Que todo Chiapas se pinte de rosa: Rosy Urbina

En entrevista, la alcaldesa de Tapachula habló del escenario político en la entidad, sobre rumores, propuestas, pero sobre todo de su genuino deseo de gobernar el estado

Aquínoticias Staff

En entrevista con la periodista Gabriela Figueroa, la alcaldesa de Tapachula, Rosy Urbina, habló sobre el escenario político rumbo a la elección de la coordinación de los comités de la defensa de la transformación en el estado., pero sobre todo de su genuino deseo de gobernar Chiapas.

Ante la consideración de que el proceso interno de Morena sólo contó con cuatro mujeres entre los 31 aspirantes, la presidenta comentó: “quizás no seamos tantas, pero creo que, con gran interés, con gran compromiso, con amor a lo que se hace, vamos a invitar a otras también a que cada vez seamos más; y después quizás se logre que se volteen “las cosas”.

Respecto a sus aspiraciones a la coordinación de la defensa de la 4T, la tapachulteca y de profesión abogada indicó que quiere que Chiapas se pinte de rosa: “Primero (deseo) ganar este proceso interno, ser designada por el pueblo. Recordemos que Morena escucha al pueblo, la voz del pueblo. Es un partido donde la democracia impera. Y tras el resultado del proceso interno habrá la posibilidad de ser la coordinadora de los comités de la defensa de la 4T”.

Sin embargo, la entrevistadora también planteó la posibilidad de que no fuera designada, ante lo cual dijo lo siguiente: “Hablamos de unidad, pero que no solo sea de aquí para afuera. Tengo fe que esta unidad de la que tanto hemos hablado durante mucho tiempo se dé también en este proceso, en mi caso, por supuesto; (estoy) con el deseo, la esperanza de ser quien coordine estos comités de defensa de la 4T, pero si no, me voy a sumar”.

Por otra parte, ante el hecho de que existe publicidad con su nombre en San Cristóbal de Las Casas y otros lugares, la alcaldesa de Tapachula aprovechó el espacio para pedirles a los militantes de Morena, a los simpatizantes de Rosy Urbina, que eviten esto, deslindándose así de las responsabilidades de estas acciones. Si bien agradeció el apoyo de amigos y simpatizantes, indicó que no es correcto. “Evitemos seguir pintando bardas o poniendo lonas”, añadió.

Ante la pregunta expresa: ¿qué esperamos de Rosy Urbina para Chiapas?, Urbina Castañeda contestó: “continuidad al trabajo del gobernador (Rutilio Escandón)”, prometiendo en su momento las debidas propuestas.

Asimismo, agregó: “las mujeres tenemos capacidad, podemos estar en la toma de decisiones, podemos ser parte del cambio. Trabajar para los chiapanecos y a la par abrir puertas para más mujeres”.

Otro de los aspectos abordados en la entrevista con la periodista Gabriela Figueroa, fueron los rumores sobre que Rosy Urbina había iniciado su camino político con el PRI, sin embargo, ella aclaró: En el gobierno de Neftalí del Toro, yo era regidora de oposición, regidora de Morena.

Así mismo, indicó que su rumbo político solo ha ocurrido con Morena, como síndica, sucediendo al fallecido alcalde de Tapachula, Oscar Gurría, primero como sustituta y luego a través de la elección.

Por último, respecto a la encuesta final para la elección de coordinación de la defensa de la 4T, la alcaldesa indicó que será a “ras de suelo”, casa por casa, sin embargo, adelantó que habrá seguridad para evitar hechos lamentables, como los ocurridos con encuestadores de Morena.