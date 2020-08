Realizan investigación por área VIP de COVID-19 en el Isstech

Asegura defensa del abogado Yuca que entregó pruebas de la corrupción en la apertura de este lugar en la institución pública

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En el área de COVID-VIP del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) había alrededor de 90 trabajadores de salud atendiendo, así como insumos que eran solo usados en esa zona en la que no todos los pacientes eran derechohabientes señaló Antonio Juárez Navarro, encargado de la defensoría del médico Gerardo Grajales Yuca, quien laboraba en ese lugar y ahora presenta un proceso por abuso de autoridad.

En una conferencia de prensa, el abogado informó que sostuvo una reunión con el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, en donde presentó evidencias y pruebas de las irregularidades que se han presentado en el caso del médico Yuca así como de actos de corrupción en la apertura y operación del llamado “búnker COVID-VIP”.

Derivado a las pruebas presentadas por la parte defensora, se abrió una nueva carpeta de investigación en donde se investigará a altos funcionarios del Isstech por el uso del inmueble y de equipo de alta tecnología para atender a un número reducido de personas que no eran derechohabientes.

“Hay una mala administración en el Isstech, si yo vengo y digo que no está pasando nada estoy mintiendo y estoy sesgado, por supuesto que hay corrupción, hubo área COVID VIP y alguien tiene que pagar por eso”, enfatizó el abogado.

Señaló que irán en contra quien resulte implicado en el caso, pues la denuncia presentada en contra del médico Grajales Yuca, corresponde a un interés político que busca encubrir a los verdaderos responsables de las anomalías que se presentaron en el hospital, además de la realidad que se vive en el sector salud chiapaneco.

“Le estaban quitando herramientas vitales a los derechohabientes, y no digo que una persona rica no tenga derecho, pero no tiene mejor derecho que un derechohabiente, había ventiladores mecánicos de alta frecuencia de última generación que no podría ser utilizado para los derechohabientes, tiene alguien que pagar por esto, tenemos indicios suficientes y como es una carpeta nueva que ya no apunta al doctor, apunta hacia otros rumbos, gente que sí tiene que responder”, expresó frente a los medios de comunicación.

El abogado, indicó que podría ser esta semana que el médico Grajales Yuca, obtenga su libertad, es decir, que no se encuentre bajo arraigo domiciliario.