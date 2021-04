¿Qué quieren cambiar las niñas de Chiapas?

9 niñas de entre cinco y 13 años de edad nos comparten lo que les gustaría cambiar del mundo y también un dibujo de una mujer poderosa

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Una pregunta puede ser el inicio de una larga conversación. La respuesta a esa interrogante nos puede decir tanto sobre el sentir y pensar de la persona que cuestionamos.

Niñas entre cinco y 13 años de edad respondieron a la pregunta ¿Qué te gustaría cambiar del mundo a favor de las niñas de tu edad? Sus respuestas nos dejan ver lo que les preocupa y debería de estar ocupando a todas las personas que podemos incidir en algo para cambiar el presente y futuro de la niñez.

El ejercicio, que invité a hacer a quienes querían participar, consistía en responder lo siguiente:

Cómo te gusta que te nombren:

Edad:

¿Qué te gustaría cambiar del mundo a favor de las niñas de tu edad?

¿Podrías hacer un dibujo de una mujer o niña poderosa? Me lo compartes, porfitas.

Las niñas, a través de este ejercicio, nos prestan sus ojos para que podamos ver por medio de ellas. Nos cuentan sus aflicciones, pero también nos comparten un dibujo de una mujer o niña poderosa.

Isa, por ejemplo, hizo un autoretrato y dice que cuando piensa en una mujer poderosa se imagina a ella misma. Lu dibujó a una mujer afroasiática, y Samantha y Lulu retrataron a sus respectivas madres.

Las niñas que participaron viven en su mayoría en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Algún familiar de ellas tienes redes sociales porque la invitación la hice por medio Facebook y por ahí se enteraron. Les agradezco, profundamente, que hayan decidido conversar conmigo a la distancia y que me dejen publicar sus hermosos dibujos. ¡Ustedes son poderosas!

Lili. 10 años

Me gustaría cambiar que todos los deportes no tengan género al igual que los colores. Que los adultos no hagan diferencia entre cosas que pueden hacer niños y niñas.

Ámbar. 10 años

Que dejara de haber violencia porque muchas niñas sufren de violencia de diferentes tipos.

Samantha. 5 años

Que todos pudieran comer.

Lu. 13 años

Que todas las niñas podamos elegir nuestro futuro sin que nadie nos imponga cómo hacerlo, y que seamos libres de decidir sobre nuestro propio cuerpo.

Cinthya. 13 años

Que puedan salir a la calle tranquilamente, sin miedo, y vivir seguras en cualquier lugar.

Isa. 8 años.

El respeto porque no me gusta que discriminen a las niñas, las lastiman y les hacen daño. Los papás deben estar más atentos a sus hijos quererlos y cuidarlos más.

Eli. 8 años.

Protección y seguridad cuando salgamos de casa, salir sin miedo. También cuidar nuestro planeta, que no tiremos basura en la calle porque las niñas queremos vivir más tiempo como cuando vivieron nuestros bisabuelos.

Keidi. 8 años.

Que pudiera estar más segura al salir a jugar y nadie me molestara en la escuela.

Lulú. 8 años.