¿Qué sigue después de Game of Thrones?

En abril se cumplieron dos años en que salió la última temporada

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Hace unas semanas empecé a ver “Juego de Tronos” se me atravesó junto con un padecimiento de salud y las vacaciones de la universidad así que la terminé en poco tiempo. Nunca había visto ni siquiera el primer capítulo, aunque conocía de alguna forma la trama porque fue un “boom” durante los años que fue transmitida por HBO.

Me llama la atención que nadie me haya advertido el nivel de violencia que maneja la serie. Todo el tiempo andaba angustiada en qué momento dejaban sin cabeza a algún personaje.

A estas alturas, después de dos años en que saliera la última temporada de Game of Thrones creo que todas las personas tienen alguna referencia de esta serie, que sin duda, ha sido de las más populares en los últimos años.

Pero, si hay quien no tiene referencia, les cuento que es una producción de HBO de drama y fantasía medieval. Su argumento está inspirado en la serie de novelas Canción de hielo y fuego de George R.R Martin, de hecho en el último capítulo de la serie, que todos los fans desean olvidar porque a nadie convenció, se hace referencia del libro.

La trama se basa en la disputa por el gobierno de los siete reinos, que de manera simbólica es ocupar un trono hecho de espadas de hierro, en medio de todo esto está la amenaza del rey de los muertos y los caminantes blancos, que convierten a las personas en “zombies”, nadie utiliza la expresión en la serie y sus fans la odian, pero al final del día una buena parte del argumento va, una vez más, de zombies.

La serie logró cautivar porque tiene una producción muy cuidada. En lo personal me encanto la música que es del compositor Ramin Djawi, quien también hizo la música de “Westworld”. Hay escenas y secuencias por las que vale la pena ver toda la serie, aunque estuve a punto de abandonarla en más de una ocasión por el grado de violencia.

Aunque se esperaba que hubiera otras producciones que sirvieran como precuela o “spin off” de Juego de Tronos, hasta ahora no ha salido nada de parte de HBO, pero tampoco nada parecido a esta producción de parte de otras empresas de entretenimiento. Aunque no es el tipo de contenido que me encante, sí me gustaría ver algo con la misma calidad, pero con mucho menos violencia. Veremos qué sigue.