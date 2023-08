Que no cunda el pánico, dice Gatell con respecto a casos nuevos de COVID-19

El subsecretario de Salud pidió no exagerar la situación, esto luego que la UNAM revelara la incidencia de casos y hospitalizaciones con respecto al virus

Aquínoticias Staff

Durante la conferencia presidencial de la mañana de este 1 de agosto, el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, pidió no exagerar lo que ha presentado la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con respecto al incremento de casos y hospitalizaciones debido a COVID-19.

El funcionario de salud aclaró que lo que la UNAM observa es que en algunas semanas recientes se ha incrementado el número de pacientes por SARS-CoV-2, basado en las estimaciones de la Secretaría de Salud federal.

“En las semanas 25, 26 y 27 tuvimos un aumento en el número de casos estimados, y estos casos son precisamente los que no han requerido hospitalización. Con respecto a la hospitalización, hemos notado que algunas personas que no recibieron esquemas completos de vacunación son quienes pueden estar ocupando camas hospitalarias, pero la ocupación es mínima. No hay una situación de alerta”.

Agregó que esta situación “es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus. Y en otros países, específicamente en Estado Unidos, se ha manifestado también estos cambios. Se sabe que hay acomodamiento epidemiológico, esto quiere decir, una relación entre lo que ocurren en Estados Unidos y lo que ocurre en México por razones de proximidad geográfica y movilidad de las personas”.