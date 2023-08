Que no te molesten los bancos, ponles alto así

Date de alta en el Reus e impide que te saturen de llamadas, correos publicitarios o promocionales molestos

Aquínoticias Staff

Diariamente la población recibe llamadas publicitarias de instituciones financieras, muchas de estas molestas. Por ello, si estás harto de recibir estas llamadas, siendo algunas de ellas fraudulentas, date de alta en el Registro Público de Usuarios (Reus).

Ten en cuenta que el Reus es un padrón que contiene información personal de las y los usuarios del sistema financiero mexicano que no deseen ser molestados con publicidad y promociones por parte de las instituciones financieras. Si quieres registrarte tienes dos opciones.

Dentro de estas dos opciones se encuentra que puedes hacerlo en línea o de manera presencial. Sin embargo, si no tienes tiempo de acudir a las Delegaciones y Subdelegaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), date de alta en el Reus https://webapps.condusef.gob.mx/reus/app/registro.jsp de una manera fácil y sencilla.

Para esto debes capturar tus datos generales como: Nombre completo, estado en el que radicas, información personal que deseas restringir, ya sea número de teléfono, correo electrónico, o ambos, mismos que proporcionaste a las instituciones financieras.

Con estos pasos evitarás recibir llamadas que no esperas ni quieres recibir. Es destacable mencionar que en Chiapas han aumentado las nuevas modalidades de fraude financieros, y también han crecido las reclamaciones ante la Condusef por transferencias bancarias no reconocidas.

Por ello, es indispensable que no contestes llamadas de números que no conoces, no respondas ni accedas a links o enlaces que te envían tanto por WhatsApp o mensaje de texto, ni proporciones ningún dato bancario a quien te contacte diciendo que son de la institución bancaria que utilizas. Es preferible que los trámites y/o aclaraciones las realices directamente en el banco, y no a través de mensajes o llamadas.