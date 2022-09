Realiza Diputada Floralma Gómez foro: “Derechos Sexuales Reproductivos y no Reproductivos de las Mujeres en Chiapas”

En el marco del día de la acción global por el aborto seguro, se discute en el Congreso del Estado sobre derechos sexuales reproductivos y no reproductivos

Aquínoticias Staff

El Congreso del Estado de Chiapas trabaja por el respeto pleno a los Derechos de las mujeres, para una mayor equidad e igualdad en todos los sectores, sostuvo la Diputada Floralma Gómez Santiz al inaugurar el foro denominado: “Derechos Sexuales Reproductivos y no Reproductivos de las Mujeres en Chiapas”.

La Diputada sostuvo que es una prioridad el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, para que no se les vulnere. Lo que se necesita es no seguir estigmatizando a las mujeres, sin discriminarlas, por el contrario, el garantizar sus propios derechos sexuales.

La titular de la Secretaría de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena expresó que entre las acciones coordinadas entre gobierno y sociedad civil, se puso en marcha talleres diversos en este tema, que busca armonizar las leyes para un mejor bienestar y poner punto final a la criminalización.

La Maestra Michel Domínguez Gordillo, representante de la Asociación de Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información, comentó sobre los embarazos infantiles, el cual lamentó que las cifras sigan existiendo, y subrayó la necesidad de legislar en la materia para evitar seguir poniendo en riesgo la vida de estas infantes.

Susanne Veldhuis, representante de la Red de Médico por el Derecho a Decidir, expuso como se está llevando a cabo este panorama de aborto seguro y autogestionable, la incidencia del aborto es casi igual que en países liberales como en los países donde es prohibido, esto significa que las mujeres no dejan de abortar.

El Diputado Raúl Bonifaz Moedano, anotó que esto requiere de un enfoque positivo, coincidió en que no haya violación a los derechos de las mujeres y que se debe impulsar educación en materia de sexualidad y contar con los servicios adecuados en salud y científica, además de la información sobre la reproducción asistida.

La maestra Karla Escobar, planteó ante los presentes que Chiapas tiene un proceso de lucha por la despenalización del aborto, el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Chiapas se modificó a favor, pero no se llegó a puntos importantes como se desea, por eso la lucha sigue de parte de las mujeres activistas.