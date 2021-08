Qué más pue… / Carlos Coutiño

Velasco en amasiato con CNTE

La CNTE no va a detener al presidente, dijo tajante Andrés Manuel López Obrador desde Tapachula, al tiempo de asegurar que el ex gobernador y hoy senador por otro estado Manuel Velasco Coello, está detrás de la dirigencia magisterial, lo exhibió a tal grado que lo calificó como enemigo incluso del gobierno y de Chiapas.

Si alguien intenta afectar la imagen del gobernador Rutilio es Velasco, sus propios intereses seguramente tiene y si lo dijo el presidente, es porque tiene los datos y no otros como acostumbra señalar, se acabó la mafia quizá del PVEM, pero sobre todo se acabó la vulgaridad que se tenía.

No solo citó que la dirigencia magisterial está siendo usada por la mano de Manuel Velasco, sino que además dejó una entidad con hospitales sin terminar, pero eso sí, bien inaugurados; una burla al pueblo de Chiapas y también al de México.

Con eso sepultó a quien pasó por su cabeza ser presidente del país, que pensó que podría ser mejor que cualquiera, lo que nunca pensó Velasco Cuello, que hoy puede si es que quiere el presidente, iniciar un juicio por todo lo que está ocurriendo, habrá que ver si no tiene las manos metidas también en los municipios y grupos armados.

Ojalá inicie acciones en contra de quienes estuvieron en Salud, en Obras Públicas, Educación y hasta en otras dependencias del estado, donde se saqueó a más no poder y se encarceló a cuantos pudo y quiso, la plaga o peste de Velasco podría quedar en la historia si el presidente quiere.

Sin hacer aspavientos o vanagloriar al gobernador actual, hay que reconocer que muchos han querido tirarlo, lo han agredido a tal grado que la casa de su familia fue quemada en Venustiano Carranza, hay que preguntar ¿cuál es el odio que se le tiene, si no ha hecho nada malo? Quien más está detrás de todo esto.

Rutilio Escandón no se va a ir de la gubernatura, no tiene por qué hacerlo, más allá del respaldo del presidente, tiene que entenderse que hay muchos que reconocen su paciencia y su trabajo, pudiera entenderse que quienes están en contra son quienes no alcanzaron beneficios como ocurrió con Velasco Coello, en concreto grupos armados y políticos.

Velasco Coello se le va de las manos el poder en Chiapas, otro ejemplo es que el odio personal que se tiene con su primo Juan Salvador Camacho Velasco, éste dijo en alguna reunión que le quitó la presidencia de la JUCOPO en el Congreso y ahora se interpuso en contra de su llegada a la presidencia.

Pero habrá elecciones nuevamente, lo que hace que las condiciones cambien; otro ejemplo de la caída es que el PVEM hoy ya no lo maneja la señora madre del senador, si no gente que está totalmente fuera de su alcance, por eso el pleito actualmente, porque Valeria es quien decide y ya no desde el centro del país.

Querían cambiarla, pero no se pudo, ni se podrá así como van las cosas, aunque también hay que decir que los Velasco como los Coellos son de armas tomar, son peligrosos, odian por odiar y envidiosos igual, lo disfrazan con la vanidad, por eso mismo se espera una respuesta más dura en Chiapas contra todos.

Clases

El regreso a clases hoy lunes, será de manera hibrida, es decir que algunos lo harán de manera virtual, otros presencial y en este segundo caso, se asistirá de manera eventual, es decir que, no llegarán todos, todos los días, si son 50 estudiantes un día por cada 10 alumnos, si son 30 entonces irán dos días a la semana 15 y 15 y el viernes se suspende o en su caso quienes van atrasados tendrán que asistir.

Las condiciones son mejores pensadas ahora, lo que ayudará que muchos de ellos puedan estar atentos y en mejores condiciones, con eso la Secretaría de Educación Pública (SEP), muestra un aprendizaje de parte de la COVID, aunque le costó mucho, finalmente entendió que no es capricho ciudadano.

Con la vida no se juega, la salud está en todo momento en riesgo, se deja claro que solo se quiere atender la educación, pero no es un asunto que tenga que verse desde un antojo o pretexto de algunos, aquí si hay que reconocer al menos la voluntad de la CNTE, quienes dijeron que si se da un caso, los padres no irán contra el gobierno, sino contra ellos, el cual es correcto.

Por otro lado hay que reconocer que aunque se dice que los niños están fuera de la COVID no es tal, en Chiapas hay quienes ya murieron como el caso de uno en la colonia Santa Fe de Chiapa de Corzo, los casos en Puebla y otras entidades, más que privilegiar la asistencia en las aulas, debe ser siempre a la vida.

Sin embargo quienes conocen en la materia, no es un asunto realmente de economía, más bien de aclimatamiento, es decir que tenemos que salir para adquirir esas defensas, desde esa perspectiva es entendible, en efecto el dato es que no hay que exponerse pero también quienes están falleciendo son quienes se mantienen al interior de la vivienda y les llega el covid por los que ingresan al hogar y estos no les pasa nada.

Son muchos los factores, son muchas las declaraciones que aparecen, lo cierto es que no es culpa ni de Dios ni del gobierno, es un asunto que tenemos que ver por sí mismos, Dios no se ocupa de temas terrenales solo espirituales, mientras que el gobierno hace lo necesario en cuanto vacunación y aquí ha quedado demostrado el trabajo de Zoé Robledo dicho incluso ayer por López Obrador de la necesidad que siga al frente.

Incluso les dice frente a todos que esté pendiente de lo que viene como es la atención de la salud, no solo es el titular del IMSS, también ve aspectos que tienen que ver con la historia y ahora hasta de la salud en Chiapas, lo eleva mucho y eso es bueno, no por ser chiapaneco, sino porque significa que va haciendo bien las cosas.