, su esposa la actual diputada se va de candidata a la presidencia municipal y él a la diputación federal, ella pierde y el sin duda llega, pues es plurinominal, Mata Tigre, salió mejor que el mismo PRI.

Willy Ochoa, insiste en querer llegar, es un personaje excelente, sin embargo su enemigo no es el gobierno, es el propio PRI, ya le levantaron un proceso y está en la comisión de Honor y Justicia, lo que lo descalifica para contender.

MORENA, es cauto, no saca a nadie por el momento, está en espera de los resultados a la dirigencia nacional, de ahí dependerán muchas cosas, no hay prisa, pero si terminará por ceder espacios en los Ayuntamientos, aunque no en todos, Tonalá repite color, San Cristóbal regresa al PRI, Comitán se lo lleva un hombre, según Constantino Kanter.

Tapachula se habla mucho de Orduña, aunque en realidad, el pesado es el PAN más que el PRI, todo está por definirse, nada está escrito y el Congreso del Estado, podría quedar 21 a favor de MORENA, segundo PVEM y PRI, los demás, como Mover a Chiapas y Chiapas Unido, tendrán que ceder espacios a los nuevos partidos.

La pregunta es, ¿cómo se puede saber de esto, si no hay contiendas en este momento? La respuesta es sencilla, las cosas no han cambiado, las decisiones siguen siendo copulares y estos aunque pueden cambiar de última hora, son los que ponen y quitan, todo es un juego, ante el marasmo ciudadano.

Una contienda ahora, no se gana con votos, se gana con dinero y con inteligencia, como un juego de ajedrez, por lo tanto, quien sepa mover gente, ese simplemente tendrá asegurado un 30 por ciento, quien tenga voluntarios un 15 por ciento más y eso es todo, pues el resto del voto será dividido en otros candidatos y la abstención.

Para los partidos casi todos, ya está definido quien será los plurinominales, eso fue lo primero que se hizo, mientras que los uninominales locales y federales, tendrán que talachear, para asegurar el puesto de los pluris y el de ellos mismos, lástima, este juego es así.

En otros municipios, los presidentes municipales, ya están poniendo al hermano, tesorero u otro funcionario de su confianza, es el juego, nada es delito, hasta que se comprueba, Chiapas será MORENA a pesar del ardor del PRI y del PAN; pero nadie podrá negar que esto pasará.

MORENA, no perderá el poder, al menos en el sexenio siguiente, lo que sí es un hecho, que tienen que poner mucho de sí, para consolidarse, no es fácil combatir a quienes son sus adversarios, les pueden comer el mandado, si los dejan entrar a su instituto político, entonces, los que se acusa de corruptos, serán los líderes nuevamente y finalmente los verdugos.

Llama la atención del IEPC, pues está preocupado en una paridad de género, que lo adelantados que están mucho, quizá porque saben que son jarabe de pico, pero de todos modos, debería de enfriar el ambiente, no vaya ser que se den enfrentamientos y hasta muertos antes de tiempo.

Chiapas tiene esa característica, son muy dados en sacar las armas, el papel del IEPC no es el desarme, es el generar las elecciones y condiciones electorales, diga lo que se diga, han cumplido, aunque no siempre salga a la perfección.

No hay que olvidar que hay presidentes traidores, son los del PRI-PVEM que se fueron a MORENA, pero muchos de ellos, harán que gane el tricolor, porque solo se cambiaron para salvar el pellejo.