Qué más pue… / Carlos Coutiño 

Política

En un vídeo que circula en redes sociales producto de una entrevista en un medio de comunicación en la Ciudad de México, señala que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha hecho un trabajo impresionante, capaz de demostrar que se puede cumplir con el pueblo a través de la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

La diputada Patricia Armendáriz es quien habla y dijo que el gobernador está administrando y poniendo orden, lo que dejó en claro que el crimen organizado tiene una presencia fundamental en la entidad, aunque no tiene nada que ver el gobierno, ahora bien este es un asunto de la federación y ellos tienen que velar por los intereses de los ciudadanos.

En efecto, el gobernador a pesar de recibir no solo al Estado más pobre, si no desfalcado con más deudas que el mismo país, entonces ¿Cómo es que ha podido levantar escuelas, reconstruir espacios y consolidar un proyecto en salud?

El propio Rutilio ha dicho que con finanzas sanas, sin derroches, pero sobre todo sin escatimar esfuerzos de todo tipo para tener los dos pilares que son la educación y salud, para así enfocar el desarrollo que la propia población desea tener.

Sobre el narcotráfico, serán las fuerzas armadas quienes tengan que explicar, nadie más, es un tema delicado y que solo expertos tienen la última palabra para atenderlo, pero lo que hay que retomar es que se está presentando un trabajo bien estructurado en Chiapas por todos y para todos.

No importa mucho si Escandón Cadenas es de MORENA, y se dice así, porque en realidad es su persona quien desde hace poco más de 20 años empezó su carrera política trabajando por un sector, incluso el mismo reconoce que migró para poder estudiar y ser abogado.

Defendió a los Zapatistas al ser integrante de COCOPA, pero también fue opositor de injusticias de aquel régimen priista, pues como miembro del PRD señaló con un estilo de cero hostilidad y agresión, pero si con sutileza y diplomacia, lo que lo ha convertido en un gobernante serio y capaz.

Puede entenderse quizá como una apología hacia su persona, pero no es tal; lo que hay que entender es que ha sido un buen gobierno donde militantes ahora incluso del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, entre otros partidos han aceptado que hay gobernabilidad y transparencia.

Empresarios y comerciantes se suman, hay que decir que la CNTE como organizaciones campesinas no lo creen y salen a las calles a protestar, los primeros en efecto con una razón que los justifica, pero en los segundos, porque se quedó esa costumbre de acallarlos con dinero y eso es historia en la actualidad.

No se niega que hay buenos gobernadores, y sí, porque no decir de Juan Sabines Gutiérrez, Patrocinio González Garrido, incluso el mismo Pablo Salazar Mendiguchía, si se quiere por su estilo y forma, al mismo Roberto Albores y Juan Sabines hijo, cada uno con su peculiaridad, pero es el sentir de la gente.

EZLN

Aquella estatua del conquistador español Diego Mazariegos, frente al tempo de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas; fue derribada por un grupo de indígenas que anunciaba de manera sigilosa la presencia del EZLN no solo ahí en el Valle de Jovel, si no en varios municipios.

Fue aquel 12 de octubre de 1992, cuando un sin número de personas marcharon para conmemorar los 500 años de resistencia indígena y popular, y protestar por la represión que prevalecía, eran ellos en sus imágenes de piedra y bronce o eran los de carne y hueso del color de la tierra.

Artísticamente fue un fenómeno que sigue sin entenderse, pero también culturalmente es algo que fue reconocido a nivel mundial, pero sigue siendo ejemplo cuando en la Ciudad de México se quitan esos espacios para poner otros, incluso podría citarse el caso de las feministas que destruyen lo que consideran una aberración con lugares o imágenes.

A 29 años de ese hecho, hay que decir que se tiene que seguir no derribando estructuras físicas, si no ideológicas y lo que es apócrifo, no es la retórica ni el discurso lo que mueve, es la acción lo que permite los cambios.

Son momentos de reponer imágenes, estatuas a la cultura, sea cual sea su origen y actuar, que sigan siendo un símbolo, solo eso, mientras seguimos adelante en la metamorfosis social por una mejor calidad de vida, pero eso solo se logra con educación y conciencia.

Incluso recuperar lo que nos ha dado historia e identidad, ahora en manos de extranjeros muchas de ellas vendidas por manos mexicanas, lograr que se tenga un privilegio de lo que hemos hecho en este país en cualquier rama, la ciencia, educación, tecnología, salud, deporte o cultura.

Es de hacer referencia que el EZLN no es un grupo ideológico, tiene un buen cimiento, aunque el libro de Javier Cuello Trejo, el fiscal de hierro, señala que su brazo nació con Manuel Camacho Solís y el propio Samuel Ruíz García, aunque descarta al mismo Carlos Salinas.

De hecho su libro expresa que Camacho y Samuel emparentaron y eso los unió más, haciendo que el EZLN se cristalizara como lo hizo, pero retomando el tema, hay que mencionar que algo si tiene que quedar claro, ni España es la madre patria, ni México es un país de indios.

Las luchas nunca serán estériles, así que lo que se vive en lo que han dado llamar la 4T, es solo un paso a lo que seguirá cocinándose dentro de la política, vienen tiempos difíciles y será como siempre para el pueblo, donde la lucha no es solamente entre políticos, lo es también entre pueblo.

El 12 de octubre, tiene que ser recordado y ahora con detenimiento entender que es lo que procede, no para insisto, derribar estatuas, si no para empezar a componer y recomponer la historia, agarrados todos en un solo sentido, ni siquiera para quienes ahora están, si no para las futuras generaciones.