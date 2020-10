Realizan ofrenda para 50 trabajadores de salud que han muerto durante la pandemia

Demandan trabajadores de la salud, en su día, insumos y material de protección

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Con una procesión y una ofrenda instalada en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, las y los trabajadores de la salud recordaron, en su día, a sus 50 compañeros que han muerto durante la pandemia del COVID-19.

Este 15 de octubre fue el día de las y los trabajadores de la salud y por ello es que se realizó la manifestación.

Las y los manifestantes, la mayoría con su uniforme de trabajo, demandaron al gobierno del estado y federal todos los materiales necesarios para la protección personal así también demandaron el abastecimiento de equipos, insumos y medicamento para la atención de la ciudadanía.

Rechazaron la instalación de las Clínicas Covid, que se instalaron en el estado, argumentando que no son funcionales. “Estos centros de atención médica fueron creados para justificar el gran robo a nuestra institución de salud, argumentando que hay que atender al 100% de los pacientes infectados por este virus fuera de nuestros hospitales para no contagiarnos, pero todos sabemos que no fue cierto, todos en nuestros centros de trabajo estuvimos en contacto directo con los pacientes que portaban el virus SARS-CoV-2 y muchos de ellos, con datos francos de Covid-19”.

Anunciaron que de no encontrar atención a sus demandas en la entidad realizarán una movilización en la Ciudad de México y tratarán de dialogar de manera directa con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.