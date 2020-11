Reabrir playas chiapanecas, aún por definirse: autoridades

El coordinador de Protección Civil Tonalá, José Rivera Martínez, informó este domingo que aún se tendrá una reunión con el Consejo Regional de Salud, para determinar los protocolos a seguir

Lucero Natarén / Aquínoticias

Tras más de seis meses de mantenerse el cierre de playas y centros ecoturísticos en Chiapas, y ante el cambio del semáforo de riesgo epidémico a verde, las autoridades analizan bajo qué circunstancias se reabrirá el acceso a estos puntos de recreación.

El coordinador de Protección Civil Tonalá, José Rivera Martínez, informó que aún no se ha definido los cambios que traerá consigo el semáforo verde a estos sitios, lo que sí es claro es que las playas no han dejado de ser visitadas, pese que desde abril de 2020 se instalaron filtros sanitarios y se cerró el acceso.

“El lunes se tendrá reunión con el Consejo Regional de Salud, para ver qué es lo que sí se va a permitir y que no”. Resaltó que este no es un tema municipal, sino de región, por ello hay incertidumbre en el tema del cambio de semáforo.

Rivera Martínez acentuó que habrá quien interpreten el cambio de semáforo a verde como paso libre, sin embargo, “este semáforo nos indica riesgo mínimo, pero, al fin y al cabo, riesgo”.

Recordó que en la etapa fuerte de la contingencia sanitaria muchas personas hicieron caso omiso a las recomendaciones.

“Lamentablemente nos estuvo costando muchas vidas y todavía sigue, hoy en día es necesario extremar precauciones. Sin duda alguna no podemos generalizar porque hay gente que, sí se cuidó, que cuidó a su familia hasta el extremo, pero hay quienes no. Seguramente los que no se cuidaron no lo seguirán haciendo”.

El coordinador señaló que meses atrás, en el Consejo Regional de Salud del municipio de Tonalá, que abarca Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, ya se visionaba que cuando se llegara al semáforo verde, todas las empresas, dependencias e instituciones, contaran con protocolos de salud, “que es lo más recomendable”.

Por ello, destacó que aun estando en semáforo verde, los protocolos como filtros sanitarios en espacios públicos y privados permanecerán, “nos vamos a quedar con esos protocolos por mucho tiempo”.

Culminó invitando a la ciudadanía a seguirse cuidando y no bajar la guardia, sobre todo, que no tomen este semáforo como que ya no hay pandemia. Será este lunes que informarán posibles cambios y si las playas estarán abiertas al público.