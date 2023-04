Qué más pues… / Carlos Coutiño

2024

Algunos funcionarios del gobierno actual, han manifestado su interés en participar y otros los han puesto los medios de comunicación y grupos políticos, rumbo a la gubernatura en particular, lo que es cierto es que si bien tienen el derecho, también es cierto que es bueno saber desde ahora que los motiva y porque sería correcto votar por ellos.

En primera instancia platiqué con el titular de Salud, José Manuel Cruz Castellanos y en pleno cumpleaños me dijo que el si desea ser gobernador, porque desde su trabajo ha visto las necesidades que se observaron a su llegada sobre la falta de todo, hasta de voluntad para responder al pueblo.

Es tanto el dolor que tenían los ciudadanos, que hoy desea llegar para cumplir un tema que le apasiona que es la medicina, es decir dar continuidad al gobierno de Rutilio Escandón, a quien en efecto se le califica como el gobernador de la Salud, sin descuidar temas de otro tipo de infraestructura.

El médico me dijo que hay cosas que no se saben, pero cuando se viene de abajo, como ocurrió con él, es cuando mejor se palpa las cosas, no es tabasqueño, pero por estar tan retirado del centro, a la población del norte del estado ya se le denomina como no fueran de estas tierras.

Destacó la urgencia de llegar a todos los lugares, mediante convoyes y es que hay gente que no tiene para su pasaje, el venir le genera gastos y de ahí que se trabaja con todo para dar lo necesario para así consolidar un proyecto que permita valorar y cuidar lo más hermoso que es la vida como un derecho.

También platiqué con José Antonio Aguilar Castillejos, quien me aseguró que tiene la intención de participar, se siente seguro de sí mismo, no hay porque negar la intensión y menos cuando hay el apoyo del partido y de la sociedad, son momentos en que hay que seguir echando ganas para que el que verdaderamente gane, sea la sociedad y no una persona.

El funcionario federal afirmó que su interés no es personal, pero si quiere que Chiapas del cual es originario pueda tener la continuidad del presidente López Obrador, en un ya basta del saqueo y de la mentira, no más vacilaciones para que la población tenga lo que por derecho le corresponde.

No negó su cercanía con los obradoristas, pues sabe bien que su caminar no es de ahora, es de siempre con el presidente, el ser delegado le dio la oportunidad de concientizarse más y hoy pensar en la gubernatura, que servirá para concluir esta primera etapa de bienestar para todos y en particular para los más pobres.

Hay que convencer a los morenistas y la sociedad, pero eso se dará en los tiempos que pide el partido, hoy entre más camina por los pueblos, más se convence que hay que construir la candidatura al gobierno, donde resaltó que solo MORENA puede cambiar el futuro de Chiapas.

Nadie pero nadie, podrá quitar a este partido el triunfo, sobre todo porque hay gente buena y desde su trinchera como delegado seguirá haciendo todo con transparencia y honestidad, porque más que un mandato, es una obligación moral, y es ahí lo que lo obliga a él mismo salir a buscar ser gobernador.

También platiqué con el titular de Hacienda, en efecto le pregunté si había intensión de seguir los pasos de Rutilio Escandón y fue claro que su deber ahora es tener finanzas sanas, transparentes y hacer crecer a Chiapas con los recursos que se tienen y se logran, sin afectar a los ciudadanos.

Gracias me dijo, a ti y a todos los que piensan que puedo ser, lo único que diré es que soy fiel a Chiapas, al gobernador por su confianza y que a ninguno defraudaré, soy hombre de palabra y nunca podría abandonar el barco que tiene como puerto el desarrollo, la paz, concordia y justicia para todos.

No tengo miedo a seguir o no, a mi subrayó, las cuentas son muy claras, se de los tiempos, momentos y para que estamos, quiero a Chiapas y me gusta me tomen en cuenta, pero la decisión es seguir el camino en que estoy gracias al gobernador, dejaremos un gobierno bien posicionado porque amamos a esta sociedad que necesita crecer.

Los tres coincidieron que esperarán los tiempos para lo que venga, no hay prisas pero si hay un solo interés estén donde estén, es servir a Chiapas, sin atacar, sin ofender, sin desprestigiar, por el contario unidad, acompañamiento y lograr la red que se requiere para que esta transformación siga y no se detenga.

Hay otros, pero estos ya están más en el terreno local, es decir las presidencias, incluso queda claro que no todos los funcionarios seguirán en otros cargos, ni los diputados y presidentes municipales, todos quizá la busquen como parte de su derecho, pero no todos llegarán.

Hay que subrayar que dentro de MORENA, sin necesidad de tanto aspaviento sigue adelante y muy consolidado por el mismo presidente López Obrador es Zoé Robledo, a quien hay que decir que no llega por su papá, ni por su filiación partidista, ni tampoco por ser amigo del presidente.

Llega porque está preparado, se le menciona no como candidato, sino ya como próximo gobernador porque a decir del mandatario federal, es leal, le tiene confianza, siente que puede y sabe hacer las cosas bien, es un respaldo sí, pero nunca una imposición, por eso habrá elecciones internas, las encuestas dirán al final.

Pero cuando se adelanta las cosas en la voz ciudadana, es por algo, no hay que olvidar que la voz del pueblo es la voz de Dios; así que lo único que es un hecho, es que MORENA sigue seis años más, y no solo en la gubernatura, lo hará en el Congreso local y más presidencias, haciendo que PVEM baje, pero ojo, el PT puede ser el segundo lugar en el 2024.