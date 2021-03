Realizan vigilia madres de víctimas de feminicidio para exigir fin a violencia

Mujeres formaron una valla humana frente al Palacio y se proyectó sobre la fechada de este un mensaje: “México es feminicida: sede del Foro Generación Igualdad de la ONU”

Redacción Cimac Noticias

Ciudad de México. Familiares y madres de víctimas de feminicidio y desaparición forzada realizaron una velada el frente al Palacio Nacional en memoria de sus hijas, hermanas y amigas, con el fin de exigir justicia para sus casos, el cese de la violencia contra las mujeres y hacer visibles sus demandas a un día de que iniciara el Foro de Igualdad 2021 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.

En el lugar, madres, familiares y sociedad civil, acudieron con velas, flores, fotos, cruces y carteles que ilustraban los rostros y nombres de las mujeres y niñas por las que siguen en la lucha. Mientras las madres pasaban lista de esos nombres, como cada 8 de marzo, las demás mujeres formaron una valla humana frente al Palacio y se proyectó sobre la fechada de este un mensaje: “México es feminicida: sede del Foro Generación Igualdad de la ONU”.

Este foro es una reunión mundial a favor de la igualdad de género convocada por ONUMujeres y copresidida por los gobiernos de México y Francia. Este evento, que comenzó hoy y fue inaugurado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se desarrollará hasta el 31 de marzo de 2021 y culminará en París, Francia en junio de 2021.

En el marco de los 25 años de la Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción Beijing (Beijing 25), este Foro pretende hacer un “recuento de los avances y dará forma a un programa de medidas concretas para avanzar hacia la igualdad de género de aquí a 2030”, describe en su página la ONU Mujeres.

La protesta prosiguió con la lectura de las demandas de las madres provenientes de distintos estados del país; algunas portaban blusas con los rostros de sus hijas. “Las nombramos porque ya no están, las nombramos para no olvidarlas, las nombramos para demostrar que en México se matan 10 mujeres al día, las nombramos porque ellas ya no regresaron, las nombramos por las que seguimos buscando…” y enseguida se escuchó el coro ¡Justica, Justicia!

Más tarde hubo intervenciones artísticas, música, una ceremonia para revindicar las memorias de estas mujeres, y se continuó con las declaraciones. Poco a poco, cada madre tomó el micrófono para contar la historia de su hija y lanzar mensajes contundentes al gobierno mexicano: “la violencia contra las mujeres ha escalado a niveles exorbitantes: durante 2020 fueron asesinadas 3 mil 725 mujeres”.

Una ofrenda fue el acto con el que se finalizó la protesta, pero la vigilia siguió hasta la madrugada de hoy. Madres, familiares y sociedad civil, colocaron alguno de los objetos que llevaron como fruta, papel crepé, telas y demás para después formar un círculo alrededor de la ofrenda. Algunas madres de las que acudieron fueron, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, Araceli Orozco, madre Lesvy Berlín, entre muchas otras.

En redes sociales también hubo protestas por parte de defensoras, quienes siguieron la vigilia desde sus hogares. Ejemplo de ello fueron las integrantes de la colectiva “Lunas de Tlalnepantla”, las cuales exhortaron a las autoridades a que entreguen avances en todas las muertes violentas o casos en los que se atentó la vida de las mujeres. “Exigimos justicia, no simulaciones”, dijeron.

“SOS: Nos están matando”

En apoyo a la vigila, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y otras organizaciones, recordaron las cifras que recolectaron previo al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

“10 mujeres son asesinadas cada día y sólo 26 por ciento de los casos se investigan como feminicidio”; apuntaron.

En un comunicado, expusieron que reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que las mujeres son asesinadas con mayor violencia y saña a diferencia de los hombres: 30 de cada 100 mujeres asesinadas son ahorcadas o sofocadas, ahogadas, quemadas o golpeadas con algún objeto o arma punzocortante.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cada hora ocurren cerca de 2 violaciones sexuales, cifra que se estima sólo de los casos que han sido denunciados. De enero a diciembre de 2020, ocurrieron 54 mil 342 delitos sexuales en México.

Las organizaciones resaltaron que 56 por ciento del país está declarado con Alertas de Género, por lo que exigieron al gobierno modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento para evitar vacíos legales, y crear un mecanismo de seguimiento a las medidas dictadas por las Alertas de Género.

Asimismo, solicitaron se modifique el Código Penal Federal para que éste incorpore razones de género; garantice que las autoridades federales y estatales implementen la NOM 046 en casos de víctimas de violencia familiar y sexual; entre otras acciones, que concienticen que la violencia feminicida es un problema que no se puede ocultar, por lo que es necesario emprender acciones de manera inmediata.