Qué más pues… / Carlos Coutiño

Celac

Luego de la reunión que se dio en la Ciudad de México entre mandatarios de 30 países, fueron más las discrepancias y señalamientos que acuerdos, lo que es lamentable y puede entenderse porque no hay un avance sobre democracia, economía y desarrollo social.

Los participantes iniciaron con victorias propias y luego se enfrascaron como el presidente de Uruguay y Paraguay sobre temas de democracia, descalificaciones a Nicolás Maduro de Venezuela y fue recíproco, porque mientras ellos se desconocen, otros son los que ganan.

No faltó quien hiciera alusión a Estados Unidos, quien se dijo está en un proceso de enemistad con muchas naciones que no permite crecer, entre ellos al de Cuba, se pidió al último unidad y se dijo que esta es una buena opción para empezar a caminar todos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya no dijo nada, entendió que la reunión era por demás importante, pero sin acuerdos y solo se limitó a decir «México lindo y Querido con puertas abiertas», una reunión donde el gran triunfador fue Estados Unidos.

No llegó pero se habló de el, no asistió pero se dijo que manda, no escuchó pero sabe que está por encima de quienes se pelean contra su país pero que no son capaces de ponerse de acuerdo para todo.

La idea era ver la reactivación Económica Regional, en ese sentido solo se tocó que era importante pero nadie explicó el cómo hacerlo, también la relación con socios extra-regionales, aunque todos aceptaron, solo quedó en discurso y el fortalecer las actividades en el marco del Foro CELAC-China.

Otros temas que se fueron presentando fue el fortalecer el diálogo birregional CELAC-Unión Europea, atentos las áreas de interés definidas previamente con la región, pero el problema fue que confundieron Estados Unidos y Europa.

Ahora con el paso de migrantes se busca tener acercamientos con la Unión Africana y con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), reactivar el mecanismo permanente de diálogo político y cooperación CELAC y la República de la India.

Otros temas fue el Medio Ambiente y Cambio Climático, Igualdad, género y diversidad, Innovación, Integración Latinoamericana y Caribeña, donde por cierto se fue muy clara la franja que se hizo entre América y los países como islas, el cual no fue del todo agradable para los del Caribe.

No podría soslayarse la estrategia Sanitaria Regional contra la Covid-19, vacunas en particular, negociación regional de Precios de Medicamentos Mecanismo regional para el monitoreo de agentes microbianos e infecciosos. Otro de los puntos que sin duda llamó la atención fue la participación de la CELAC en la Feria Aeroespacial Mexicana (FAMEX), con un fortalecimiento de la formación de los recursos humanos en la materia espacial, tanto desde la tecnología como para el uso de la información satelital.

Fue para todos preocupante los fenómenos naturales y los desastres que se generan con ello, por lo que hay una estrategia CELAC para Gestión Integral de Riesgo, de ahí que se buscará crear el Fondo voluntario de la CELAC para la Asistencia Humanitaria ante situaciones de Desastres Naturales.

En conclusión, si todo esto se llevara a cabo como está planteado, América sería un continente realmente impresionante, pero cuando hay diferencias entre ellos y no se ponen de acuerdo y solo se citan para hacer análisis desde sus propias perspectivas, a nada se llega.

Quien pierde no son ellos, son los mismos ciudadanos que estarán sumidos en esa mediocridad, que les causa pobreza, desigualdad, que los enfrenta y hace presa del narcotráfico y delincuencia, que busca que huyan como parte de su propio beneficio.

Vacunas

Este pareciera ser un tema trillado, sin embargo hay que reconocer que muchos chiapanecos no logran entender que significa el semáforo verde y que se está haciendo para defender a la población del virus, es un asunto no de políticas públicas solamente si no de integración social.

Me llegan muchos mensajes diciendo que como es posible que Chiapas sea semáforo verde cuando los casos están por todos lados, que hay muchos muertos y que la vacuna debía llegar a tiempo.

Aunque el gobierno ponga el semáforo en rojo, morado o de plano negro, la gente seguirá saliendo sin protección alguna, seguirá en las playas, parques, plazas comerciales, mercados, estará donde siempre ha estado y eso no es asunto del gobierno, si no de sentido común.

Que hay muchos muertos, en efecto se debe a que no se tienen cuidados, se piensa que a ellos no les va a dar, me encuentro que muchos enfermos en cuanto se sienten mejor ya salen como si nada, aparecen recaídas en ellos y de paso contagio a otros.

Referente a las vacunas están ahí se les invita a acudir y la gente dice nuevamente no, ahora estarán casa por casa como un último recurso, pues siguen diciendo no por argumentos como que me van a poner, que si me la ponen me voy a morir, que será agua y que será un chip o cualquier otro pretexto.

La verdad es que esa es la idiosincrasia del pueblo que opta por un desconocimiento hostil, que preocuparse y sumarse a una mejor recuperación y fin de la pandemia, vivimos tiempos donde la gente es neófita por gusto y decisión mutua.

La gente no se muere por enfermedades, se muere por ignorante y porque así lo desea, incluso se escucha «como no se muere ya, ahora que tiene COVID», y todo porque existe diferencias entre ellos, otros más por herencias, así está formada la sociedad lamentablemente.

Hay cosas que son inevitables, caso concreto la COVID, pero hay formas de como reducir contagios, hay enfermedades que están erradicadas pero que en Chiapas y México no, porque simplemente no entendemos que tenemos que vacunarnos en algunos casos y otras estar atentos a contagios.

Los mexicanos somos muy dados en citar lo que no sabemos, darle alas a lo que se dice sin sustento, ese es un problema de incredulidad a la verdad y credibilidad a lo falso, seguir a lo que no sirve y hasta pensar que es necesario tener una vida como la actual.